Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини. Відбито 4 атаки ворога, - Гайдай

Росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами", - зауважив Гайдай, підбиваючи підсумки безпекової ситуації за 4 серпня.

Він також додає, що окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішно.

"Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції", - резюмує Гайдай.