Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку.

"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", - сказала Мітєва.

У пресслужбі організації зазначають, що слід розрізняти воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права (МГП), яким регулюють закони та звичаї війни. Лише тяжкі порушення МГП вважаються воєнними злочинами та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.

"Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного воєнного злочину українських військових", - наголосили в Amnesty International Україна.

В організації також зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Amnesty International адвокатує питання розслідування Україною та іншими державами воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні.

"Як міжнародна організація Amnesty International займається розслідуванням і документуванням воєнних злочинів усіх сторін, які беруть участь у війні. З 24 лютого дослідники та дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

