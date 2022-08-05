УКР
Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини. Відбито 4 атаки ворога, - Гайдай

луганщина

Росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами", - зауважив Гайдай, підбиваючи підсумки безпекової ситуації за 4 серпня.

Він також додає, що окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошук в окупованому Біловодську партизанів, що обстріляли авто з "мером", не увінчався успіхом, - Гайдай

"Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції", - резюмує Гайдай.

армія рф (18528) Донецька область (9410) бойові дії (4525) Бахмут (1566) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4927)
Наступ ведуть війська папи дерьмака. А дерьмак, що, проти папи? Ну і синочек - кончений зрадник.
05.08.2022 09:03 Відповісти
Эксперты говорят о попадании украинской ракеты по фрегату «Василий Быков»

Когда официальная инфа об этом?
05.08.2022 09:06 Відповісти
Корабли этого типа могут иметь на вооружении 8 крылатых ракет «Калибр».
05.08.2022 09:09 Відповісти
Нема вже сил читати як росіяни вбивають українців, що ще ми можемо зробити щоб допомогти нашій армії, я декілька разів перечuсліла по 500 доларів , кілька моїх друзів роблять те ж саме , а що ще зробити для допомоги -не знаю.
05.08.2022 09:17 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
05.08.2022 10:36 Відповісти
 
 