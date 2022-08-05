З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям, - Кубраков. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ". Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - зауважує український міністр.

Він також акцентує увагу, що для цього Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль - 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - додає Кубраков.

Він переконаний, що такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу.

"Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі", - резюмує Кубраков.





Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 13 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.