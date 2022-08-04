Зеленський змінив персональний склад РНБО - замість Венедіктової та Баканова до ради увійшли Костін та Малюк

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента.

Також Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і екс-генпрокурора Ірину Венедіктову.

