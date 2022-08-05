УКР
З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям, - Кубраков. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ". Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - зауважує український міністр.

Він також акцентує увагу, що для цього Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль - 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - додає Кубраков.

Він переконаний, що такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу.

"Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі", - резюмує Кубраков.

З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям, - Кубраков 01
З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям, - Кубраков 02

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 13 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Автор: 

+19
А ми потім купимо у десятки разів дорожче у вигляді муки, макарон та інших виробах..

Ну і схаваємо відмазку зелених, що діти в Африці голодують..

Ну і дехто нехило збагатиться..

Не просто ж так діда - власника Нібулона вбили..чотко перед цими угодами..
05.08.2022 09:08 Відповісти
+18
Прям как при сталинских временах. На голову сыпятся бомбы, украинцы умирают тысячами, а из Украины вывозят караванами хлеб
05.08.2022 08:58 Відповісти
+15
Выходит наши парни, от части, воюют шоб негры не голодали. Это просто какой-та позор. Да это не ***** должно шантажировать весь мир гуманитарной катастрофой, амы должны. Шоб эти курвы ресче шевелились и давали нам больше и больше оружие, а то Жданов вчера розоткровенничался, что нету контрнаступа бо оружия дают как кот наплакал...
05.08.2022 08:45 Відповісти
А в Україні? Якщо іде війна
05.08.2022 08:30 Відповісти
А ми потім купимо у десятки разів дорожче у вигляді муки, макарон та інших виробах..

Ну і схаваємо відмазку зелених, що діти в Африці голодують..

Ну і дехто нехило збагатиться..

Не просто ж так діда - власника Нібулона вбили..чотко перед цими угодами..
05.08.2022 09:08 Відповісти
Скажіть будь ласка, чому влади частину зерна не пустити на нужді самої України?

Якщо це вона не зробить - це теж показник її відповідальності.

А більшу частину зерна Україна продає за валюту, яка країни необхідна теж.
05.08.2022 09:36 Відповісти
Ага!!! Тобто ЗАРАЗ це називається "Продажа за валюту, яка країні необхідна", а ДО 2019 це чомусь була "Торгівля на крові"
05.08.2022 10:30 Відповісти
Бурлук,тебе де переціпило?"Торгівля на крові",для особливо одаренных, була не зерном,а вугіллям з шахт і копанок Ахметова, робота і випуск будь якої продукції на заводиках в кацапії, дуже хитра торгівля на блокпостах з окупованними територіями.А зараз нам потрібно співпрацювати і з ООН і з усім світом.У кацапів газ-у нас зерно.Газ,скільки не жуй -не наїсишся.
06.08.2022 14:09 Відповісти
так на сколько я помню, это зерно, которое в избытке, а для внутренних потребностей нам всего около 2 млн тонн необходимо на год, а учетом 5 млн. выехавших и то меньше
показати весь коментар
Пане Білокурський,а що влада вам не доповідає яку частину зерна вона залишає собі?Це ж просто якась безвідповідальність.Вони ,влада,що форму докладу забули?Та ще й під час війни.
06.08.2022 14:02 Відповісти
Ви дійсно така недолуга , або прикидаєтеся? Власник зерна продає його тому хто більш платить. Плюс валюта в країну. А це курс гривні, яка формує ціну на пальне та добрива.
І на останнє. Селянам теж потрібно заробляти. Тільки при совку селяни працювали за трудодень, та не мали права виїхати за кордон свого селища. Як кріпаки. Жили по селах без паспортів, які їм почали видавати тільки з 1970 року.
05.08.2022 11:45 Відповісти
05.08.2022 12:57 Відповісти
Ну извините, перерабатывающую промышленность мы тоже сейчас не построим, об этом раньше нужно было думать. А сейчас нужно наладить те же экспортные потоки, что были до войны, по максимуму
05.08.2022 23:50 Відповісти
Так, особлива "надія" на ООН, яка майже ніколи і ні за що не відповідає. Надія, що все допливе нормально, тільки на Бога.
05.08.2022 08:32 Відповісти
Зелений кукурузник рятує світ від голоду.
05.08.2022 08:39 Відповісти
Собака лает, а караван идёт.
05.08.2022 08:50 Відповісти
Я так понимаю собака которая лает, в этом случае, это Андрей Елдак?
05.08.2022 08:58 Відповісти
Не только лает, а и видосики снимает...
05.08.2022 09:01 Відповісти
Цікаво, яка скотина жре кукурудзу? Навіть нєгри її не їдять.
05.08.2022 08:59 Відповісти
в смысле? кукуруза - это маис. ничем не хуже пшеницы.
05.08.2022 09:02 Відповісти
Кожна скотина залюбки їсть кукурудзу.
А ти Микола- расист. Не ганьби будь ласка українців такими висловлюваннями.
05.08.2022 09:10 Відповісти
Це сировина для попкорну. Його їдять зебіли коли дивляться як їхнє божество кривляється у відосику.
05.08.2022 09:10 Відповісти
Пане 5 копійок,а чого ж вони почали продавати цю сировину для попкорну?Що відосиків вже не буде? У вас з логікою все нормально,чи ви блондинка?
06.08.2022 14:13 Відповісти
Бон-Дюель. Не смаковал? Салати різні з кукурудзою, а-ля крабові палички?
Ну тоді ти мацкаль. Або НЕГР.
05.08.2022 11:50 Відповісти
ти там був, у негрів? Їдять вони багато що. Якщо є що їсти.
06.08.2022 11:20 Відповісти
Выходит наши парни, от части, воюют шоб негры не голодали. Это просто какой-та позор. Да это не ***** должно шантажировать весь мир гуманитарной катастрофой, амы должны. Шоб эти курвы ресче шевелились и давали нам больше и больше оружие, а то Жданов вчера розоткровенничался, что нету контрнаступа бо оружия дают как кот наплакал...
05.08.2022 08:45 Відповісти
Всі страни що дають нам оружие всі ці роки сиділи та фантазувати що війни ніколи в світі вже не буде , в них нема достатньо оружія в тому обсязі щоб нас їм завалити.
05.08.2022 09:00 Відповісти
Всі країни, що надають нам зброю, начебто на безоплатнй основі, насамперед отримують результати тестдрайву, які на звичайному полігоні не отримаєш. Он на байрактари кілометрова черга вже вишикувалась. А деяку зброю наші використовують так, що світ у шоці..тому й дають - бо наші знайдуть як приховані дефекти, так і додаткові сильні сторони.
05.08.2022 09:16 Відповісти
В США зброї, на три світові війни є.
05.08.2022 10:38 Відповісти
Пан Макакакартні ніколи не чув,що за ту ж саму зброю можно розрахуватись і кукурудзою,і зерном,а не чекати прильоту,щоб все згоріло.Перерозрахунки ніхто не відміняв ні в світі,ні в Україні.Чи уже увесь світ і його "Оборонпром" працює безкоштовно на Україну?
06.08.2022 14:18 Відповісти
ну нарешті- в африці голода не буде- а це так важливо сьогодні для нашої країни
05.08.2022 08:51 Відповісти
Хлеб поехал не в Африку, а в Иран, Сирию, Турцию, Индию и Китай- в страны которые помогают Расие в войне против Украины
05.08.2022 09:01 Відповісти
.така вона, міжнародна торгівля..

