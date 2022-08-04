Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця
Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва у коментарі "Громадському".
"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", - сказала Мітєва.
У пресслужбі організації зазначають, що слід розрізняти воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права (МГП), яким регулюють закони та звичаї війни. Лише тяжкі порушення МГП вважаються воєнними злочинами та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.
"Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного воєнного злочину українських військових", - наголосили в Amnesty International Україна.
В організації також зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Amnesty International адвокатує питання розслідування Україною та іншими державами воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні.
"Як міжнародна організація Amnesty International займається розслідуванням і документуванням воєнних злочинів усіх сторін, які беруть участь у війні. З 24 лютого дослідники та дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими", - йдеться в повідомленні.
Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
З 21-го пальця ***** висмоктав?
Може, я щось не побачив? Недодивився?
Народ, підкажіть. пліз.
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
Ну яка користь від вас, якщо ви не стукаєте в головний офіс і не доносити проукраїнську позицію? Закривайте український офіс і не ганьбіться.
Митев (женската форма: Митева) е българско фамилно име.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2 https://bg.wikipedia.org/wiki/Митев
То же самое с Красным Крестом. Есть украинский офис. А есть Международный, в котором опять же сидят россияне. И МКК называет вывезенных в рф наших граждан не депортированными, а беженцами.
То есть надо убрать из всех этих организаций представителей рф.
То
По вказаній Вами зсилці - https://web.archive.org/web/20161026075358/http://kset.kz/news/view/537288%26from%3D116444758 Шведы покидают Amnesty International, обвинив организацию в защите «права на покупку секса»
Наоборот, они должны остаться и добиться измения доклада
Миротворець вніс цих повій у свою базу.👇
@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
·
https://mobile.twitter.com/UaPeacemaker/status/1555200086514311168 1 ч
ПОЧИТАЙТЕ УВАЖНО. МОЖЕ ПРО ЩОСЬ ЗАБУЛИ ДОПИСАТИ?
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/24/a3/43/Callamard-1.cc08a5.jpg
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Отрицание права Украины на защиту своей суверенной территории от фашистской россии (страна-агрессор и террорист), оборону своих городов и сел.
Фактическое оправдание российских бомбардировок гражданских объектов Украины (больницы, школы, жилые дома).
Распространение нарративов кремлевской пропаганды.
Французский эксперт по правам человека, генеральный секретарь Amnesty International с 2021 г. Отвечает за общее руководство Международным секретариатом, включая определение стратегического направления деятельности организации и управление отношениями с национальными подразделениями Amnesty International.
Ранее была специальным докладчиком по внесудебным, суммарным или произвольным казням, назначенным Советом по правам человека Организации Объединенных Наций.
Дата рождения: 1965
Українські та російські ЗМІ та тролі в соціальних мережах: усі вони сьогодні атакують розслідування @amnesty. Це називається пропаганда війни, дезінформація, неправдива інформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів.
Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking https://twitter.com/amnesty?ref_src=twsrc%5Etfw Amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts.
- Agnes Callamard (@AgnesCallamard) https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632?ref_src=twsrc%5Etfw August 4, 2022
https://myrotvorets.center/criminal/kallamar-anes/
Критика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amnesty_International&veaction=edit§ion=17 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amnesty_International&action=edit§ion=17 ред. код ]
Критику Amnesty International можна поділити на три категорії: звинувачення у вибірковому підході до інформації, звинувачення в ідеологічній упередженості та звинуваченні у недостовірній інформації, яку подають за істину. Щодо другого, то уряди багатьох країн, в тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократичної Республіки Конго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC В'єтнаму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатів Америки виступали проти Amnesty International, оскільки, на їхню думку, організація поширює упереджену інформацію та не вважає загрозу безпеці за пом'якшувальну обставину. Дії урядів цих країн (і інших держав, які критикують Amnesty International) стали предметом заклопотаності організації в числі інших проблем в області прав людини.https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-Intefax030822-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-14 [14] . Також шведське відділення організації звинуватили в захисті ринку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F послуг інтимного характеру https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Організація послідовно виступає за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 захист прав секс-працівників та секс-працівниць у всьому світі .
Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін. (https://tsn.ua/********/amnesty-international-zvinuvatila-aydar-v-zhorstokomu-povodzhenni-ta-mozhlivih-stratah-lyudey-367485.html [https://web.archive.org/web/20220303124057/https://tsn.ua/********/amnesty-international-zvinuvatila-aydar-v-zhorstokomu-povodzhenni-ta-mozhlivih-stratah-lyudey-367485.html Архівовано 3 березня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]), що викликало значний суспільний резонанс та поставило на порядок денний питання включення добровольчих батальйонів в структуру Збройних Сил України, а також дотримання стандартів прав людини, зокрема і під час ведення бойових дій.
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-16 [16] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук. "Закон (щодо заборони символіки) передбачає абсолютно непропорційне покарання - кримінальну відповідальність до 5 років. При суворості покарання сам документ виключно розмитий, в ньому, наприклад, "пропаганда" прописана загальними фразами і багато оціночних суджень. Це створює небезпечну ситуацію, коли закон може бути використаний проти будь-якого інакомислення, кожен може стати жертвою переслідування. Ми приходили в жах від ситуації в Росії, де садять за пости в соцмережах. Але у нас тепер така ж ситуація. Вже є реальні справи, коли люди отримали терміни за пости в Фейсбуці.(https://focus.ua/politics/376384 [https://web.archive.org/web/20201024125131/https://focus.ua/politics/376384 Архівовано 24 жовтня 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .])
Своєю чергою віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко розкритикував цю заяву Amnesty International в Україні, побачивши «руку Кремля». «Таке враження, що заяву Amnesty International писали в Кремлі. Комуністичний ГУЛАГ знищив 50 млн осіб, терор голодом в Україні - 7 млн. Злочини нацизму і комунізму однаково засуджені в Європі. В Україні заборонена символіка і нацистів, і комуністів. "Правозахисники" не знають?» - написав він на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
Amnesty International у вересні 2017 року повідомила про незаконне постачання української зброї до Південного Судануhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-17 [17] , у розпорядженні організації виявився контракт на постачання партії зброї через компанію-прокладку, зареєстровану в Великій Британії до Саудівської Аравії та згодом Південного Судану як кінцевого отримувача (https://www.amnesty.org.ua/research/ [https://web.archive.org/web/20200125115447/https://www.amnesty.org.ua/research/ Архівовано 25 січня 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]). Немає даних про те, чи був цей контракт реалізований, проте, за даними Державної служби експортного контролю поставки зброї до Південного Судану були припинені після 2016 року (http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53195&cat_id=51343 [https://web.archive.org/web/20200222203908/http://dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53195&cat_id=51343 Архівовано 22 лютого 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .])
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
Amnesty має отримати нагороду «корисний ідіот року» для російської пропагандистської машини. Їх ганебна доповідь призведе до того, що більше дітей буде вбито, більше жінок буде зґвалтовано, тому що це буде використано західними урядами як привід для надсилання менше зброї в Україну!
@thegoodphil
Amnesty should receive an award as "useful idiot of the Year" for Russia's propaganda machine. Their shameful report will result in more children getting killed, more women being raped because it will be used as an excuse by Western governments to send less weapons to Ukraine!
712 / 5 000
Результати перекладу
star_border
«Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали опасности мирных жителей и нарушали законы войны, когда действуют в населенных пунктах, - заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.