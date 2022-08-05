УКР
Під час нічного обстрілу передмістя Запоріжжя окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури, - в.о. мера Куртєв

область,запорізька

Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в обєкт інфраструктури.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає", - зазначив він.

Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку.

"Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив в.о. мера.

обстріл (30481) Запорізька область (3986)
Вже підбираються і до Запоріжжя сволоти, путiн хоче заграбастати всю Запорізькy область, а не 60%.
05.08.2022 08:54 Відповісти
Нікуди вони не підбираються. З початку березня далі Василівки і Пологів не продвинулися. Навпаки наші їх потроху відтісняють
05.08.2022 09:04 Відповісти
Там стоять в тому числі і азовці, а це їм не абищо.
05.08.2022 09:15 Відповісти
чотири рази. розбудили падли біля другої ночі.
05.08.2022 09:21 Відповісти
на РСЗВ схоже. однаковий проміжок між вибухами.
05.08.2022 09:24 Відповісти
Я думаю, что отвлекают от Херсона...
05.08.2022 09:35 Відповісти
 
 