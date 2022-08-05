Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України використовуючи теракт в Оленівці, - ГУР
Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. Його мета посіяти панічні настрої серед населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
"В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.
Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни", - йдеться в првідомленні ГУР.
Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, запевнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Якщо вже такої мотивації комусь мало, то я не знаю
часом здається, що його папа саша і мама ріма спеціально "сдєлалі" щоб знищити Україну
чи це вже паранойя... ?
і ПЕРЕМОГА буде за УКРАЇНОЮ!
це 100%...якщо навіть Лєнка Зеленська перестала передавати руSSкім позиції ЗСУ (як в 2014-15 рр.) і готується здати руZZкій паспарт....
то і єрмаки з арахаміями СКОРО "прозріють"....
і НЕ будуть за путінского Злодія абрамовича так сильно "переживати"...і займуться викриванням руSSкої агентури в Києві....
У труні ми їх бачили та білих лаптях.
По оркам! Вогонь!
www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
Бо самі вже обсралися.
А треба найперше розповісти про свої власні провали, крайній - це не відвернення чи хоча б не попередження про теракт в Оленівці із цинічним вбивством захисників Маріуполя!
І чесно розказати: хто конкретно відповідав в ГУРі за напрямок щодо утримання і обміну полонених українців і винен у цьому провалі.
Приказ був здатися в полон? Був!
зеля - повторив власова,який здав німцям армію!
Зараз воїни 72 бригади на передовій стоять з одним автоматом та лопатою!
Кожен день рашо-фашисткий дрон літає над позиціями наших Воїнів і скидує координати,а вони не можуть нічого вдіяти!
Волонтери купили їм дрон,а його положили командиру в бліндаж! І не видають!
Мотивірують,що ним здадуть свої позиції!
А ще, 72 бригада приписана в Київській обл. і оплата не йде як бойова!
До яких пір це триватиме?
дивіться блоги Ірини Фаріон....ДУЖЕ допомагає!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/04709a9cebc899b8e2f6b.jpg 🏛️Заява Червоного хреста про те, що ніяких гарантій для захисників "Азовсталі" він не давав і вже точно не гарантував їх обмін, стало ударом під дихання для керівника Головного управління розвідки генерала ВСУ Кирилла Буданова. Точнее, проблеми у Буданова почалися відразу після трагедії в Еленівці. Проблеми, набагато більш глибокі, чим себе представляє суспільство. Речь идет про кар'єру Буданова як такої.
📈Бывший спецназовец Буданов своим восхождением обязан удачной женитьбе. Справа в тому, що супруга глави ГУР давно дружить з Марією Левченко, персональним секретарем і помічницею Володимира Зеленського. Вибрання Зеленського президента України привело Левченка в кабінет президента Банку, а його чоловіка Олександра Гогілашвілі в заступники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Не забили і про друзів сім'ї. Кирило Буданов швидко виявився в ГУР, а коли трапився "вагнергейт" і проти президента Офісу взбунтувався глава ГУР Василь Бурба, замінили його саме Будановим.
🤩Довіреність Буданова виправдано повністю, саме його підчинені організували порушення в Молдавії скандально-відомого суду Чауса. Не покачнув позиції Буданова і журналістський скандал, коли з'ясувалося, що Левченко, Гогілашвілі і Буданов з дружиною проживають в одному будинку, орендованому у В'ячеслава Стрелковського, особистості з багатьма тайнами.
⚔️Российское вторжение позиции Буданова укрепило еще больше. Справа в тому, що підрозділи Сил спеціальних операцій і спецназ ГУР були ударною силою оборони Києва. Саме вони виконують найбільш небезпечні операції і продовжують виконувати їх зараз. Позиции Буданова взлетелі до небес. Формально, забезпечуючи роботу генштабу і міністерства оборони, фактично ГУР став обслуговувати виключно Офіс президента.
😇Назначення Буданова головного комітету по питаннях розвідки при президенті (взамін одіозного Руслана Демченка) поставило Буданова практично вовень з керівництвом генштабу. Ми вже писали, останнім часом військові серйозно набрали вес в середовищі Зеленського, але якщо генерали Залужний і Шаптала тримаються "в рамочках", то Буданов взлетів практично вертикально вгору...
☠️И тут - Еленовка.
🤷🏻♂️Сдача в плен захисників "Азовсталі" для Офісу Зеленського стала політичною ловушкою і ударом за рейтингом. Теза "героїв віддали на растерзание Москви" вбиває позиції влади на корню.
🤕Єдиним виходом із ситуації був би максимально швидкий обмін пленних. І Зеленський не раз заявляв, що обмін намагаються провести, а займається організацією обміну... ГУР. Т е, Буданов. Уже після цього в Офісі президента до Буданова виникло багато питань. Коли ж відкрилося, що Червоний хрест не давав ніяких гарантій...
🤦🏼У тому, що захисникам "Азовсталі" наказали сдаватись в плен під гарантії Красного хреста були впевнені в генштабе, в СБУ і в офісі омбудсмена. Очевидно, хто-то їх усіх ввів у заблуждение. Кто? Догадайтесь.
😎Думаем понятно, чому прояв Красного хреста Буданов сильно випортило настрій. Червоний крест свою заяву зробив після визнання російського підрозділу "Азов" терористичної організації, після чого змінити його бойцов стало взагалі неможливо. А тут ще і Красному хресту неймется.
https://telegra.ph/file/04709a9cebc899b8e2f6b.jpg