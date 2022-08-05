УКР
3 661 10

Російська армія обстріляла із "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Армія РФ накрила вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били з різної зброї

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч постійних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї.

По Нікополю ворог двічі поцілив із "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок. Людей, на щастя, не зачепило.

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Російська армія обстріляла із Градів та Ураганів Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко 01

Російська армія обстріляла із Градів та Ураганів Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко 02

Російська армія обстріляла із Градів та Ураганів Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко 03

Російська армія обстріляла із Градів та Ураганів Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко 04

Російська армія обстріляла із Градів та Ураганів Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко 05

обстріл (30481) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1332) Дніпропетровська область (4173)
Топ коментарі
+7
фашисты-рашисты... нелюди !!!
показати весь коментар
05.08.2022 07:55 Відповісти
+6
Знищують заради знищення. Типова кацапня. "Рюзькіймір" блєать.
показати весь коментар
05.08.2022 07:57 Відповісти
+4
То чем мы могли обстреливать Рашку, Кучма уже давно обменял на скидку на газ
показати весь коментар
05.08.2022 08:06 Відповісти
фашисты-рашисты... нелюди !!!
показати весь коментар
05.08.2022 07:55 Відповісти
Де повідомлення про те скільки снарядів випущено по кацапських селах в білгородській, боярській чи курській областях🤔 Ілі ето другою, ась, не чую вас, семидесятитрьохвідсоткові придурки
показати весь коментар
05.08.2022 07:56 Відповісти
То чем мы могли обстреливать Рашку, Кучма уже давно обменял на скидку на газ
показати весь коментар
05.08.2022 08:06 Відповісти
Ми ж не терористи, ми, горда жертва в кайданах моралі
показати весь коментар
05.08.2022 08:31 Відповісти
Знищують заради знищення. Типова кацапня. "Рюзькіймір" блєать.
показати весь коментар
05.08.2022 07:57 Відповісти
Миколаїв. В мене в АГК, позавчора вночі...





показати весь коментар
05.08.2022 08:08 Відповісти
Це жах.
показати весь коментар
05.08.2022 09:04 Відповісти
Вчора пiсля вчорашнього нiчного обстрiлу Нiкополя допомагав з волонтерами розгрiбати завали одного з приватних будинкiв: прилетiли 2 ракети "Градiв" - в город i в хату. Люди зробили непоганий ремонт не пiзнiше року-двох тому. Дах вигорiв повнiстю, пожежники вилили 9 тон води - весь дах i стеля в кiмнатах на пiдлозi, вологi, частково зi стiнами, склом, *******, технiкою, одягом тощо... Вивезли всього цього 4 прицепи трактора, з гiркою. Родина доволi велика як другий раз народилася на свiт - нiхто не постраждав: усi перебували в пiдвалi. Бiдний дворовий собака в досить сильному шоцi: в нього згорiла будка, сам дивом вижив. Мешканцi будинку трималися оптимiстично, радiли кожнiй врятованiй речi, нiхто не скиглив, не плакав - такий народ не зламати жоднiй ордi! Особливо здивували i надихнули всiх 2 вцiлiлих прапора України(маленький прапорець i особливо дивом не згорiвший серед куп обгорiлого одягу - великий прапор з гербом) - якщо це не добрий знак, то що?
показати весь коментар
05.08.2022 11:26 Відповісти
Це те що потрібно вже від оборони переходити вконтрнаступ і звільняти країну.
показати весь коментар
05.08.2022 22:06 Відповісти
 
 