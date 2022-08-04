Рашисти про ситуацію на фронті: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехоплення ГУР. АУДIО
Російські окупанти невдоволені командуванням, накази якого ведуть до нових втрат та поранень.
Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє рашистів обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину, що тим хто стоїть в обороні не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.
Другий пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту: "Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР".
Співбесідник підсумовує: "Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається".
руские номера в сети не работают как он мог позвонить
купил гдето украинскую карточку
німцікацапи.
С военнослужащими, у которых заканчивается контракт с Вооружёнными силами РБ, начали проводить собеседование неизвестные. Они представляются сотрудниками частных охранных компаний, сообщает наш читатель, который служит в ВС Беларуси.
С его слов, военнослужащим раздали опросники, после заполнения которых, нужно еще лично побеседовать с данными представителями и ответить на уточняющие вопросы.
На собеседовании мужчины представились сотрудниками одной из частной охранной компании РБ и предложили после окончания контракта в армии подписать контракт с их организацией (обещали большое денежное довольствие и полный соцпакет).
«Также много вопросов задавали о спецоперации РФ в Украине. После 15 минут общения стало понятно, что это были россияне, но что за фирма или подразделение, неизвестно. Сказали, что рассмотрят всех кто прошел собеседования и в ближайшее время свяжутся с подходящей им кандидатурой», - рассказал наш источник. https://t.me/charter97_org/79996 https://t.me/charter97_org/79996
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!"