225 інструкторів з Канади допоможуть навчати українських військових у Великій Британії

Канада відправить до Великої Британії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців, перші інструктори прибудуть наступного тижня.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більшість інструкторів буде з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, в якому (Росія) бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу", – сказала Ананд у Торонто. "Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання" - заявила вона.

З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 тис. українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Нідерланди та Нова Зеландія також направили військових інструкторів до місії під керівництвом Великої Британії.

Навчання під керівництвом Канади, яке відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії, включатиме в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.

04.08.2022 21:26 Відповісти
04.08.2022 21:14 Відповісти
Это он до рюмошной или до военкомата не дошел?
04.08.2022 21:29 Відповісти
04.08.2022 21:14 Відповісти
04.08.2022 21:26 Відповісти
Это он до рюмошной или до военкомата не дошел?
04.08.2022 21:29 Відповісти
400-й
04.08.2022 21:32 Відповісти
да нет где то 80-й
04.08.2022 21:39 Відповісти
я один вважаю що за певних обставин наші бойові підрозділи можуть надати консультації будь- кому з легкістю?
04.08.2022 21:35 Відповісти
у Великій Британії?

чи в Канаді?
04.08.2022 21:47 Відповісти
Чому так далеко? Чому не в Польщі? Чи в Чехії?
04.08.2022 21:46 Відповісти
Насправді, різниці немає. З Польщі літаком 2 години летіти до Англії.
04.08.2022 21:55 Відповісти
Дякуємо.
04.08.2022 21:48 Відповісти
Попередній міністр оборони Індії Канади Саджан і теперішня міністриця Ананд.

Хінді-русі бхай-бхай.

04.08.2022 21:52 Відповісти
міністриця - объясни мне что это за существо , за что ты ее так ? Нету міністриц , нету никаких министерок есть министр и нет разницы мужчина это или женщина
04.08.2022 22:40 Відповісти
Альберта, Едмонтон - кожен четвертий - українець. З перекладачами проблем не буде)))
05.08.2022 08:49 Відповісти
Количество инструкторов 225...а это значит что инфа по поводу 10 000 украинских морпехов находящихся на базе в Британии совпадает с тем что говорил Борис Джонсон месяц назад...скорее всего будут принимать экзамен у наших воинов...
05.08.2022 09:00 Відповісти
 
 