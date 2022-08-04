УКР
Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомила речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва  у коментарі "Громадському".

"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", - сказала Мітєва.

У пресслужбі організації зазначають, що слід розрізняти воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права (МГП), яким регулюють закони та звичаї війни. Лише тяжкі порушення МГП вважаються воєнними злочинами та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.

"Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного воєнного злочину українських військових", - наголосили в Amnesty International Україна.

В організації також зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Amnesty International адвокатує питання розслідування Україною та іншими державами воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні.

"Як міжнародна організація Amnesty International займається розслідуванням і документуванням воєнних злочинів усіх сторін, які беруть участь у війні. З 24 лютого дослідники та дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

+35
Якщо це так, то звідки головний офіс АІ брав "інформацію" без місцевих джерел?
З 21-го пальця ***** висмоктав?
04.08.2022 18:42 Відповісти
+20
покатііілісь отмазкі... "етонємиии"
04.08.2022 18:41 Відповісти
+18
Де засудження цієї провокації твоїх керівників з лондонського головного офісу організації?
Може, я щось не побачив? Недодивився?
Народ, підкажіть. пліз.
04.08.2022 18:44 Відповісти
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізму. Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.
04.08.2022 19:03 Відповісти
єслі б ані зналі, как прєслєдують прихильників нацистської символіки і як їм забороняють право на свободу вираження - то ващє
04.08.2022 19:17 Відповісти
То
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
05.08.2022 02:30 Відповісти
З раші тудей, очевидно...
04.08.2022 18:54 Відповісти
Перепутали ЗСУ і расеї.
04.08.2022 18:44 Відповісти
Наче ми вас не знаєм...
04.08.2022 18:44 Відповісти
Де засудження цієї провокації твоїх керівників з лондонського головного офісу організації?
Може, я щось не побачив? Недодивився?
Народ, підкажіть. пліз.
04.08.2022 18:44 Відповісти
Все ясно, парашенские проститутки сделали доклад. Точнее подписали парашенскую макулатуру.
04.08.2022 18:46 Відповісти
Ты кретин? Говорят, лечится йодом. И хотя это только слухи, иногда они бывают верными. Подлечись, потом сообщишь, что да как...
04.08.2022 18:56 Відповісти
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізму. Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.
04.08.2022 19:08 Відповісти
наступним кроком пані ОксаниПокальчук стане вимога відпустити усих расійських військових убивць, бо вони вбивали керуючись виключно правом свободи вираження.
04.08.2022 19:21 Відповісти
То
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
05.08.2022 02:33 Відповісти
показати весь коментар
А чому український офіс не брав участь? Потрібно було знати,що таке бл.дство буде відбуваєтися та прийняти мери для запобігання цієї брехні та маніпуляції!!
показати весь коментар
04.08.2022 18:48 Відповісти
04.08.2022 18:50 Відповісти
Гівно. Відмивайте тепер.
04.08.2022 18:50 Відповісти
А тому Амнесті за наш напрямок відповідає якась кацапка з Томська що переїхала в юному віці в Австралії, і там вже, чисто випадково, влаштувалась на роботу в АІ..
04.08.2022 18:52 Відповісти
схоже що вони там всі випадково.
04.08.2022 22:18 Відповісти
А для чого цей офіс взагалі потрібний, якщо він не при справах???
Ну яка користь від вас, якщо ви не стукаєте в головний офіс і не доносити проукраїнську позицію? Закривайте український офіс і не ганьбіться.
04.08.2022 18:52 Відповісти
Ето нє ми, ми проста падпісалі бумажкі какіє сказалі падпісать, пад угрозай лішенія грантав!
04.08.2022 18:53 Відповісти
Не подписывали. В сообщении есть об этом. Не перекручивайте
04.08.2022 19:02 Відповісти
пішли гнилі відмазки. усі вони одним миром мазані
04.08.2022 18:53 Відповісти
Амнесті інтернешнл ідуть нах
04.08.2022 18:53 Відповісти
Не потрібно соромитись. Шліть ціх довбойобів *****. Й усіх ділов.
04.08.2022 19:20 Відповісти
Цікаво, скільки ще пройде часу, поки мітєви, валачкови, азірави, тінькови і тд будуть вигнані сцяною мітлою з будь-яких, ****, установ, які займаються будь-якими питаннями, що стосуються українців і української нації? Риторичне питання, да, 73%?
04.08.2022 18:55 Відповісти
В цілому згоден, але Мітєв, - це чисто болгарське прізвище. Можливо, вона родом з Одещини, або її чоловік звідти.

