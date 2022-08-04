225 інструкторів з Канади допоможуть навчати українських військових у Великій Британії

Канада відправить до Великої Британії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців, перші інструктори прибудуть наступного тижня.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більшість інструкторів буде з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, в якому (Росія) бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу", – сказала Ананд у Торонто. "Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання" - заявила вона.

З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 тис. українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.

Нідерланди та Нова Зеландія також направили військових інструкторів до місії під керівництвом Великої Британії.

Навчання під керівництвом Канади, яке відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії, включатиме в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.