Японія передасть Україні дрони-розвідники та кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства

Японія надасть Україні ще близько десятка безпілотників з камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Japan Today.

Допомога в Україну буде відправлена вже в середині серпня. У червні Японія поставила приблизно 30 безпілотників-розвідників, які, за словами офіційних осіб, не вважаються оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.

З початком військової агресії Росії в Україні Японія почала в березні передавати оборонне спорядження, в тому числі бронежилети, а також захисні маски та одяг від хімічної зброї. У березні уряд переглянув правила передачі оборонної техніки, щоб зробити такі поставки можливими.

