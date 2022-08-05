За минулу добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, зокрема, Золочів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області у фейсбуці.

"Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

