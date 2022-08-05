УКР
За минулу добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

генпрокурора,офіс,обстріл,харківщина

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, зокрема, Золочів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області у фейсбуці.

"Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Харківщині сталося 4 пожежі, спричинені обстрілами, горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, - ДСНС

Автор: 

обстріл (30481) Нацполіція (15438) Харківщина (6054) руйнування (265)
Коментувати
Коригувальників тре ловити а то люди не каюця
05.08.2022 08:25 Відповісти
та какие корректировщики. шмаляют неуправляемыми ракеты - абы куда в сторону города. а вот по Кропивницкому - там да, корректировка 100%. думается так, что с беженцами приезжают и гниды. их ещё в поездах нужно отлавливать.
05.08.2022 08:41 Відповісти
Необязательно корректирощикт, наводчиков полно, сообщают, где что ремонтируют. В Харькове по только отремонтированному цеху запустили, очень конкретно. Полиция не справляется, самим отслеживать надо.
05.08.2022 09:19 Відповісти
какой смысл в этом документировании?
05.08.2022 12:14 Відповісти
 
 