Протягом 4 серпня на південному напрямку ліквідовано 39 окупантів, 4 системи С-300, 9 одиниць бронетехніки, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну інформація на півдні України 4 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в зоні нашої відповідальності лишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку Сухий Ставок - Лозове відбулась спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. З втратами відійшов.

Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки.

16 авіаударів нанесено ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат.

Тоді ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Знищено 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

В Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів.

2 надводних і 1 підводний носії ракет типу "Калібр" напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 вдк продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту".

