Водії фур перекривали трасу у Львівський області на знак протесту проти багатоденних очікувань на кордоні, - ОВА

Рух на в'їзді до прикордонного м.Рава-Руська, перекритий протестувальниками вантажівок у четвер, відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні близько 50 людей перекрили рух на 185 кілометрі автодороги М-09 "Тернопіль – Львів - Рава-Руська". Таким чином, водії великогабаритних вантажівок намагалися протестувати через те, що їм доводиться близько чотирьох діб чекати, щоб перетнути кордон на виїзд", - написав Козицький у телеграмі.

За його словами, зараз черги на прикордонному контрольному пункті "Рава-Руська" очікують 950 вантажівок, а пропускна спроможність цього КП становить 300 автомобілів на добу. Минулої доби кордон на виїзд тут перетнули 320 вантажівок. На КП "Краківець" пропускна спроможність 500 машин, пропустили за добу 780, на КП "Шегині" 250, перетнули кордон 340.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги вантажівок

"На всіх пунктах пропуску, які є у Львівській області, митна та прикордонна служби працюють понаднормово і намагаються пропускати транспортні засоби більше, ніж передбачає Меморандум. Але треба враховувати вантажі, які їдуть поза чергою, – це гуманітарна допомога, а також товари, що швидко псуються. Іноді доводиться стояти у черзі довше. Ми розуміємо цю проблему і вже працюємо над її вирішенням", – написав Козицький, попросивши водіїв стежити за чергами на КП в онлайн-режимі та обирати менш завантажені.

За його словами, на кожному КП у Львівській області облаштовуються тимчасові стоянки із модульними будиночками із душем, туалетом та кімнатою відпочинку для водіїв. Перші такі стоянки збудують у Краківці, Шегинях та Мостиську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без мита в країну ввезено 20 тисяч авто, серед яких люксові Maybach та Audi, і це заважає поставкам військової та волонтерської допомоги, - ЗМІ

Також голова обладміністрації анонсував запровадження електронної черги на кордоні спільно з "Укрінтеравтосервісом". "Водії зможуть зареєструватися на перетин кордону в режимі онлайн і, згідно з реєстрацією, під'їжджати на певну дату і час. Пілотним пунктом, де запрацює е-черга, буде Краковець", - написав він.

"Ми рухаємось до позитивних змін на кордоні, і вони вже є. Як приклад, у Краківці на 40% збільшили пропускну здатність для вантажівок, відкрили там новий термінал для легкових авто та автобусів. Але масштабні зміни не можна запровадити негайно. Тим більше – в умовах повномасштабної війни. Маємо поважати одне одного і працювати на перемогу на всіх фронтах", - додав Козицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено злочинне угруповання, яке "заробляло" мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ. ВIДЕО

Топ коментарі
+8
Чим більша черга,- тим більший хабар за "експресовий" проїзд через кордон🤗 Кому що не зрозуміло😁 Ще в 90-ті їздив через Раву, познайомився з місцевими митниками, так вони розповідали, що тут працюють лишень свої,- брати, племінники, куми, тощо. Але за працевлаштування вже тоді потрібно було племіннику кашлянути до 15 тисяч доллярчиків, питання є 🧐
показати весь коментар
05.08.2022 06:27 Відповісти
+6
митниця в минулу суботу "просто" не пропускала 8 годин з 6:00. Брехня про пропускну можливість для люду, щоб не бунтував та начальства в Києві ....
показати весь коментар
05.08.2022 02:52 Відповісти
+5
Взагалі-то, сидіти у машині чотири доби - це справжні тортури. На собі випробувала і ніколи не забуду цей лютий п****ц.Це ми якраз попали на початок безмитного ввозу автівок.
показати весь коментар
05.08.2022 01:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось не виходить співчувати водіям фур, які там бідні мучаться в кабінах з кондиціонером та 4G
показати весь коментар
05.08.2022 00:33 Відповісти
Ну взагалі то кондішени є і в звичайних автівках, а 4ж взагалі доступний для всіх в кого підтримує телефон і тарифний план(?).
Інша справа в тому, що вони зробили гірше зовсім не тим, від кого залежить прийняття відповідних рішень на пропуск.
показати весь коментар
05.08.2022 00:53 Відповісти
Взагалі-то, сидіти у машині чотири доби - це справжні тортури. На собі випробувала і ніколи не забуду цей лютий п****ц.Це ми якраз попали на початок безмитного ввозу автівок.
показати весь коментар
05.08.2022 01:07 Відповісти
все дуже відносно. на війні. до речі мова йде про фури, а не звичайні автівки
показати весь коментар
05.08.2022 01:12 Відповісти
А яка різниця? Поряд була колона фур, яка так само стояла у черзі. Водії так само сиділи за кермом без їжі, без туалету, без можливості поспати.
показати весь коментар
05.08.2022 01:15 Відповісти
бідненька. ДУЖЕ шкода
показати весь коментар
05.08.2022 01:19 Відповісти
Ой, фсьо
показати весь коментар
05.08.2022 01:50 Відповісти
митниця в минулу суботу "просто" не пропускала 8 годин з 6:00. Брехня про пропускну можливість для люду, щоб не бунтував та начальства в Києві ....
показати весь коментар
05.08.2022 02:52 Відповісти
Чим більша черга,- тим більший хабар за "експресовий" проїзд через кордон🤗 Кому що не зрозуміло😁 Ще в 90-ті їздив через Раву, познайомився з місцевими митниками, так вони розповідали, що тут працюють лишень свої,- брати, племінники, куми, тощо. Але за працевлаштування вже тоді потрібно було племіннику кашлянути до 15 тисяч доллярчиків, питання є 🧐
показати весь коментар
05.08.2022 06:27 Відповісти
А зачем там,в условиях войны,таможня,товары в оба направления должны проезжать свободно,все усилия по сдерживанию нужны на востоке и юге.
показати весь коментар
05.08.2022 06:42 Відповісти
Хочу видосики оттуда.
показати весь коментар
05.08.2022 07:13 Відповісти
Расстрелять!
показати весь коментар
05.08.2022 07:27 Відповісти
Балачки для дурнів від таможні.Ліквідувати наши,оставити польськи.
показати весь коментар
05.08.2022 08:55 Відповісти
Власть гребанная - даже вов времяя войны пытается карман набить.
1. Шо у нас еще вывозиться - на чем еще они кормлятся, эти упыри околограничные?
2. Мытныкам толстомордым вырыть рядом с КПП окопы-могили, и тех кто устал от работы туда нах. Или на отдых под Авдеевку.
3. Если после первого же ракетного удара по этой пробке из дефицитных для перевозки военной помощи фур не будет посажено на 15 лет за диверсию руководство таможни то значит нужно гнать сраной метлой Главкома - пусть на рояле играет во фронтовой концерной бригаде.
Или же нам счастья не видать, и плакать тебе, Украино моя, еще долго и долго еще грустные песни петь...
показати весь коментар
05.08.2022 09:09 Відповісти
Мало пропускных пунктов, мало работали с сопредельными странами по их открытию. "Электронная черга"- она же не увеличивает пропускную способность...
показати весь коментар
05.08.2022 12:13 Відповісти
 
 