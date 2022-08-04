Ситуація на Півдні напружена, для активного наступу потрібно більше зброї, — нардеп "Голосу" Костенко

Сили оборони України тримають свої позиції на Півдні, там йдуть важкі бої, переважно позиційні. Про потужний наступ говорити зарано, адже потрібно більше зброї.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що хтось розповідає, що ми завтра візьмемо Херсон, ситуація напружена. Йдуть важкі бої, як правило, позиційні і локальні на лінії зіткнення. Поки ніяких масштабних наступальних операцій не відбувається, тривають бої за зайняття кращих позицій", – наголосив нардеп.

За словами Костенка, наступальні операції потребують більшої кількості зброї, зокрема і високоточної далекобійної артилерії.

"Зброя від західних партнерів підходить, але для активних наступальних дій її потрібно більше. Зараз нам вистачає засобів для стримування противника або для оперативних операцій. Звичайно, HIMARS допомагають: після того, як ми вибили ворога на деяких напрямках, щільність вогню сутєєво знизилась і ми навіть перехопили ініціативу. У межах лендлізу партнери будуть визначатися, яку зброю нам надавати і це буде залежати від багатьох факторів і в тому числі ситуації в світі", – пояснив представник "Голосу".

