Ситуація на Півдні напружена, для активного наступу потрібно більше зброї, — нардеп "Голосу" Костенко

костенко

Сили оборони України тримають свої позиції на Півдні, там йдуть важкі бої, переважно позиційні. Про потужний наступ говорити зарано, адже потрібно більше зброї.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що хтось розповідає, що ми завтра візьмемо Херсон, ситуація напружена. Йдуть важкі бої, як правило, позиційні і локальні на лінії зіткнення. Поки ніяких масштабних наступальних операцій не відбувається, тривають бої за зайняття кращих позицій", – наголосив нардеп.

За словами Костенка, наступальні операції потребують більшої кількості зброї, зокрема і високоточної далекобійної артилерії.

"Зброя від західних партнерів підходить, але для активних наступальних дій її потрібно більше. Зараз нам вистачає засобів для стримування противника або для оперативних операцій. Звичайно, HIMARS допомагають: після того, як ми вибили ворога на деяких напрямках, щільність вогню сутєєво знизилась і ми навіть перехопили ініціативу. У межах лендлізу партнери будуть визначатися, яку зброю нам надавати і це буде залежати від багатьох факторів і в тому числі ситуації в світі", – пояснив представник "Голосу".

Голос партія (517) Костенко Роман (210) Херсонська область (6127)
Топ коментарі
+37
Бо він дебіл.
показати весь коментар
04.08.2022 18:43 Відповісти
+22
зачем тогда боневтік отдавал приказы на публику и рассказывал о начале контрнаступления если ничего не готово и теперь напружено?
показати весь коментар
04.08.2022 18:39 Відповісти
+19
А Ви не в курсі, хто такий Боневтік?! Воно зранку меле одне, а ввечері протилежне.
показати весь коментар
04.08.2022 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем тогда боневтік отдавал приказы на публику и рассказывал о начале контрнаступления если ничего не готово и теперь напружено?
показати весь коментар
04.08.2022 18:39 Відповісти
Бо він дебіл.
показати весь коментар
04.08.2022 18:43 Відповісти
А как назвать тех, кто в 2019 году привел ЭТО к власти?
показати весь коментар
04.08.2022 18:55 Відповісти
дебіли звісно
показати весь коментар
04.08.2022 18:57 Відповісти
Зебіли, звісно.
показати весь коментар
04.08.2022 19:25 Відповісти
Гірше. дебіл у кубі. Самозакоханий поц _ піарщик.
показати весь коментар
04.08.2022 19:08 Відповісти
А Ви не в курсі, хто такий Боневтік?! Воно зранку меле одне, а ввечері протилежне.
показати весь коментар
04.08.2022 18:47 Відповісти
якби ти такими методами розслаблявся,то щей не таке б молов
показати весь коментар
04.08.2022 18:49 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 19:02 Відповісти
То Ви натякнули, що 73% не того? Якже багато, а нам з ними жити!
показати весь коментар
04.08.2022 20:03 Відповісти
Бо без його наказу і сонце не сходить.
показати весь коментар
04.08.2022 18:49 Відповісти
Пиар - ВСЕ, дела - ничто. Недоделанный артист разговорного жанра Боневтик. Для него главное шоу, а не результат.
показати весь коментар
04.08.2022 18:54 Відповісти
Уинстон Черчилль цитата: Когда орлы молчат, болтают попугаи.
показати весь коментар
04.08.2022 19:16 Відповісти
Невже Ви вже не зрозуміли, що Боневтік потенційне брехло? Він боїться, що як буде така позиція, то нарід його в чомусь запідозрить і буде запитувати, ато навіть і хуже і він з командою заплутують нарід брехнею, роблячи вигляд благодаті і постійних перемог. Наголошую - вигляд, що не відповідає дійсності. Два місяці брехало Абдристович, потім ініціативу перехопили інші, типу Кім із "зеленою командою", а далі вже сам Боневтік взявся побренькувати, будуражучи нарід, бо частина з них почали повертатися в Миколаїв. Чомусь все в Боневтіка із самого початку побудовано на брехні і він цього вже давно не робив би, але бачить, що більшості це подобається і він нарощує міць різної, солодкої для вух брехні.
показати весь коментар
04.08.2022 19:50 Відповісти
я давно все зрозумів, питання було риторичне
показати весь коментар
04.08.2022 20:55 Відповісти
"артілєрісти, зелька дал пріказ"...
показати весь коментар
04.08.2022 18:45 Відповісти
а як "Зеля" може давати наказ артилеристам, коли він їх не бачив три роки? Він може давати наказ Укравтодору, асфальтоукладним військам, бульдозерним військам ближнього бою і бітумним військам дільної дії. Готується фугасний, бронебйно-фугасний, осколково-фугасний, освітлювальний і димовий асфальт дальньої і середньої дії.
