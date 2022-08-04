УКР
Три судна з кукурудзою вийдуть завтра у море з портів Одеси та Чорноморська, - міністр інфраструктури Кубраков

Другий зерновий караван вирушить завтра вранці з морпорту "Чорноморськ" та Одеського морського торговельного порту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - написав міністр фейсбуці.

За словами міністра, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тис. тонн української кукурудзи, призначеної на експорт.

Також читайте: Турецький балкер пливе в Чорноморськ за експортним зерном, це перше судно з початку війни, - Одеська ОВА

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

зерно (3175) Одеська область (3448) порт (2083) Чорне море (1689) Кубраков Олександр (452)
Топ коментарі
+4
Как говорится, до п***ды двери все ето. Знакомые фермеры рассказывают что зерно принимают по бросовым ценам, логистика и транспорт по бешенным ценам. Если в 0 выйдешь то уже считай повезло. На следующий год никто не собирается засеивать поля до конца войны тоесть полной деокупации Украины и понятной ситуации в портах. На етом договорняке заработает только Турция и рашка
04.08.2022 23:07 Відповісти
+2
ви суки зелені, зерно вивозите, а людей в україні за худобу чи рабів тримаєте. Розробіть механізм, щоб люди могли виїзджати на роботу за кордон
04.08.2022 23:05 Відповісти
+1
І шо, ти довго думало, щоб цю ***** булькнути🤔 Яка нам з того радість, що десь на трасі буцнулось декілька кацапів... Так булькнуло, аби булькнути,- всеодно, що в калюжу пернуло,- ефект той самий 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 23:14 Відповісти
Параша что-то "давно" порты не обстреливала. Ждём ночью или утром воздушную тревогу по всей Одесской области.
04.08.2022 23:03 Відповісти
ви суки зелені, зерно вивозите, а людей в україні за худобу чи рабів тримаєте. Розробіть механізм, щоб люди могли виїзджати на роботу за кордон
04.08.2022 23:05 Відповісти
Как говорится, до п***ды двери все ето. Знакомые фермеры рассказывают что зерно принимают по бросовым ценам, логистика и транспорт по бешенным ценам. Если в 0 выйдешь то уже считай повезло. На следующий год никто не собирается засеивать поля до конца войны тоесть полной деокупации Украины и понятной ситуации в портах. На етом договорняке заработает только Турция и рашка
04.08.2022 23:07 Відповісти
и хорошо, что не будут сеять.
04.08.2022 23:12 Відповісти
Добре, що вийдуть. А чи дійдуть?
04.08.2022 23:08 Відповісти
В оккупированном Крыму произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

Один человек погиб, более 20 пострадали.
Сообщается https://t.me/ressentiment_channel/28352 , что Камаз перевозил краденное украинское зерно.
04.08.2022 23:08 Відповісти
І шо, ти довго думало, щоб цю ***** булькнути🤔 Яка нам з того радість, що десь на трасі буцнулось декілька кацапів... Так булькнуло, аби булькнути,- всеодно, що в калюжу пернуло,- ефект той самий 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 23:14 Відповісти
05.08.2022 00:23 Відповісти
Нам тут впарювали "Світ без нашої пшениці з голоду помирає! З Кацапією потрібно домовлятись!", а вивозять кукурудзу олігархів.
04.08.2022 23:15 Відповісти
А вы что правда поверили ООН? Да срать они хотели на голодающих. Им важно было усадить Украину за стол переговоров и снять с Рашки санкции
04.08.2022 23:43 Відповісти
ох уж этот Ливан!
04.08.2022 23:21 Відповісти
- Азовське та Чорне моря заблоковані;
- Воду в Крим дав;
- 20%+ території про#обано;
- загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка;

04.08.2022 23:23 Відповісти
Сотні тисяч українців убив, міста спалив, та економіку зруйнував теж Зеленський? Моря заблокував? Воду в Крим дав? Що це взагалі за аргументи такі? Може таки Зеленського покритикуєте а не кацапів?
04.08.2022 23:54 Відповісти
А як кацапи вийшли з Криму? Там же 8 років все заміноване. Ах да, нелох заглянув в очі Путіну і побачив там мир. І падаль зелена з радістю взялась йому допомагати
05.08.2022 00:22 Відповісти
Ага, коли це гетьманами були Голобородько та Голохвастов.
05.08.2022 00:57 Відповісти
Наверное можно в Африке, луки, копья, бумеранги, стрелы и наконечники к ним за кукурузу приобрести?
04.08.2022 23:25 Відповісти
Зачем же свою необразованность так выпячивать ?
05.08.2022 06:59 Відповісти
Я человек тёмный конечно, но стараюсь учиться у умных людей. Так подскажите мне пожалуйста, в чём сейчас остро нуждаентя Украина? Какое такое насущное оружие произведённое в Африке можно купить за кукурузу? Каменный топор?
05.08.2022 16:27 Відповісти
Цензор - ведущий сайт о логистике и с/х ... как не зайдешь, в топе новости о кукурузе, пшенице и кораблях ...
04.08.2022 23:30 Відповісти
Украина разминировала порты и Россия начала прикидывать море эшелонов техники, через Крымский мост, и у России в черном море 80 кораблей и катеров, а теперь сложите пазл. Украина разблокировала порты и в Кремле достали папочку на случай разминирования портов и началась подготовка к наступлению и по суше и по морю на Одессу. Нужно заминировать порты, потому что потом опять скажут, как с Херсоном, что предатели и просто ********.
05.08.2022 00:03 Відповісти
враги уже знают где безопасный коридор для военных кораблей и активно готовят атаки сухопутные, морские и воздушные.
05.08.2022 00:05 Відповісти
В Африці кукурудзу жруть?
05.08.2022 04:29 Відповісти
Покупатели украинской кукурузы
Евросоюз - 48%
Китай - 30%
Египет - 13%
Остальные - 9%

П.С.: многие даже не догадываются, на сколько широкий спектр применения у кукурузы.
05.08.2022 07:09 Відповісти
 
 