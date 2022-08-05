Під час нічного обстрілу передмістя Запоріжжя окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури, - в.о. мера Куртєв

Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в обєкт інфраструктури.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає", - зазначив він.

Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку.

"Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив в.о. мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області, - Старух