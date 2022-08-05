Під час нічного обстрілу передмістя Запоріжжя окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури, - в.о. мера Куртєв
Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в обєкт інфраструктури.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає", - зазначив він.
Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку.
"Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив в.о. мера.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Lynch
показати весь коментар05.08.2022 08:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Radchenko86
показати весь коментар05.08.2022 09:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
5 копійок
показати весь коментар05.08.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Сергей Ф.
показати весь коментар05.08.2022 09:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Ф.
показати весь коментар05.08.2022 09:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Capitan Nemo #491625
показати весь коментар05.08.2022 09:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль