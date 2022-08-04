УКР
Звіт Amnesty International є маніпулятивним і надає перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, - омбудсмен Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає звіт Amnesty International щодо бойових дій в Україні маніпулятивним і таким, що підіграє агресору та пропагандистам РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук омбудсмена.

Лубінець підкреслив, що був обурений заявою Amnesty International, у якій ЗСУ звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії нібито загрожує населенню України.

Він наголосив, що під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ.

Омбудсмен також зазначив, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом. Збройні Сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення. Уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. Наразі в Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію. Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет.

Нагадаю, що наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші. Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів", - йдеться в заяві.

"Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації, несе найбільшу загрозу правам людини", - підкреслив Лубінець.

Читайте також: Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Amnesty International (100) пропаганда (2850) Лубінець Дмитро (632)
Международный Красный Крест сделал заявление, что никому https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/4/7361787/ не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" , ничего про них не знает, один раз передал для них емкости для воды, не встречаясь с ними при этом, и вообще отстаньте от него все.
Привет всем, кто рассказывал, как МКК следит за обращением с пленными и выполнением рашкой своих обязательств и тра-ля-ля.
Вообще, я много раз говорил это про ООН, но следует обобщить: ЛЮБЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНЫ, А ТО И ВРЕДНЫ. Это просто раздутые кормушки для собственной бюрократии, куда уходят деньги налогоплательщиков и наивных жертвователей, считающих, что так они кому-то помогут. Помогать надо только и исключительно конкретным нуждающимся. Ни в коем случае не посредникам, которые суть в чистом виде паразиты. И не иметь с этими паразитами вообще никаких дел.

PS. До кучи - как https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/4/7361856/ Amnesty International де факто работает на рашку . И https://petrimazepa.com/amnesty_international_vykatila_otchet_o_narusheniyakh_ukrainskoy_armiey_zakonov_voyny еще о том же . © (Юрій Нестеренко).
04.08.2022 18:25 Відповісти
У далеких 70-х "Емністі" починала як правозахисна організація, призначена для захисту політв'язнів у країнах з диктаторськими режимами, але за півстоліття свого існування виродилася до лівацької контори, головна мета якої - підтримання свого власного існування на гроші євробюрократів.
04.08.2022 18:26 Відповісти
Тут на формі скептично запитували, мовляв, чому важливо прийняти резолюцію, що ***** і касапи є спонсорами терористів (якщо, власне, не терористами).
А тому і потрібне таке рішення (передовсім Держдепу США), щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
04.08.2022 18:37 Відповісти
Лубінець-просто черговий геній...
04.08.2022 18:21 Відповісти
04.08.2022 18:25 Відповісти
04.08.2022 18:26 Відповісти
та ні, питома вага бабла касапів у них найбільша. Євробюрократи, навпаки, прижимисті.
04.08.2022 18:39 Відповісти
Навіщо ви пишете брехню? Немає "бабла кацапів" у Amnesty International, чи іншого уряду. Якщо у вас є докази то надайте (у ПП на Фейсбуці) я зможу добитися звільнення винних у отриманні рашиських грошей.
04.08.2022 18:48 Відповісти
Ти шо, вечірній прийом ліків пропустив?
04.08.2022 18:55 Відповісти
Хто там зараз керує в офісі АІ в Кінгз Коледжі? Я з ними вже років 15 як відмовився співпрацювати. Нічого Ви не зможете там "добитися". В ж не якийсь там мільярдер-меценат.
04.08.2022 20:04 Відповісти
Така сама ситуація з екологами які підроблять дослідження заради грошенят на "дослідження"...))
04.08.2022 21:26 Відповісти
04.08.2022 18:37 Відповісти
Та хто це такі? Рашистські прикормиши! Ця організація вже давно зганьбилася на прислузі *****!
04.08.2022 18:37 Відповісти
Ні. Ця організація немає фінансування від ЖОДНОГО уряду світу. Не пишіть чого не знаєте.
04.08.2022 18:45 Відповісти
Так ні хто не каже про офіційне фінансування! Не робіть з себе дурня...
04.08.2022 19:32 Відповісти
Не звертайте увагу, всі добре знають що таке рашка і з чим її їдять.
04.08.2022 18:38 Відповісти
А як там на рахунок розміщення артилерії та *********** на АЕС?
Питання риторичне.
04.08.2022 18:38 Відповісти
Оце гідна відповідь а не те що пишуть й кажуть нерозумні.
Треба ініціювати розслідування у середині організації Amnesty International, щоб з'ясувати хто причетний до тієї статті й перевірити їх рахунки. Як організація Amnesty International ніколи не працювала на замовлення. Пишіть у генеральний офіс у Лондоні за роз'ясненнями.
04.08.2022 18:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатів Америки виступали проти Amnesty International, оскільки, на їхню думку, організація поширює упереджену інформацію та не вважає загрозу безпеці за пом'якшувальну обставину.

Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін.

Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.
04.08.2022 18:59 Відповісти
До вас не дошло ещё что якобы запрещённая на территории Рф амнести получила на самом деле миссию в Украине с её высерами вместо отчётов о правах человека ,покрываются пытки в тюрьмах и то что на самом деле это система клнцлагерей для вымогательства денег кгбистами по незаконным решениям незаконных судов в Украине, которые назначены вообще без авторозподила, потому что тупо нет модуля авторозподила судебных дел,поэтому все аресты и приговоры не законные. Эти твари просто сосут деньги и покупают преступления кгбшной власти в Украине. такие же липовые правозащитники,как и эти, Хельсинкской группы, которые на самом деле защищают только судебн-тюремную кгбшную систему от которой в карманы кгбшных мафиози текут миллиарды долларов в том числе с продажи отжатого по сфабрикованным уг делам имущества граждан. Для них чем больше нарушений прав тем больше денег в карманах. Министр юстиции малюська из организаций сороса, как и амнести. Поэтому никто не выполнил предписания еспч по условиям содержания в тюрьмах,потому что это их хлеб- люди платят им за то чтобы выйти из этого ада,поэтому ад должен продолжаться! Фонд сороса в том числе финансирует и эту Хельсинкскую группу, которая ставит своих людей в канцелярии еспч,чтоб н5 прошли ненужные и прошли нужные жалобы ,и никто не узнал о беспределе на самом деле происходящем в судах и тюрьмах ,потому что для всех это способ заработка, каки во времена СССР, когда днепрогэс построили на деньги нэпманов, которые у них отжимали посадив в тюрьмы. И потом ещё способ заработать потому что лохи попавшие вто колесо всем платят надеясь выпускаться из сфабрилкванных специально уг дел для отжима с них денег путем пыток в тюрьмах. Вот это и есть амнести и все остальные " правозащитники" . Защищающие свои карманы.
04.08.2022 20:01 Відповісти
Та ви шо Все в делах
04.08.2022 18:50 Відповісти
Вони б хотіли, щоб опорні пункти ЗСУ робили в чистому полі і координати передавали їм. Прорашистська збоченська позиція у цих борців за права населення, а на самому ділі ставлять на одні щаблі агресора і жертву.
04.08.2022 19:01 Відповісти
Они боятся за свои бабки в свои карманы исключительно. Вы попробуйте им дозвониться. Откуда они отчёты берут ? Они вообще ни с кем не общаются никогда .
04.08.2022 20:03 Відповісти
Бандюга вдарив дівчину і відібрав у неї гроші. За результатами розслідування (типу Inter...) і суду наказали також і дівчину за те, що при падінні зламала квітку в квітнику ...
04.08.2022 19:06 Відповісти
дА ПОШЛИТЕ ЄТИ ВСЕ ТАК НАЗІВАЕМІЕ МЕЖДУНАРОНІЕ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЯ ШАКАЛОВ НА ОБСЛУГЕ КТО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДАСТ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООН КРАСТНІЙ КРЕСТ ОСББ УЖЕ МЕРТВІ ЄТО ПРОСТО ТРУПІ НИКАКОЙ РОЛИ ДЛЯ МИРА ОНИ НЕ ЗНАЧАТ
04.08.2022 19:23 Відповісти
Ручні прикормлені шавки кремля.
04.08.2022 19:23 Відповісти
Наконец-то соросята себя сами подставили . из их рядов вышли чиновники власти зеленского грабящие народ и нарушают его права человека типа Малюска и Кубракова . Вам слово спросята. И та нар деп слуг народа из конторы Шабунина которая сидит за ними деньги в Техасе и пишет отчёты левые вместе с властью зеленского что всем в Украине онкобольным государство даёт лечение. Отчёт на сайте EUAA - согдасно ст 2 конвенции о правах человека власть зеленского не предоставляя гарантированное законом лечение онобольных, как и все до этого правительства Украины создали угрозу жизни и здоровью граждан за что те и получат компенсации в еспч! Да здравствуют соросята и зеленожопые окончательно довевшие страну до ручки. Потому что соросенок Малюська до назначения министром был обнальщиклм вместе с женой в филиале московской юр фирмы под названием Саенко Харенко из Харькова, которые занимаются юр обеспечением охраны имущества русских олигархов в Украине.
04.08.2022 19:39 Відповісти
мда, все развивается по похожему сценарию с агрессией против Грузии в августе 2008-го, "озабоченный" запад начинает уставать от войны, как уже неоднократно всякие там франции с германиями предлагали Украине договориться с рашкой таким образом чтобы ***** сохранил лицо. Ну в добавок пойдут шас всякие отчеты что да, рашка конечно агрессор, там кое-где перегнули палку, но и Украина оказывая сопротивление тоже поступает неправильно (по отчету ЕС по Грузии 2008-го, доклад Тальявини, да конечно войска рашки перешли границу с Грузией до начала горячей фазы (в упор не назвали это агрессией), но и Грузия тоже поступила неправильно отдав приказ об атаке агрессоров (?!). Вот так, виноват и агрессор и жертва тоже не без греха
04.08.2022 20:39 Відповісти
 
 