показати весь коментар
04.08.2022 19:56 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
04.08.2022 18:51 Відповісти
Єдиний комент, що вартий уваги......
показати весь коментар
04.08.2022 19:01 Відповісти
ні Господь, ні Матір Божа не заставлять дурня бути розумним! свобода волі - понад усе!
показати весь коментар
04.08.2022 20:24 Відповісти
Если бы не про...вали машинами при отступление, то может быт и давали бы больше... А так маемо, шо маемо...(
показати весь коментар
04.08.2022 18:59 Відповісти
Головне що Україну не про- бали, Тай і їхнього добра не менше дісталося.
показати весь коментар
04.08.2022 19:04 Відповісти
ну так, лише пів України(((
показати весь коментар
04.08.2022 20:25 Відповісти
"Дезертир" поганый... Не хочет приказ зелебени-дерьмокомандующего выполнять - "Херсон! Освободись! Раз-два"
показати весь коментар
04.08.2022 19:02 Відповісти
Куди генерали дивляться?Всі все знають,а генерали-ні.
показати весь коментар
04.08.2022 19:03 Відповісти
Зара, Аристович, нам правду-матку розкаже, звідки Зе-дебіл готує наступ...
показати весь коментар
04.08.2022 19:13 Відповісти
Дерьмак сказал, что до зимы надо закончить войну. Потому что зимой будет холодно.
показати весь коментар
04.08.2022 19:15 Відповісти
Дерьмак - рупор кремля. Х@йло понимает, что зимнюю войну рашкоармия не вытянет ни физически ни морально при всех ухищрениях. Вот и поставил козырю задачу дожать боневтика как можно скорее!
показати весь коментар
04.08.2022 19:27 Відповісти
а ми витянем? я не те, щоб проти, але , ми вже мали розбирати кремль на цеглини! це , згідно прогнозів і знань таких як ви(((
показати весь коментар
04.08.2022 20:27 Відповісти
З боневтіком - ні! Але на щастя армією реально керує не воно! Воно - це морда на майці та говорун ротом (за аналогією з грою на піаніно 🎹)))!
Доречі, пишіть, будь ласка, українською, а не суржиком! І пишіть грамотно!
показати весь коментар
04.08.2022 22:07 Відповісти
бо для зими нема зимового обмундирування
показати весь коментар
04.08.2022 19:29 Відповісти
Судячи з промови Єрмака, обмундирування не буде.
показати весь коментар
04.08.2022 22:22 Відповісти
если человек идиот ,то это надолго!
показати весь коментар
04.08.2022 19:19 Відповісти
Півроку наУкраїну тупо з купою техніки пруть москалі,і ЗСУ їх вдало перемелює.Тобто тактика "куча мала" успіх приносить частковий з великими втратами у всьому.Тепер наші стратеги-депутати хочуть таким же методом контрнаступати((А ви точно будете в перших танках та бронетранспортерах,уроди.Ворога треба не кількістю трупів побороти,а тактично та високотехнічно.Дали вам зброю високоточну,от і лупіть ту рашиську погань як в комп'ютерній грі.А скоро осінь,а там зима,думаєте москалі довго висидять там в болоті ,слякоті та морозі?Думати треба ,а не про наступні вибори думати((
показати весь коментар
04.08.2022 19:22 Відповісти
Да, какой там контрнаступ - по словам арестованного весь Николаев ждёт наступления рашистов 4-6 августа. Все на взводе - кто работает завтра сказали на работу не выходить. Тут, *****, ещё местный гавнокомандующий почти месяц рассказывает, что город закроют для поиска диверсантов и колобарантов - ну проведите спецоперацию сбу и контрразведки, но тихо - так нет, придурок трубит на всех перекрёстках - они, суки давно выехали и пересидят в сёлах, а потом, как ни в чём не бывало вернуться. Нахватают местных нариков и алкашей ни при делах. Стратеги, *****, черчили.
показати весь коментар
04.08.2022 19:27 Відповісти
Я взагалі прифігіваю від наших посадовців - то Резнікові з Даниловими триндять про контрнаступи, то Зельц видає якісь накази (до яких взагалі нічого не готово, а фронт навіть не стабілізувався, бо кацапи пруть з подвійною силою), то розпатякують, яку зброю, коли і куди ми отримаємо... Дурдом на марші.
показати весь коментар
04.08.2022 19:37 Відповісти
яка різниця хто бреше народу України , чи то куйло ,чи то "зе" і "слуги" ?У всі часи українському народові брешуть його вороги і грабіжники.
показати весь коментар
04.08.2022 19:35 Відповісти
Контрнаступ наших військ, яким нас кормили з травня, це звичайна наша пропаганда. Че ви думаєте, що в Лаптєстані пропаганда є, а у нас нема?

