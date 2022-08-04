Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова, є постраждалі серед мирних жителів, - Синєгубов

У четвер увечері російські окупаційні війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

"На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - написав Синєгубов.

Він закликав городян не залишати укриттів.

"Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається", - написав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Харків, влучили в адмінбудівлю, - Терехов