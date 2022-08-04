Звіт Amnesty International є маніпулятивним і надає перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, - омбудсмен Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає звіт Amnesty International щодо бойових дій в Україні маніпулятивним і таким, що підіграє агресору та пропагандистам РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук омбудсмена.

Лубінець підкреслив, що був обурений заявою Amnesty International, у якій ЗСУ звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії нібито загрожує населенню України.

Він наголосив, що під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ.

Омбудсмен також зазначив, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом. Збройні Сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення. Уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. Наразі в Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію. Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи.

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет.

Нагадаю, що наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші. Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів", - йдеться в заяві.

"Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації, несе найбільшу загрозу правам людини", - підкреслив Лубінець.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".