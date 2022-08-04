УКР
З річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали 2 вертольоти та 11 бронемашин росіян

Станом на 4 серпня із річок Дніпро та Ірпінь поблизу Києва було витягнуто 2 підбиті російські вертоліти та 11 одиниць потопленої бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT

"Із річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали два російських блохольоти, а також 11 бойових машин русні", - зазначається у повідомленні. 

З річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали 2 вертольоти та 11 бронемашин росіян 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ (оновлено)

+20
04.08.2022 22:13 Відповісти
+15
04.08.2022 21:55 Відповісти
+11
04.08.2022 22:54 Відповісти
раки хоч наїлися
04.08.2022 21:55 Відповісти
Це супер!!!
04.08.2022 22:04 Відповісти
Раки норм?
04.08.2022 22:09 Відповісти
раки выглядят как бегемоты с клешнями
04.08.2022 22:18 Відповісти
і сала мають на чотири пальці
05.08.2022 00:25 Відповісти
скільки гівна накидали до наших річок
04.08.2022 22:12 Відповісти
Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/4/509887/
04.08.2022 22:12 Відповісти
Ну що ж : українська військова приймальна комісія хай буде готова до всесторонньої оцінки якості роботи іранських авіабудівників І якщо вона виявиться незадовільною, то хай "стражі ісламської революції" забудуть про їх нестримне бажання "утопить ізраїльських гяурів" у Середземному морі Бо у Ізраїлю протидронова оборона сильніша, ніж наша! Ну а білоруси тоді хай готуються до виплати чергових репарацій і контрибуцій - бо у війну з Україною вони з кожним днем влазять все глибше і глибше! І платить за наслідки цієї війни будуть вони в першу чергу - а не Лука! Бо за подібні "фортелі" правителі відповідають головою А от "гаманцем" буде відповідать народ! Тому і нафтопереробні заводи їх не чіпаємо: треба ж буде нам у рахунок відшкодування шкоди нафтопродукти безплатно гнать! Нашу ж нафтопереробну систему знищили за участі Білорусі!
Ну - їм "пояси затягувать" не звикать ""ходзим вось у шапках, бруках!" Та й з їжею теж вони неперебірливі: "Бульба - йость.... Вада - радам! Дров нарубим - и парадак!"
05.08.2022 04:13 Відповісти
04.08.2022 22:13 Відповісти
Ага , точно прикинувся мертвим , як це роблять колорадські жуки
04.08.2022 22:22 Відповісти
А ще питають чому вартсть чермету на прийомці впала до 3 гр за кг.
04.08.2022 22:18 Відповісти
Ну в основном чистят реку, но там не только металлолом, там и запчасти. Пригодится...
показати весь коментар
- Что случилось с русской армией, атаковавшей Киев 24 февраля 2022 года?
- Она утонула (с)
04.08.2022 22:21 Відповісти
в канаві "Ірпінь"
показати весь коментар
Орки думали, что их танки умеют плавать, а сборщик дядя Вася знал, что губит людей не пиво.
показати весь коментар
показати весь коментар
Ловись, рибко, велика й маленька!
показати весь коментар
Гидко їсти буде
показати весь коментар
Я тебе благаю! Якби ти бачив, ЩО ідять ті ж свині чи кури! "На совісті" диких свиней Чернігівщини аж ніяк не менше з"їдених "орків", ніж на вовках, лисицях і здичавілих собаках, разом взятих А курям на птахофабриках ще з радянських часів згодовують стільки "падла", що африканські грифи від заздрості давляться! Сам ще хлопчиною влітку на птахофермі підробляв (накопичував на велосипед) Здохло теля чи порося на фермі - дід Іван (колгоспний їздовий) кинув на воза тушку і повіз на птахоферму А там кинув у вольєр і кури "працюють" Б"ються, як стерв"ятники над тушею жирафа! Три-чотири години - і один кістяк залишається! Зараз - те саме - просто "дохлятину" і інші м"ясні відходи переробляють на комбіком для тварин (навіть корів ним підгодовують)
показати весь коментар
"Свой-чужой" в вертолетах есть?
показати весь коментар
2 Гелікоптери з десантом над Дніпром нацгвардія за допомогою "Голок" збила, доречі, знамениті відео-кадри.
показати весь коментар
Батько біля Гостомеля під окупацію попав, і так розповів. ЗСУ підірвали дамбу й Ірпінь, який зазвичай глибиной по пояса, розлився на сотні метрів по полях, а там 20 см чорнозему, а далі торф. Орки-підораси хотіли через Ірпінь проїхати на танках. Один поїхав і загруз, вони вирішили його витягти іншим танком і той теж загруз, тоді вони вирішили витягнути танком танк, який повинен був витягнути перший танк, він теж загруз і так залишили там 4 танки.
04.08.2022 22:54 Відповісти
Проблема в надписях на вертолетах. Следует написать "ВОЕННЫЕ СИЛЫ РУССКОЙ ГАЛАКТИКИ",- и все будет пучком!
05.08.2022 07:31 Відповісти
подводная авиация болот мацковии
05.08.2022 09:57 Відповісти
 
 