Зеленський змінив персональний склад РНБО - замість Венедіктової та Баканова до ради увійшли Костін та Малюк
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента.
Також Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і екс-генпрокурора Ірину Венедіктову.
21 липня 2021 року президентhttps://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
16 лютого 2022 року Кабінет міністрів призначив Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.
А вже указом №77 від 28 лютого президент Володимир Зеленський знову призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.
