З річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали 2 вертольоти та 11 бронемашин росіян
Станом на 4 серпня із річок Дніпро та Ірпінь поблизу Києва було витягнуто 2 підбиті російські вертоліти та 11 одиниць потопленої бронетехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT
"Із річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали два російських блохольоти, а також 11 бойових машин русні", - зазначається у повідомленні.
