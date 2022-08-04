Статус тимчасового захисту для українців у ЄС діятиме до весни 2024 року, - Стефанішина

Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме до весни 2024 року. Також буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації українців, які тимчасово повертаються додому.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чиновниця зауважила, що на зустрічі з єврокомісаром із питань внутрішніх справ Йлваю Йоганссон, сторони зафіксували, що статус тимчасового захисту, який отримали більше 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум.

Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не просто вертаються, а вони на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.

"Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації таких громадян, адже були випадки затримання або навіть повернення в Україну, або недопуску громадян, які хотіли повернутися знову в ЄС", - сказала віцепремʼєр.

