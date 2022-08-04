Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова, є постраждалі серед мирних жителів, - Синєгубов
У четвер увечері російські окупаційні війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова, є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.
"На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - написав Синєгубов.
Він закликав городян не залишати укриттів.
"Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається", - написав Синєгубов.
22:39 Харьков. Мэр города Игорь Терехов
Про демілітаризацію та денацифікацію - вже ні слова
Україна зараз мілітиризована у десятки разів більше , ніж до 24 лютого !
А на рахунок іншого - ней поговорять з тими самими харківчанами (тай інших міст сходу України) ...
Почують таке , про що націоналісти зі заходу - просто би промовчали (з простої чемності та вихованості)