Водії фур перекривали трасу у Львівський області на знак протесту проти багатоденних очікувань на кордоні, - ОВА

Рух на в'їзді до прикордонного м.Рава-Руська, перекритий протестувальниками вантажівок у четвер, відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні близько 50 людей перекрили рух на 185 кілометрі автодороги М-09 "Тернопіль – Львів - Рава-Руська". Таким чином, водії великогабаритних вантажівок намагалися протестувати через те, що їм доводиться близько чотирьох діб чекати, щоб перетнути кордон на виїзд", - написав Козицький у телеграмі.

За його словами, зараз черги на прикордонному контрольному пункті "Рава-Руська" очікують 950 вантажівок, а пропускна спроможність цього КП становить 300 автомобілів на добу. Минулої доби кордон на виїзд тут перетнули 320 вантажівок. На КП "Краківець" пропускна спроможність 500 машин, пропустили за добу 780, на КП "Шегині" 250, перетнули кордон 340.

"На всіх пунктах пропуску, які є у Львівській області, митна та прикордонна служби працюють понаднормово і намагаються пропускати транспортні засоби більше, ніж передбачає Меморандум. Але треба враховувати вантажі, які їдуть поза чергою, – це гуманітарна допомога, а також товари, що швидко псуються. Іноді доводиться стояти у черзі довше. Ми розуміємо цю проблему і вже працюємо над її вирішенням", – написав Козицький, попросивши водіїв стежити за чергами на КП в онлайн-режимі та обирати менш завантажені.

За його словами, на кожному КП у Львівській області облаштовуються тимчасові стоянки із модульними будиночками із душем, туалетом та кімнатою відпочинку для водіїв. Перші такі стоянки збудують у Краківці, Шегинях та Мостиську.

Також голова обладміністрації анонсував запровадження електронної черги на кордоні спільно з "Укрінтеравтосервісом". "Водії зможуть зареєструватися на перетин кордону в режимі онлайн і, згідно з реєстрацією, під'їжджати на певну дату і час. Пілотним пунктом, де запрацює е-черга, буде Краковець", - написав він.

"Ми рухаємось до позитивних змін на кордоні, і вони вже є. Як приклад, у Краківці на 40% збільшили пропускну здатність для вантажівок, відкрили там новий термінал для легкових авто та автобусів. Але масштабні зміни не можна запровадити негайно. Тим більше – в умовах повномасштабної війни. Маємо поважати одне одного і працювати на перемогу на всіх фронтах", - додав Козицький.

