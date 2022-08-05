На Херсонщині окупанти штучно насаджують рублі, затримують за конвертацію рублів у гривні чи переведення гривень у готівку, - Хлань

На Херсонщині окупанти забороняють обіг гривні та змушують брати російський паспорт, щоб отримувати виплати.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині почали затримувати людей, які конвертували рублі в гривні та займались обміном електронних гривень на готівку. Після окупації області, цей "сервіс" допомагав українцям користуватися гривнею, але останнім часом російські загарбники посилили тиск, адже хочуть пришвидшити обіг лише рублів.

Вони носять пенсії в рублях по домівках й кажуть літнім, що якщо хочете отримувати наступного разу гроші, то треба написати заяву на отримання російського паспорта. Українські пенсіонери продовжують отримувати пенсію в гривнях на картки, нарахування відбувається. Однак окупанти блокують будь-які розрахунки гривнею та інтернет-банкінг українських банків навмисно.

"Незважаючи на те, що люди мають гроші, доходи, пенсію скористатися ними не можуть. У Херсоні з'явився сервіс з обміну безготівкової гривні в готівкову, втім росіяни почали затримувати людей, що робили конвертацію. Вони блокують обіг гривні й унеможливлюють його. Кажуть людям, що ви можете отримувати лише пенсії чи зарплати в рублях й тільки тоді зможете прогодувати себе.Так, як вони штучно довели область до гуманітарної кризи, так само штучно блокують обіг гривні. З підприємствами бюджетної сфери чи комунальної власності така ж ситуація - умова окупантів - хочете працювати - отримуйте паспорт Росії", - говорить Хлань.

Наразі окупанти планують відновити навчання в школах з 1 вересня, але українські вчителі масово відмовляються від співпраці. Тому в них немає кадрів, росіяни завозять педагогів з Росії, набирають студентів на посади вчителів, щоб начебто налагодили навчання дітей, але не можуть набрати учнів в класи, тому заявляють, що будуть їх скорочувати, бо начебто немає такої кількості дітей. Батьки не хочуть вести дітей в школи, де буде російська програма.

