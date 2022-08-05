УКР
Якщо Путін переможе у війні проти України – це початок третьої світової, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у разі перемоги Росії у війні проти України розпочнеться третя світова.

Про це він сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін переможе у цій війні – це початок третьої світової, я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос. Спровокована продуктова небезпека, енергетична криза, спровокована РФ минулого року, спровокована РФ війна – це початок. Це, як кажуть, вибачте, квіточки. У порівнянні з тим, що буде", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна стоятиме до кінця, а терміни закінчення війни залежать від об'єднання світу навколо України. За словами Зеленського, зараз "гаряче" в Україні, але кожна держава, яка об'єднується навколо України, представляє на її місці себе, оскільки завтра те саме може статися і в цій країні.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить у своїй орбіті? Може, достатньо? Вже і вік у нього дорослий. Може, вже треба думати, що він говоритиме Богу? Може, про ці речі треба думати? Що він залишає на своїй землі, що він залишає після себе, крім пекла? Що буде з нацією Росії? Мені здається, є речі, про які треба тверезо думати. Не диктаторськи, а тверезо", – заявив Зеленський.

Читайте також: Без китайського ринку РФ була б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити КНР, - Зеленський

"Але він – одна людина, 70 років. Уявіть собі – одна людина може зупинити кровопролиття. Чому світ дозволяє одній людині це робити? 70 років. Хочу нагадати, Радянський Союз зробив з багатьма людьми те саме. Але він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", – додав президент.

05.08.2022 00:19 Відповісти
05.08.2022 00:20 Відповісти
У нас на лето 2019 были разработаны и готовы к производству свои. Но населению это было не нужно.

05.08.2022 00:28 Відповісти
ему надо просто подать в отставку - без него быстрее победим
05.08.2022 05:10 Відповісти
І до речі.

Чому в президента знайшлися сили і час на книжечки, статті, фотосесії про себе і свою леді,
а на захисників Маріуполя не вистачило?

Чому не було дорогих фотосесій і статей, присвячених нашим військовим, щоб максимально привернути увагу всього світу до них?
Чому його цікавлять тільки гроші , які поступлять в Нашу краіну?
05.08.2022 00:35 Відповісти
Бо він ворог,та кайфує від смертей та приниження українців
05.08.2022 00:37 Відповісти
українофоб як і арестович, пиха до неба, зневажає тих кого обманув, і ненавидить тих кого обманути не вдалося.
05.08.2022 00:42 Відповісти
Бо звик красти безкарно і сподівався, що гроши від ЄС та від США буде ковтати без кінця, а тут раптово відчув, що все його "золоте" життя за рахунок України може скінчитись 😉, ось і заскавучав 😁
05.08.2022 10:52 Відповісти
Народ , довіряємо тільки ЗСУ і допомагаємо хто чим може 👊🏼✊💪
бо це єдине наше спасіння ‼️‼️
05.08.2022 00:37 Відповісти
Наше спасіння - США, Великобританія та інші союзники.
05.08.2022 00:46 Відповісти
да но воюют то простые украинцы - так что ЗСУ наше все!
05.08.2022 05:11 Відповісти
Невже Зе дійсно думає що хтось чекає на його "нічні відосики"?
05.08.2022 00:38 Відповісти
Дурню, знову тільки хло винне у війні? А все населення рашки біле і пухнасте?
05.08.2022 00:41 Відповісти
І кого це зараз Боневтік лякає, німців, США, поляків, щоб негайно надали йому зброї і спасли його репутацію, втративши свою в своїх країнах, бо там купа незадоволених про допомогу Україні? Бо володя бюджетні гроші України закатав в асфальт, а американці і німці мають йому віддати зі свого бюджету? А хто про@бав виготовлення своєї зброї? Кого постійно попереджали, а він кричав, що брешуть і всіх кликав, то в Буковелі, то в Трускавці, а потім і на шашлики?
05.08.2022 00:42 Відповісти
У Єрмака пишуть інше, ви що не домовились))

