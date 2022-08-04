УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 980 5

Російські війська завдали ударів по двох районах Харкова, є постраждалі серед мирних жителів, - Синєгубов

харків

У четвер увечері російські окупаційні війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

"На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - написав Синєгубов.

Він закликав городян не залишати укриттів.

"Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається", - написав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Харків, влучили в адмінбудівлю, - Терехов

Автор: 

обстріл (30447) Харків (5855) Синєгубов Олег (862)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето уже ескалация или еще нет? Когда Украине дадут ракеты и беспилотники способные уничтожать в ответ базы и аеродромы на территории врага? Сколько нас будут держать как боксерскую грушу которая только принимает удары
показати весь коментар
04.08.2022 23:11 Відповісти
А ви до кого звертаєтесь?
показати весь коментар
04.08.2022 23:32 Відповісти
Тихо сам із собою
показати весь коментар
04.08.2022 23:40 Відповісти
❗️Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

22:39 Харьков. Мэр города Игорь Терехов
показати весь коментар
05.08.2022 01:04 Відповісти
Російське інформаційне агентство «Інтерфакс» 30 червня оприлюднило коментар російського президента, в якому він говорить, що метою «спецоперації» (так в Росії називають війну) є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Путін зазначив, що «нічого не змінилося, кінцева мета - це звільнення Донбасу, і створення умов, які б гарантували безпеку самої Росії. І робота йде спокійно, ритмічно. Війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом». За його словами, окупація військами Росії Київщини у березні була «відволікаючими діями».

Про демілітаризацію та денацифікацію - вже ні слова

Україна зараз мілітиризована у десятки разів більше , ніж до 24 лютого !
А на рахунок іншого - ней поговорять з тими самими харківчанами (тай інших міст сходу України) ...
Почують таке , про що націоналісти зі заходу - просто би промовчали (з простої чемності та вихованості)
показати весь коментар
05.08.2022 03:30 Відповісти
 
 