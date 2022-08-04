УКР
Новини
Статус тимчасового захисту для українців у ЄС діятиме до весни 2024 року, - Стефанішина

Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме до весни 2024 року. Також буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації українців, які тимчасово повертаються додому.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чиновниця зауважила, що на зустрічі з  єврокомісаром із питань внутрішніх справ Йлваю Йоганссон, сторони зафіксували, що статус тимчасового захисту, який отримали більше 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум.

Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не просто вертаються, а вони на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.

"Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації таких громадян, адже були випадки затримання або навіть повернення в Україну, або недопуску громадян, які хотіли повернутися знову в ЄС", - сказала віцепремʼєр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біженці з України можуть будь-якої миті повернутися до ЄС, поки триває війна, - єврокомісар Йоханссон

Автор: 

біженці (1943) Євросоюз (14016) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Топ коментарі
+8
Гарантії для українських біженців є і працюють. Є і труднощі, не без цього,але допомога в пошуках роботи, нормального житла,доплати,курси мови...Наші підопічні з Суми уже працюють,зняли квартиру ,хочуть залишитися в Німеччині. Місцеві відносяться добре.
показати весь коментар
04.08.2022 20:43 Відповісти
+8
Це такий улюблений кацапський прийом обсирати українських біженців в Європі. На це вже ніхто не ведеться, але тут бачу, що багато хто відреагував з дописувачів. Просто про Біженців з Ірландії ще ніхто не тролив.
показати весь коментар
04.08.2022 21:09 Відповісти
+7
Українські біженці навіть мови української не знають,щоб ви розуміли,все що в них українського то паспорт.А більшість на авто преміум класу їздять по червоних хрестах по безкоштовну їжу.Якось дивно виглядає машина за 50к євро,а воно в червоний хрест по їжу їде.
показати весь коментар
04.08.2022 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Власне, саме у Болгарії я то і бачив. Будете сміятися - неподалік від Бургаса, у невеликому містечку.
показати весь коментар
04.08.2022 22:43 Відповісти
Чи не у Сарафово часом?
показати весь коментар
04.08.2022 23:18 Відповісти
У Равді.
показати весь коментар
04.08.2022 23:26 Відповісти
Знаю трохи ті місця. Відпочивали у Сарафово, їздили і до Бургасу, і до Несеберу. А донька із затем ********** Свєнтий Влас.
показати весь коментар
05.08.2022 00:08 Відповісти
У вас талант. Вам надо писать - для начала рассказы. Я нисколько не шучу. Вас с удовольствием будут читать.
показати весь коментар
05.08.2022 00:40 Відповісти
Є ще одна категорія українських громадян, яка потребує захисту. Це студенти, які вчасно повернулися з канікул, тобто до 24.02.22. До них зараз приїхали мами-бабусі-дідусі- братики-сестрички. В Україні у них нікого не залишилось. Візи їм подовжили до нового року. Значна частина їх неповнолітні. Що з ними буде далі?
показати весь коментар
04.08.2022 22:29 Відповісти
Особисто я потихеньку займаюсь питанням компенсації за втрачене майно. Не збираюсь вічно жити в приймах.
показати весь коментар
04.08.2022 22:51 Відповісти
Дистанційно?
показати весь коментар
04.08.2022 22:53 Відповісти
Нихачу сказать плохого, но одна моя знакомая мадам в Польше устроилась так,что всех местых попой подвинула )))
показати весь коментар
05.08.2022 13:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 