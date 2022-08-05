Російська армія обстріляла із "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Армія РФ накрила вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били з різної зброї

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч постійних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї.



По Нікополю ворог двічі поцілив із "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок. Людей, на щастя, не зачепило.



На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.



По Криворізькому району ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти випустили 60 снарядів із "Градів" по Нікополю, "Ураганами" накрили дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

