⚡️Смотрите, от начала Третьей мировой Украина точно не слишком проиграет. Как минимум, мы больше не будем воевать одни. Вместе с Польшей и ЕС ликвидируем лукашенко, решим вопрос россии, пока США будут разбираться с Китаем. Поможем Германии вернуть Калининград и наконец убрать Орбана в Венгрии, сменив также режим в Сербии. Давайте, ребята, давно пора уже.
05.08.2022 00:42 Відповісти
ты кто кацап? так ты не за нейтралитет ты за бутылку в жопе
05.08.2022 05:13 Відповісти
Фантазії міських чи офісних божевільних.
05.08.2022 00:48 Відповісти
Скажи ти це Єрмаку **** піськограй злочинець довбо...й..б, гинуть хлопці на донецькому напрямку,ви підлі дерьмаки не змогли хоч щось налагодити якось виробництво свого озброєння в Україні або ща її кордонами за 5 місяців війни ,Вороги при владі ,тільки на хлопцях та дівчатах ЗСУ ще тримається Україна. Україні треба своє озброєння постійно виробляти. Воюючи країни завжди хоч щось виробляли та покращували, вся країна повинна працювати на перемогу, а для цього повинні бути прийняті відповідни рішення та почати ЩОСЬ РОБИТИ всією країною для перемоги. Рашка це робить ,в неї промисловість про уб'є на війну!!! В Україні НІ !!!
05.08.2022 00:47 Відповісти
Мы уничтожим кровожадных свинособак !!! Да тяжело да на характере но будем их убивать всех до единого кто пришел на нашу землю !!! Это уже давно личное -- все сдохнут
05.08.2022 06:06 Відповісти
Так ти сам ЗРАДНИК номер1.
Операцію по вагнеровцям - здав!
05.08.2022 06:16 Відповісти
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?"(с). Шоу переходит на следующий уровень. Растем!
05.08.2022 06:22 Відповісти
Не дай Бог таке станеться , то Уераїнців не буде , а зе втече в Лондон або Йерусалим .
05.08.2022 06:36 Відповісти
Ні, він ту залишиться гауляйтером. Оман понад усім !
05.08.2022 08:19 Відповісти
Ізраїль ближче, враховуючи, що там домівка батьків нашого героїчного клоуна, яка була придбана за(приблизно) 8 мільйонів доларів 😉 Да і як єврей, він мав тікати в Ізраїль (в разі чого), адже з Ізраїлю нема видачі власних громадян.
05.08.2022 10:58 Відповісти
Уявіть собі, за нього ще багато хто хоче голосувати на наступних виборах.
05.08.2022 06:37 Відповісти
раз так стоит вопрос, то Ермаку и Агрохимии уже нужно ставить тавро поджигателей ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ.
05.08.2022 06:51 Відповісти
ну навищо тепер гризтися . невже ви не розумиете 73 видсотка в 19 р. це ваши побратими в окопах . це волонтери . це люди в тилу . це УКРАИНА --- и тепер нехай кожен задасть соби питання та задумаеться чи правильний був вибир в 19р. чи законно вова розпустив ВР и чи ми взагали готувалися до вийни з ****** . или на шашлычки 9 мая 22года и когда каждый все проанализирует тогда и грызни в коментах не будет --- всегда есть причинно-следственная связь
05.08.2022 07:19 Відповісти
Всему миру абсолютно пох.
05.08.2022 07:45 Відповісти
Та просто пєрєстать стрєлять та наживаться на крові, заглянуть в глаза. Вже ж наче просто було. Просто Зеленський не хоче закінчувати війну.
05.08.2022 08:28 Відповісти
Вовка ты об этой ***** и думать забудь ***.........................................................................................
05.08.2022 08:49 Відповісти
Леонид Данилыч вчера заявил внезапно...
РабZeя ядренное оружие может применить сама себе...,ответочка от Пентагона последует немедленно...
05.08.2022 08:53 Відповісти
Розумна Людина розумні слова каже
05.08.2022 09:11 Відповісти
Парашники не способны уже никого победить, спасибо за это картоному маршалу тувину, победить, это ещё не все, это даже не главное, главное удержать, а это, не реально, потому что контролировать захваченное, надо контроль установить, но разве украинцы дадут оккупанту спать спокойно, убивать будут день и ночь, каждый куст,будет стрелять, для парашников все закончилось даже не начинаясь, поубивали только людей по чем зря, смыла в этой войне, не было никого для параши, личная обида опущеного ***** и вся причина.
05.08.2022 09:18 Відповісти
придурошный зэШка,3 мировая началась в 2013-2014. Работай и думай что чирикаешь...Теперь продолжение 3 мировой войны в Ukraine. Тя высушить надо за Курта В.
05.08.2022 09:54 Відповісти
"Якщо путін переможе..", "якщо ми не звільнемо...", "якщо нам не вистачить зброї..." і т.д. і т.п. - це психологічні установки на поразку. Цього категорично не можна робити. Наші установки, тим більше психологічні установки значимих людей, мають бути тільки на перемогу. Хтось поясніть це нашим недолугим глашатаям.
05.08.2022 10:29 Відповісти
ЗЕ КАК ТЫ МОЖЕШЬ ПРОИГРАТЬ С ТАКИМ МУЖЕСТВЕННЫМ НАРОДОМ , НЕ СТЫДНО ТЕБЕ ГОВОРИТЬ О ПОРАЖЕНИИ. ТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ . ДУМАЙ ПОЖАЛУЙСТА. БЕЗ ТЕБЯ ПОБЕДЯТ. ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН В СЕБЕ ОТОЙДИ В СТОРОНУ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ. УКРАИНА ПОБЕДИТ! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ! ДРУГОГО НЕ ДАНО! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
05.08.2022 12:25 Відповісти
Читая эту куйню начинаешь сомневаться , что значит если ***** победит ?
05.08.2022 12:57 Відповісти
