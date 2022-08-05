Протягом 4 серпня на південному напрямку ліквідовано 39 окупантів, 4 системи С-300, 9 одиниць бронетехніки, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну інформація на півдні України 4 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в зоні нашої відповідальності лишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток.
Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку Сухий Ставок - Лозове відбулась спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. З втратами відійшов.
Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки.
16 авіаударів нанесено ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат.
Тоді ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.
Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.
Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Знищено 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
В Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів.
2 надводних і 1 підводний носії ракет типу "Калібр" напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 вдк продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту".
Наприклад, у них теоретично близько 30 тис.танків різних модифікацій, від т62 і вище. Але в робочому стані - 3,5-4,5 тис. (західні розвідки оцінюють, що в Україні рф втратила до 50% танків). Інші - на різних рівнях "консервації".
Тобто, реально с-300 в них "в строю" скоріше 300-500 шт., а ні 1500, як вказано у вікіпедії.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D0%A0%D0%9E
В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.
Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.
В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь
******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".
Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.
То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
как видите, ПУ стоят кучненько.
Это снято в 24 июля, когда но сводкам ГШ потери ППО кацапов составляли еще 113 единиц. На сегодняшний день - 123 единицы.
Что там ехало в эшелоне в Брылевке - мы уже не узнаем, это только гш рф ведомо, поэтому тот металлолом в сводки ГШ никак включаться не может, а отдельно строки "эшелон" пока в сводках нет ))