Митев (женската форма: Митева) е българско фамилно име.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2 https://bg.wikipedia.org/wiki/Митев
04.08.2022 19:03 Відповісти
Будем ждать 2-го пришествия петра.
04.08.2022 19:18 Відповісти
Вступил на престол 6 https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F (17) мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1727 , когда ему было всего 11 лет, и умер в 14 лет от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0 оспы .

04.08.2022 20:16 Відповісти
Бовдуре, для початку, перше царствування ОПи віслюка, пережити спробуй.
04.08.2022 20:18 Відповісти
Эьо не имеет никакого значения. Вас, продажных сук, надо гнать с Украины...
04.08.2022 18:57 Відповісти
Если украинский офис не кчаствовал, то получается что головной офис взял информацую у кого? Правильно, у москалей.
То же самое с Красным Крестом. Есть украинский офис. А есть Международный, в котором опять же сидят россияне. И МКК называет вывезенных в рф наших граждан не депортированными, а беженцами.
То есть надо убрать из всех этих организаций представителей рф.
04.08.2022 18:57 Відповісти
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.
04.08.2022 19:10 Відповісти
По раз 3-ій
То
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
05.08.2022 02:35 Відповісти
или просто рашка нашептала на ушко...
04.08.2022 18:58 Відповісти
если в украинском офисе есть порядочные люди, то после такого, они должны самораспуститься
04.08.2022 18:59 Відповісти
Так они же обьяснили, что не делали этот доклад.
Наоборот, они должны остаться и добиться измения доклада
04.08.2022 19:01 Відповісти
виходить, до цього що - дурника вклучали?
04.08.2022 19:23 Відповісти
та що ж це таке? Зеля і Стамбульський папір підписав що б сподобаться лівакам - збоченцям, і одностатеві шлюби розглядає позитивно, і зерно в ліниву Африку, раком готовий перед соціалістами - комуністами, а Amnesty International виправдовує завдання бомбових ударів рашистами по школах і дитсадках України.

Миротворець вніс цих повій у свою базу.👇

@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

https://mobile.twitter.com/UaPeacemaker/status/1555200086514311168 1 ч

ПОЧИТАЙТЕ УВАЖНО. МОЖЕ ПРО ЩОСЬ ЗАБУЛИ ДОПИСАТИ?

https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/24/a3/43/Callamard-1.cc08a5.jpg
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Отрицание права Украины на защиту своей суверенной территории от фашистской россии (страна-агрессор и террорист), оборону своих городов и сел.
Фактическое оправдание российских бомбардировок гражданских объектов Украины (больницы, школы, жилые дома).
Распространение нарративов кремлевской пропаганды.
Французский эксперт по правам человека, генеральный секретарь Amnesty International с 2021 г. Отвечает за общее руководство Международным секретариатом, включая определение стратегического направления деятельности организации и управление отношениями с национальными подразделениями Amnesty International.
Ранее была специальным докладчиком по внесудебным, суммарным или произвольным казням, назначенным Советом по правам человека Организации Объединенных Наций.
Дата рождения: 1965

04.08.2022 19:02 Відповісти
з тими, хто готовий раком вставати, не лічаться, таких зневажають, і разом з ними зневажають і тих, кого вони представляють, тобто нас.
04.08.2022 22:23 Відповісти
Ця французька хвойда написала у https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632 Твіттер

Українські та російські ЗМІ та тролі в соціальних мережах: усі вони сьогодні атакують розслідування @amnesty. Це називається пропаганда війни, дезінформація, неправдива інформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking https://twitter.com/amnesty?ref_src=twsrc%5Etfw Amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts.

- Agnes Callamard (@AgnesCallamard) https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632?ref_src=twsrc%5Etfw August 4, 2022
04.08.2022 23:34 Відповісти
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