Нажаль, у нас не вистачає зброї і техніки для контрнаступу
показати весь коментар
04.08.2022 19:56 Відповісти
чим мосійчук і арєстовічь відрізняються від скабєєвої-соловйова??? може, хіба що мовою зомбування? та і то не завжди(((
показати весь коментар
04.08.2022 20:31 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 20:43 Відповісти
ну шо? тепер замість анонсованого контрнаступу несподівана оборона? я вже не розумію - чи дибіли чи свідомі шкідники.
показати весь коментар
04.08.2022 21:05 Відповісти
Миколаїв

показати весь коментар
04.08.2022 21:18 Відповісти
Зброя потрібна бункер захищати.
показати весь коментар
04.08.2022 22:18 Відповісти
Для звільнення Херсона зброї та техніки достатньо. Але я знову повторю свою думку. Залужному скільки не дай зброї - він не зможе нею нормально розпорядитися і все просцить як в один день просцяв 18 танків на запорізькому напрямі під час невдалої атаки. Бутусов може підтвердити як це було. Залужний не здатний планувати наступальні операції. Йому не можна далі залишатися на цій посаді. Потрібен адекватний генерал, який спланує та зробить. А цей спочатку запустив кацапів на південь без бою, а потім чухав сраку все літо поки кацапи завели туди ще 15 тисяч голів. А референдум вже скоро і після цього хрін собачий замість зброї нам Байден дасть. Бо буде умиротворювати х@йло що ядерної війни не було. Мости нормально не знищив, лише покоцав, а кацапи все майже відремонтували. Залужний нам розповідає як береже людей і тому не наступає на Херсон. Натомість під Авдіїікою та Пісками він кинув наших військових напризволяще без підтримки арти та підкріплення. І якби Бутусов не виклав тут отой піст з фейсбука то хрін би їм туди хто надіслав допомогу. Це реальність. А Боневтік не виганяє того бездаря Залужного саме через те, що боїться народного гніву. Бо диванна сотня захищає цього недокомандувача просто не усвідомлюючи весь масштаб його невігластва і повторюючи тупу мантру, на яку їх підсадила Банкова на початку війни про "генія Залужного". А цей геній просрав все що можна було просрати.
показати весь коментар
05.08.2022 00:02 Відповісти
 
 