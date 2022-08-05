УКР
Японія передасть Україні дрони-розвідники та кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства

Японія надасть Україні ще близько десятка безпілотників з камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Japan Today.

Допомога в Україну буде відправлена вже в середині серпня. У червні Японія поставила приблизно 30 безпілотників-розвідників, які, за словами офіційних осіб, не вважаються оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.

З початком військової агресії Росії в Україні Японія почала в березні передавати оборонне спорядження, в тому числі бронежилети, а також захисні маски та одяг від хімічної зброї. У березні уряд переглянув правила передачі оборонної техніки, щоб зробити такі поставки можливими.

Також читайте: На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров

Vielen Dank, Samurai!
05.08.2022 07:04 Відповісти
Виэлен аригато, самурай! Вчера по телеку пошла зеересь о дружбе с китайцами... А запусти япошек к нам . в Украину: и в агро сектор, и в электронику, и в тяжмаш, дык, буратино-карабасы вмиг переведутся и нам не нужно будет репу чесать, мол, как бы соблюсти нейтралитет между Тайванем и Китаем...Да, земерзопакость?
05.08.2022 08:42 Відповісти
Це що в мою адресу?
05.08.2022 14:43 Відповісти
Самое время Курилы в родную гавань возвращать
05.08.2022 07:29 Відповісти
Япония большая, хотелось бы подробней,какие беспилотники, модель, название компании.
05.08.2022 07:35 Відповісти
стесняюсь спросить, типо, а на кой лях вы интересуетесь(ДАРЕНЫЙ КОНЬ-ЗУБЫ)
05.08.2022 08:44 Відповісти
По вашому посиланню на https://japantoday.com/category/politics/japan-to-extend-additional-surveillance-drones-to-ukraine Japan Today

Кацапські тролі воду каламутять під статтею. Хто володіє англійською накидайте їм.
05.08.2022 07:40 Відповісти
Да можно и без особого знания, есть хороший и быстрый переводчик:
https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=ru&text=%20erratic&op=translate
05.08.2022 09:49 Відповісти
дякуємо звичайно,але так і хочеться відповісти фразою з радянського мультика-маловато будет.
05.08.2022 08:41 Відповісти
Вы с дуба грохнулся... Для трвердолобых, прошу распространить: Япония не имеет сырья, но при этом еще и жертвует нам... Мы купаемся в сырье, шо вареник в масле, не имея ниуя, но при этом еще и поливаем Японию лайном - так может тока кацаперд.
05.08.2022 08:48 Відповісти
Японія має гарні джипи - легендарна по Афгану Тойота та й Міцубіші нівроку.
Це ж цивільні тачанки, а зробити їх махновськими то вже наші проблеми, точніше, без проблем 😂
05.08.2022 17:19 Відповісти
Японія мабуть готується відбивати атаку Китайців??? Береже зброю для себе???? що це за така мегапотужна допомога від такого економічеого гіганта як пару безпілотників для комерції??
05.08.2022 08:46 Відповісти
разве япония тебе что-то должна гнида кацапская?
05.08.2022 10:25 Відповісти
А мы думали что Япония подарит Zeкодломойским чувакам 4 миллиарда которые Зе простил братану Бенямойскому...? ждите карман щире...
05.08.2022 09:31 Відповісти
То что получает Украина от западных партнёров реально...не всегда рекламируется в СМИ...а некоторые вооружения ваше запрещено рекламировать...🤪💙💪💛
05.08.2022 09:44 Відповісти
Японцы, как и немцы, после поражения во второй мировой поведены на миролюбии. У них даже вместо армии - силы самообороны. Дохрена запретов и ограничений.
05.08.2022 09:57 Відповісти
Страна с населением 125 млн, третья в мире по автопроизводству отправила несколько фургонов.
05.08.2022 18:58 Відповісти
 
 