Звіт Amnesty International є маніпулятивним і надає перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, - омбудсмен Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає звіт Amnesty International щодо бойових дій в Україні маніпулятивним і таким, що підіграє агресору та пропагандистам РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук омбудсмена.
Лубінець підкреслив, що був обурений заявою Amnesty International, у якій ЗСУ звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії нібито загрожує населенню України.
Він наголосив, що під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ.
Омбудсмен також зазначив, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом. Збройні Сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення. Уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. Наразі в Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію. Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи.
"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет.
Нагадаю, що наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші. Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів", - йдеться в заяві.
"Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації, несе найбільшу загрозу правам людини", - підкреслив Лубінець.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".
Привет всем, кто рассказывал, как МКК следит за обращением с пленными и выполнением рашкой своих обязательств и тра-ля-ля.
Вообще, я много раз говорил это про ООН, но следует обобщить: ЛЮБЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНЫ, А ТО И ВРЕДНЫ. Это просто раздутые кормушки для собственной бюрократии, куда уходят деньги налогоплательщиков и наивных жертвователей, считающих, что так они кому-то помогут. Помогать надо только и исключительно конкретным нуждающимся. Ни в коем случае не посредникам, которые суть в чистом виде паразиты. И не иметь с этими паразитами вообще никаких дел.
PS. До кучи - как https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/4/7361856/ Amnesty International де факто работает на рашку . И https://petrimazepa.com/amnesty_international_vykatila_otchet_o_narusheniyakh_ukrainskoy_armiey_zakonov_voyny еще о том же . © (Юрій Нестеренко).
А тому і потрібне таке рішення (передовсім Держдепу США), щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
Питання риторичне.
Треба ініціювати розслідування у середині організації Amnesty International, щоб з'ясувати хто причетний до тієї статті й перевірити їх рахунки. Як організація Amnesty International ніколи не працювала на замовлення. Пишіть у генеральний офіс у Лондоні за роз'ясненнями.
Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін.
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.