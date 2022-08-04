УКР
Рашисти про ситуацію на фронті: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти невдоволені командуванням, накази якого ведуть до нових втрат та поранень.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє рашистів обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину, що тим хто стоїть в обороні не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

Другий пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту: "Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР".

Співбесідник підсумовує: "Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається".

Також читайте: "Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Окупант жаліється дружині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

+21
Кацапські свині дохнуть в Україні як мухи...
04.08.2022 21:52 Відповісти
+18
Тікайте , кацапи , з украінськоі землі , поки є нагода , бо повбиваємо всіх 😠
04.08.2022 21:54 Відповісти
+17
Кіно і німці кацапи.

04.08.2022 21:59 Відповісти
Кацапські свині дохнуть в Україні як мухи...
04.08.2022 21:52 Відповісти
Напевно клімат не той.
04.08.2022 22:10 Відповісти
04.08.2022 23:29 Відповісти
ети все перехвати фейк от сбу
руские номера в сети не работают как он мог позвонить
купил гдето украинскую карточку
04.08.2022 22:18 Відповісти
Забрав у когось телефон.
04.08.2022 22:27 Відповісти
Лапоть, а ты не допускаешь того, что русня может отжимать телефоны или выменивать на что-то?
05.08.2022 04:28 Відповісти
Да и вообще, это ГУР а не СБУ.
05.08.2022 05:23 Відповісти
Тікайте , кацапи , з украінськоі землі , поки є нагода , бо повбиваємо всіх 😠
04.08.2022 21:54 Відповісти
И сколько бы еще вас ни зашло, бл#ть, всех до одного, бл#ть, зах#ячим нах#й
04.08.2022 21:57 Відповісти
Кіно і німці кацапи.

04.08.2022 21:59 Відповісти
Це не кацапи , це "неруські" і них половина армії такі !!
04.08.2022 22:19 Відповісти
Акцент то данєцкій
04.08.2022 22:03 Відповісти
Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
04.08.2022 22:05 Відповісти
04.08.2022 22:06 Відповісти
Россияне вербуют белорусских военных?

С военнослужащими, у которых заканчивается контракт с Вооружёнными силами РБ, начали проводить собеседование неизвестные. Они представляются сотрудниками частных охранных компаний, сообщает наш читатель, который служит в ВС Беларуси.

С его слов, военнослужащим раздали опросники, после заполнения которых, нужно еще лично побеседовать с данными представителями и ответить на уточняющие вопросы.

На собеседовании мужчины представились сотрудниками одной из частной охранной компании РБ и предложили после окончания контракта в армии подписать контракт с их организацией (обещали большое денежное довольствие и полный соцпакет).

«Также много вопросов задавали о спецоперации РФ в Украине. После 15 минут общения стало понятно, что это были россияне, но что за фирма или подразделение, неизвестно. Сказали, что рассмотрят всех кто прошел собеседования и в ближайшее время свяжутся с подходящей им кандидатурой», - рассказал наш источник. https://t.me/charter97_org/79996 https://t.me/charter97_org/79996

04.08.2022 22:11 Відповісти
Для снаряда неважлива національність окупанта Для черв"яків на українській землі - теж! А де будуть плакать потім - в "дярьовне", чи у "вёскє" - нам абсолютно "НАСРАТЬ"!!!
05.08.2022 05:59 Відповісти
Я воевал дєд, ну я рад за тєбя, нужно било нє воєвать©
04.08.2022 22:45 Відповісти
Він спить, а гогінашвілі працює...
04.08.2022 23:08 Відповісти
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!"
04.08.2022 23:49 Відповісти
 
 