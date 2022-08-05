359 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 700 - поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 5 серпня 2022 року більш як 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 359 дітей загинуло та понад 700 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

​​"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранень зазнали троє дітей віком від 8 до 15 років.



Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів м. Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії.



Також у ході фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