https://myrotvorets.center/criminal/kallamar-anes/
04.08.2022 23:43 Відповісти
СПРАВДЕШНІСТЬ, СПРАВЖНІСТЬ пізнається в білі - стара як світ істина. Всяку так звані міжнародні від ОНН до папа з Риму бізнес- бюрократичні паразитичні структури - флюгери, адвокати Сатана - "Сатана там правил бал". Ми пам'ятаємо комісісію проданої Т., яка зробила висновок про те що невідомо хто напав 08.08.2008 р. на Грузію - класичний приклад "принципів" діяльності цих міжнародних - ракових пухлин **********... Все зло світу осв'ячуют подібні ...
04.08.2022 19:05 Відповісти
Правая рука не знает что делает левая..и наоборот...эмнисти докатились...
04.08.2022 19:05 Відповісти
Українські шлюхи з офісу Аmnesty International - не кращі, а то і гірші за "коллег"(шлюх продажних) за кордоном... Бо називають наклеп і маячню - доповіддю(оплата за послуги)... ***** з ЄС розплодили в себе корупційні притони і називають себе гучними назвами, але їх сутність - очевидна... бабки газпрому на сторожі дерьмократії в ЄС...
04.08.2022 19:06 Відповісти
на сторожі охлократії під виглядом демократії.
04.08.2022 22:24 Відповісти
... виправлення замість білі в БІДІ, ПІЗНАЄТЬСЯ В БІДІ..
04.08.2022 19:06 Відповісти
Боятся потерять высокооплачиваемую работу , "непонятную смыслом своим ". Вот кто-то внятно обьяснит из них чем они КОНКРЕТНО занимаются ? Они не оправдываться перед нами должны, а писать ноту протеста головному офису.
04.08.2022 19:17 Відповісти
"Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку", але засунули язика в дупу, бо не були проти... Так?
04.08.2022 19:23 Відповісти
Український офіс Amnesty International а уволится из такой поганой организации совесть или материальное положение не позволяет?
04.08.2022 19:37 Відповісти
а где ж они харчеваться будут?
04.08.2022 20:40 Відповісти
Основними "грантоотримувачами" і "постачальниками інфи" для Амнесті Інтернейшнл (АІ) десятиліттями були "правозахисники" Донецька і Харкова - Букалов і Захаров. Люди які сидять в приміщення Кінгз Колледжу в Лондоні (там їх офіс) керуються виключно звітами від цих осіб і підлеглих їм правозахисних організацій. Ранішее цим "двіжем" в АІ керувала Вівєн Стерн. Зараз склад правління в усіх цих організаціях змінився але "спадково" грантоїдський запал під час війни в Україні вийшов на більш "високий" рівень. Свого часу я підготував звіт про стан пенітенціарної системи для АІ в рамках проекту "донецьких". Випадково мені до рук потрапило те що вони відіслали в Лондон після власного "редагування", але під моїм іменем. Довелося відіслати оригінальний звіт повторно, але АІ ніяких висновків з встановленого і доведеного факту фальсифікації звіту не зробило. Тому з усіма цими "правозахисниками" які в своїй діяльності керуються "політичними замовленнями" припинив будь які контакти. У нас корупція і грантоїдство, у них грантоїдство і політзамовлення, а в результаті, як писав Митець, "- Де правда? - В жопі!..."
04.08.2022 19:42 Відповісти
А чем тогда занимается украинский офис и какой тогда офис работает на парашенскую пропаганду ? Какая то муть.
04.08.2022 19:51 Відповісти
"Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного воєнного злочину українських військових", - тобто центральний офіс АІ розповсюджує брехню!
04.08.2022 20:07 Відповісти
Украина, должна потребовать официального извинения и опровержения от Amnesty International за тот ложный материал который они выложили в информационное пространство. Это очень важно, потому что эту ложь уже подхватили все путлеровские порталы.
04.08.2022 20:32 Відповісти
Враги подбросили?
04.08.2022 20:44 Відповісти
Обісрались дармоїди, тому і включили задню. Як це... по-ліберальськи.
04.08.2022 21:08 Відповісти
Дуже завоняло газпромовськими грошима,ну дуже...
04.08.2022 21:10 Відповісти
а про рашу они вообще что-то сказали? занесли бабла они и прогнали
04.08.2022 21:47 Відповісти
Amnesty International - не урядова грантова організація. Їхні звіти - це суцільний хайп і скандал (гугол зі словом скандал дає більше 800к посилань на них). Це відпрацювання грошей для замовників.

Критика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amnesty_International&veaction=edit&section=17 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amnesty_International&action=edit&section=17 ред. код ]

Критику Amnesty International можна поділити на три категорії: звинувачення у вибірковому підході до інформації, звинувачення в ідеологічній упередженості та звинуваченні у недостовірній інформації, яку подають за істину. Щодо другого, то уряди багатьох країн, в тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократичної Республіки Конго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC В'єтнаму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатів Америки виступали проти Amnesty International, оскільки, на їхню думку, організація поширює упереджену інформацію та не вважає загрозу безпеці за пом'якшувальну обставину. Дії урядів цих країн (і інших держав, які критикують Amnesty International) стали предметом заклопотаності організації в числі інших проблем в області прав людини.https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-Intefax030822-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-14 [14] . Також шведське відділення організації звинуватили в захисті ринку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F послуг інтимного характеру https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Організація послідовно виступає за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 захист прав секс-працівників та секс-працівниць у всьому світі .

Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін. (https://tsn.ua/********/amnesty-international-zvinuvatila-aydar-v-zhorstokomu-povodzhenni-ta-mozhlivih-stratah-lyudey-367485.html [https://web.archive.org/web/20220303124057/https://tsn.ua/********/amnesty-international-zvinuvatila-aydar-v-zhorstokomu-povodzhenni-ta-mozhlivih-stratah-lyudey-367485.html Архівовано 3 березня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]), що викликало значний суспільний резонанс та поставило на порядок денний питання включення добровольчих батальйонів в структуру Збройних Сил України, а також дотримання стандартів прав людини, зокрема і під час ведення бойових дій.

Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-16 [16] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук. "Закон (щодо заборони символіки) передбачає абсолютно непропорційне покарання - кримінальну відповідальність до 5 років. При суворості покарання сам документ виключно розмитий, в ньому, наприклад, "пропаганда" прописана загальними фразами і багато оціночних суджень. Це створює небезпечну ситуацію, коли закон може бути використаний проти будь-якого інакомислення, кожен може стати жертвою переслідування. Ми приходили в жах від ситуації в Росії, де садять за пости в соцмережах. Але у нас тепер така ж ситуація. Вже є реальні справи, коли люди отримали терміни за пости в Фейсбуці.(https://focus.ua/politics/376384 [https://web.archive.org/web/20201024125131/https://focus.ua/politics/376384 Архівовано 24 жовтня 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .])

Своєю чергою віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко розкритикував цю заяву Amnesty International в Україні, побачивши «руку Кремля». «Таке враження, що заяву Amnesty International писали в Кремлі. Комуністичний ГУЛАГ знищив 50 млн осіб, терор голодом в Україні - 7 млн. Злочини нацизму і комунізму однаково засуджені в Європі. В Україні заборонена символіка і нацистів, і комуністів. "Правозахисники" не знають?» - написав він на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Amnesty International у вересні 2017 року повідомила про незаконне постачання української зброї до Південного Судануhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-17 [17] , у розпорядженні організації виявився контракт на постачання партії зброї через компанію-прокладку, зареєстровану в Великій Британії до Саудівської Аравії та згодом Південного Судану як кінцевого отримувача (https://www.amnesty.org.ua/research/ [https://web.archive.org/web/20200125115447/https://www.amnesty.org.ua/research/ Архівовано 25 січня 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]). Немає даних про те, чи був цей контракт реалізований, проте, за даними Державної служби експортного контролю поставки зброї до Південного Судану були припинені після 2016 року (http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53195&cat_id=51343 [https://web.archive.org/web/20200222203908/http://dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53195&cat_id=51343 Архівовано 22 лютого 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .])

https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
04.08.2022 21:48 Відповісти
Як не дивно але цих продажних повій зачмирили 80% іноземців . Всі коментарі на тему продались раші або хакнули сторінку .
04.08.2022 21:49 Відповісти
речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва Джерело:
04.08.2022 22:13 Відповісти
так ще є і Український офіс. ЧУМАЙДАН ВОКЗАЛ НАХ!!!!
04.08.2022 22:33 Відповісти
суки...вы же бесполезное дерьмо...мерзко...
04.08.2022 22:36 Відповісти
Цій фанцузькій хвойді пишуть у https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632 Твіттер

Amnesty має отримати нагороду «корисний ідіот року» для російської пропагандистської машини. Їх ганебна доповідь призведе до того, що більше дітей буде вбито, більше жінок буде зґвалтовано, тому що це буде використано західними урядами як привід для надсилання менше зброї в Україну!

@thegoodphil

Amnesty should receive an award as "useful idiot of the Year" for Russia's propaganda machine. Their shameful report will result in more children getting killed, more women being raped because it will be used as an excuse by Western governments to send less weapons to Ukraine!
05.08.2022 00:05 Відповісти
"

712 / 5 000

Результати перекладу

star_border

«Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали опасности мирных жителей и нарушали законы войны, когда действуют в населенных пунктах, - заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.
05.08.2022 10:43 Відповісти
 
 