Після продажу товару продавець втрачає контроль за подальшим рухом товару(газ,зерно не помаркуєш "поштучно").

"просунута"зброя,звичайно,контролюється.
05.08.2022 09:50 Відповісти
важливо продати попередній врожай і звільнити елеватори під новий
05.08.2022 09:09 Відповісти
А він буде?
05.08.2022 09:28 Відповісти
А що, не буде?
05.08.2022 11:07 Відповісти
Ой і Аруд. (Останнє слово прочти задом наперед).
05.08.2022 11:56 Відповісти
вопрос не в голоде, а в возможности дать нашим аграриям заработать на этом и иметь средства для подготовки к новому сезону. Ведь для покупки посевного материала, удобрений, топлива, тоже нужны оборотные средства
05.08.2022 14:29 Відповісти
Велика Одеса? чи Одеса. Хай спочатку сяде років на 20 громадянин росії труханов (підробляє мером Одеси), приберемо памятник катерині, а потім можна щось думати...
05.08.2022 08:57 Відповісти
Прям как при сталинских временах. На голову сыпятся бомбы, украинцы умирают тысячами, а из Украины вывозят караванами хлеб
05.08.2022 08:58 Відповісти
Просто бизнес, ничего личного

05.08.2022 09:02 Відповісти
В України є голод? Немає? Тоді яка херня у вашому моску?
05.08.2022 09:39 Відповісти
В Україні війна. І знизена інфраструктура. Голод спокійно може бути.
05.08.2022 10:40 Відповісти
Трохи невдале порівняння. Тому ща зараз на відміну від тих проклятих часів немає куди складувать новий врожай,бо елеватори переповнені старим.
05.08.2022 14:00 Відповісти
Ну от і добре, накормимо людей Африки, олгігархи на вилучені кошти куплять собі яхти та нерухомість в Європі, весь світ задоволений, Україна всім допомогла
05.08.2022 09:14 Відповісти
Ну экспорт всё равно должен быть, да и зерно мы всегда продавали. Тут другой вопрос - важно, чтоб мы и другую продукцию смогли продавать как раньше
05.08.2022 23:49 Відповісти
Таможня дала добро!
05.08.2022 09:14 Відповісти
Я то думаю почему у нас хлеб невозможно стало есть. Как будто из тырсы делают. как в старые времена, все лучшее африканским и иранским детям родители которыхз воюют против Украины. Кто не в курсе, Иран поставляет рашистам ударные беспилотники которыми рашисты убивают наших комбайнеров и выжигают поля.
05.08.2022 09:15 Відповісти
пригальмуйте..

зі "зрадою"..

проблема-у порушенні логістики..

для якісного хліба необхідно борошно вищого сорту..

а його необхідно розвести по всіх хлібозаводах..

