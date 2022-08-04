Три судна з кукурудзою вийдуть завтра у море з портів Одеси та Чорноморська, - міністр інфраструктури Кубраков
Другий зерновий караван вирушить завтра вранці з морпорту "Чорноморськ" та Одеського морського торговельного порту.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - написав міністр фейсбуці.
За словами міністра, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тис. тонн української кукурудзи, призначеної на експорт.
Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.
