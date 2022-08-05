Якщо Путін переможе у війні проти України – це початок третьої світової, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у разі перемоги Росії у війні проти України розпочнеться третя світова.

Про це він сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін переможе у цій війні – це початок третьої світової, я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос. Спровокована продуктова небезпека, енергетична криза, спровокована РФ минулого року, спровокована РФ війна – це початок. Це, як кажуть, вибачте, квіточки. У порівнянні з тим, що буде", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна стоятиме до кінця, а терміни закінчення війни залежать від об'єднання світу навколо України. За словами Зеленського, зараз "гаряче" в Україні, але кожна держава, яка об'єднується навколо України, представляє на її місці себе, оскільки завтра те саме може статися і в цій країні.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить у своїй орбіті? Може, достатньо? Вже і вік у нього дорослий. Може, вже треба думати, що він говоритиме Богу? Може, про ці речі треба думати? Що він залишає на своїй землі, що він залишає після себе, крім пекла? Що буде з нацією Росії? Мені здається, є речі, про які треба тверезо думати. Не диктаторськи, а тверезо", – заявив Зеленський.

Читайте також: Без китайського ринку РФ була б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити КНР, - Зеленський

"Але він – одна людина, 70 років. Уявіть собі – одна людина може зупинити кровопролиття. Чому світ дозволяє одній людині це робити? 70 років. Хочу нагадати, Радянський Союз зробив з багатьма людьми те саме. Але він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", – додав президент.