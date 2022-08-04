З річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали 2 вертольоти та 11 бронемашин росіян

Станом на 4 серпня із річок Дніпро та Ірпінь поблизу Києва було витягнуто 2 підбиті російські вертоліти та 11 одиниць потопленої бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT

"Із річок Ірпінь та Дніпро на Київщині дістали два російських блохольоти, а також 11 бойових машин русні", - зазначається у повідомленні.

