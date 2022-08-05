Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України використовуючи теракт в Оленівці, - ГУР

Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. Його мета посіяти панічні настрої серед населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.

Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни", - йдеться в првідомленні ГУР.

Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, запевнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

