Якщо Україна натисне на Ізюм, росіянам доведеться або відмовитися від своїх західних позицій навколо міста, або виділити більше особового складу й техніки, - ISW

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Серйозність дилеми, що стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступальні операції одночасно на кількох напрямках. Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи перехід у контрнаступ у Херсоні, то російські війська постануть перед важким вибором. Їм, імовірно, доведеться або відмовитися від своїх західних позицій навколо Ізюма на користь захисту своїх наземних комунікацій (GLOC) далі на північ і схід, або виділити більше особового складу й техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

Росіяни спробували просунутися на північний захід від Ізюма і продовжували наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута. Також вони продовжували спроби наступу на Піски і провели обмежену наземну атаку на південний захід від Донецька.

ЗСУ провели серію локальних контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбили позиції у низці населених пунктів.

Російські війська продовжували перекидання техніки та особового складу на північний схід Херсонської та заходу Запорізької областей.

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції.

