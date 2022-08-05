УКР
Якщо Україна натисне на Ізюм, росіянам доведеться або відмовитися від своїх західних позицій навколо міста, або виділити більше особового складу й техніки, - ISW

ізюм

Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ на Херсонщині, то росіяни постануть перед важким вибором їм доведеться або відійти зі своїх західних позицій навколо Ізюма, або використати більше особового складу й техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Серйозність дилеми, що стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступальні операції одночасно на кількох напрямках. Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи перехід у контрнаступ у Херсоні, то російські війська постануть перед важким вибором. Їм, імовірно, доведеться або відмовитися від своїх західних позицій навколо Ізюма на користь захисту своїх наземних комунікацій (GLOC) далі на північ і схід, або виділити більше особового складу й техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

  • Росіяни спробували просунутися на північний захід від Ізюма і продовжували наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута. Також вони продовжували спроби наступу на Піски і провели обмежену наземну атаку на південний захід від Донецька.
  • ЗСУ провели серію локальних контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбили позиції у низці населених пунктів.
  • Російські війська продовжували перекидання техніки та особового складу на північний схід Херсонської та заходу Запорізької областей.
  • Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції.

ЗСУ найближчим часом зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ISW

армія рф (18528) Харківщина (6054) Ізюм (344)
Да мы подбираемся к Изюму день за днем ... Он уже перед глазами ... Только что это за шарага ISW и зачем об этом трубить раньше времени
показати весь коментар
05.08.2022 07:06 Відповісти
Можно подумать орки об этом не знают… А те, что на диванах - пусть газы поджигают.
показати весь коментар
05.08.2022 07:22 Відповісти
Та вже. В яку новину не зайди на цензорі - одні військові-експерти геополітики) а спитаєш, чим вони особисто перемогу наближають, то відразу станеш кацапським зєлє-порохоботом, провокатором і ще бозна-ким
показати весь коментар
05.08.2022 07:43 Відповісти
а ты что ли приближаешь победу трепло диванное?
показати весь коментар
05.08.2022 10:16 Відповісти
Не кізділа б, чого не знаєш. 93-я під Ізюмом вже тиждень русаков знищує.
показати весь коментар
05.08.2022 09:26 Відповісти
Согласно докладу американской разведки крысы Труплера потеряли в Украине до 80 000 тысч убитыми и ранеными...
Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул...Украина получит все необходимое для защиты свой страны в полном объеме...
показати весь коментар
05.08.2022 09:58 Відповісти
Ми вже повинні десь тиснути реально а не звітувати про села.
показати весь коментар
05.08.2022 22:07 Відповісти
 
 