десь його заміняють..
05.08.2022 09:46 Відповісти
Та вже давно, в нас хліб не дуже.
05.08.2022 10:41 Відповісти
Тут хочеш не хочеш,а правда вона завжди "вилазить".Для гарного і смачного хліба потірбне зерно твердих сортів пшениці.Це не вигідно вирощувати-урожаї малі,вимоги великі.Наші "багатострадальні "аграрії %уй положили і на наших людей, і на якість зерна.Давай валюту.Яка обробна промисловість?Та ви що?Зерно тільки на годівлю худоби і дуже голодних людей.Війна в поміч .
06.08.2022 14:26 Відповісти
Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі", - резюмує Кубраков.

КУБРАКОВ - типичный совок больной на всю голову.
ПОКА НЕ ОТДАДУТ ПЛЕННЫХ АЗОВЦЕВ, я бы зерно не отдавала. Думать надо о себе, а не о ленивых неграх под пальмами . Они всю жизнь ели финики бананы - им углеводов хватало
05.08.2022 09:25 Відповісти
заї..али..((

фантазери-урапатріоти...(

бо ТРЕБА ВРАХОВУВАТИ РЕАЛІЇ...зокрема необхідність виглядати ПРАВИЛЬНО в очах Заходу.

бо зараз ми цілковито залежні від його фіндопомоги.
05.08.2022 09:43 Відповісти
Старые братаны Роман Абрамович и дЕрмак все сделают круто...Труплер всея Мацковии будет доволен ...Эрдоган тоже не накладе
05.08.2022 09:35 Відповісти
Сенатор,ти би все таки був більш послідовним,а то випорожнився і собі на голову...Абрамович-то підопічний Арахамії,в якого забрали диппаспорт.І чому Єрдоган-"не накладе"?
06.08.2022 14:30 Відповісти
ОСОБЛИВО "ПРОСУНУТИМ" прихильникам "попритримати українське зерно" Я НЕ ЗНАЮ ЯК пояснити просту істину...

що для того,щоб наповнити склади новим врожаєм(60-65 млн.т)( котрих обмежена ємність),треба їх спочатку звільнити..(краще 5,а получиться,на жаль, 3 млн.т в місяць )
05.08.2022 09:39 Відповісти
Це все вірно, але з нашими зеленими шмарклями у руля, які вже з пандемією знатно накуралєсілі є внутрішнє переконання, що це ще було не дно їх можливостей, далі буде...
05.08.2022 09:49 Відповісти
Добрийдід,а скільки зерна ти зможеш сховати в себе вдома?А,ти не по зерну,ти по кольору шмарклів спеціаліст."Не знаю як,но не так!"Тобі і Гришані скажу відверто,з нашого зерна ні муки для хліба,ні макаронних виробів не зробиш.Так що обидва заспокойтесь,не треба так піклуватися про Україну."С паршивой овцы,хоть шерсти клок".
06.08.2022 14:37 Відповісти
Війна на дворі, щоб не лишились з голою ОПою, як це було на початок пандемії...
05.08.2022 09:43 Відповісти
Уже считай лишились. И до войны наше зерно в Турцию вывозилось на переработку, а возвращалось уже в виде муки и макаронных изделий. Про осень с зимой и про нас с вами сейчас никто не думает.
05.08.2022 19:02 Відповісти
Раскудахтались тут боты пуйловые ....смуту сеют . Украине надо продать зерно прежде всего для себя, это доходы нашей страны, нашего бизнеса, от этих доходов зависит бюджет воюющей страны. Если кто не в курсе, то поинтересуйтесь ВВП в разрезе отраслей.
05.08.2022 10:04 Відповісти
Виторг від продажу зерна поділили агроолігархи вивели в офшори з відкатом зеленій владі.
лаптестан взамін отримав скасування санкцій, а турція знижку на 25% з ціни українського зерна
от така зелена перемога на зерновому світовому ринку
05.08.2022 10:29 Відповісти
Все це так, але якшо не вивезти зерно, то аграріям зовсім гаплик буде. Елеватори переповнені, ціна на зерно впала вдвічи на фоні зростання бакса та цін. А тут вже новий врожай іде, який складати нема де.
05.08.2022 11:01 Відповісти
боти не боти, а мовою х-лостану Ви розмовляєте..перед тим, як когось звинувачувати, хоч українську вивчить..а то як у Грузії буде))
05.08.2022 11:31 Відповісти
Якшо ці кораблі дойдуть без пригод, то постає питання шо ж таке важливе здав Зєля..
05.08.2022 11:04 Відповісти
Ну что коридор разблокировали может и хорошо, но возникает вопрос - почему из Турции муку не везут в Украину, как раньше??? Зерно они вывезут, помогут, так сказать, народам Африки, а что мы зимой сосать будем, почему не говорят сразу?
05.08.2022 18:59 Відповісти
чудесно, негры в Африке с голода не умрут.
05.08.2022 20:38 Відповісти
Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет налажена логистика для всех категорий экспортных товаров. Потому что зерно это даже не 30% нашей экономики. Всем остальным тоже работать надо
05.08.2022 23:48 Відповісти
 
 