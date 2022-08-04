Рашисти про ситуацію на фронті: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти невдоволені командуванням, накази якого ведуть до нових втрат та поранень.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє рашистів обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину, що тим хто стоїть в обороні не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

Другий пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту: "Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР".

Співбесідник підсумовує: "Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається".

Також читайте: "Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Окупант жаліється дружині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО