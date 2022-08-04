УКР
Зеленський змінив персональний склад РНБО - замість Венедіктової та Баканова до ради увійшли Костін та Малюк

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента.

Також Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і екс-генпрокурора Ірину Венедіктову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, - указ Зеленського

РНБО (2326) Баканов Іван (330) Венедіктова Ірина (829) Костін Андрій (267) Малюк Василь (126)
+16
Пересуває ліжка в зеленому борделі.
04.08.2022 22:25 Відповісти
+13
Кругообіг гівна в "країні зелених клоунів"
04.08.2022 22:29 Відповісти
+6
Одна радість, поки лєбєдь, рак та щука *буть лісічку, ЗСУ роблять свою справу!)))
04.08.2022 22:32 Відповісти
Тенденція така, що врешті в РНБО опиняться "катлєта"(тищенко) з іванісовим.
04.08.2022 23:00 Відповісти
однажди лєбєдь рака щупал...
однажди лєбедь лапал щуку...

однажди лєбєдь, рак да щука
задумалі сиграть квартет:
поставілі лісічку раком -
*бут, *бут - а сира нєт!
04.08.2022 22:26 Відповісти
Який потужний хід🤔🧐😁 Стратег, не менше, а ви що собі думаєте 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 22:31 Відповісти
лайностратег,тут воно без конкуренції.
04.08.2022 22:36 Відповісти
...й не кажить
04.08.2022 22:54 Відповісти
От тепер вже РНБО як запрацює!
Ага, чекайте…
04.08.2022 22:39 Відповісти
Новых будущих послов готовят?
04.08.2022 22:41 Відповісти
Василя Малюка раніше https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358722/ фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та голови ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.

21 липня 2021 року президентhttps://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

16 лютого 2022 року Кабінет міністрів призначив Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.

А вже указом №77 від 28 лютого президент Володимир Зеленський знову призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.
04.08.2022 22:48 Відповісти
Ой, людоньки! Знову зрада!
04.08.2022 22:49 Відповісти
Венідіктова, бездарь, яка провалила все, що можно...І ніякого розслідування. Оце власть клоунів від влади..
04.08.2022 22:56 Відповісти
Вова, може одразу вже какашенкова з шойгой запросиш? Чому соромитись?
04.08.2022 22:57 Відповісти
04.08.2022 23:04 Відповісти
БеняДіктова і Бокалов не справились - не посадили Порошенка. Тому їх і замінили. Зверну увагу на фейк від СБУ про ботоферму Порошенка. Відробляють завдання.
04.08.2022 23:09 Відповісти
ну теперь дерьма&ко получит мощное влияние на ЗСУ. Несмотря на то, что Залужный не горит желанием слушать советы опу, пропетлять ему полностью не удается. "Гениальные" операции, такие как Северодонецк - Лисичанск, говорят о том , что нет в зеленой части нашего Отечества своих Наполеонов.
Но сами слуги об этом не догадываются
04.08.2022 23:11 Відповісти
Теперь это чисто сходняк ермаковско-татаровских друзей.
04.08.2022 23:28 Відповісти
А як щодо того щоб РНБО нарешті оприлюднило звіт про свою діяльність та виконання державного оборонного замовлення? Скільки підприємств побудували, патронних заводів. Скільки ракетних комплексів Сапсан та Нептун стали на бойове чергування? Чому перемагає американський Хімарс а не Українська Вільха? Чому Харківській бронетанковий завод працював два дні на тиждень? І ще багато чому- навчання та укомплектування самооборони на місцях , Чонгар, Азов, Коломойський ....
04.08.2022 23:36 Відповісти
Власник стада перед вівцями не звітує
04.08.2022 23:54 Відповісти
Де там шило, де там мило?
05.08.2022 00:39 Відповісти
кругообіг лайна в природі
05.08.2022 09:26 Відповісти
 
 