На Херсонщині окупанти штучно насаджують рублі, затримують за конвертацію рублів у гривні чи переведення гривень у готівку, - Хлань

На Херсонщині окупанти забороняють обіг гривні та змушують брати російський паспорт, щоб отримувати виплати.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині почали затримувати людей, які конвертували рублі в гривні та займались обміном електронних гривень на готівку. Після окупації області, цей "сервіс" допомагав українцям користуватися гривнею, але останнім часом російські загарбники посилили тиск, адже хочуть пришвидшити обіг лише рублів.

Вони носять пенсії в рублях по домівках й кажуть літнім, що якщо хочете отримувати наступного разу гроші, то треба написати заяву на отримання російського паспорта. Українські пенсіонери продовжують отримувати пенсію в гривнях на картки, нарахування відбувається. Однак окупанти блокують будь-які розрахунки гривнею та інтернет-банкінг українських банків навмисно.

"Незважаючи на те, що люди мають гроші, доходи, пенсію скористатися ними не можуть. У Херсоні з'явився сервіс з обміну безготівкової гривні в готівкову, втім росіяни почали затримувати людей, що робили конвертацію. Вони блокують обіг гривні й унеможливлюють його. Кажуть людям, що ви можете отримувати лише пенсії чи зарплати в рублях й тільки тоді зможете прогодувати себе.Так, як вони штучно довели область до гуманітарної кризи, так само штучно блокують обіг гривні. З підприємствами бюджетної сфери чи комунальної власності така ж ситуація - умова окупантів - хочете працювати - отримуйте паспорт Росії", - говорить Хлань.

Наразі окупанти планують відновити навчання в школах з 1 вересня, але українські вчителі масово відмовляються від співпраці. Тому в них немає кадрів, росіяни завозять педагогів з Росії, набирають студентів на посади вчителів, щоб начебто налагодили навчання дітей, але не можуть набрати учнів в класи, тому заявляють, що будуть їх скорочувати, бо начебто немає такої кількості дітей. Батьки не хочуть вести дітей в школи, де буде російська програма.

+6
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
05.08.2022 09:20 Відповісти
05.08.2022 09:20 Відповісти
+5
Виходячи з того, що в Москві (поки що тільки в Москві) почали відкривати валютні магазини Дьюті Фрі, аналогічні радянським "Берьозкам" (читай - насос з викачування валюти у населення), справи у рубля знову не дуже... Продукція - товари світових брендів, найякісніша електроніка, але тільки за валюту і лише за пред'явленням паспорта
05.08.2022 09:30 Відповісти
05.08.2022 09:30 Відповісти
+3
Потрібно у В'єтнаму переймати технології, вони такі тунелі рили, що там міста під землею практично. І треба техніку робити і закуповувати - землерийки всякі. а в другій світовій були такі люди, які слухали в окопах землю трубами, робили вони це тому, що вороги проривали тунелі до окопів ворога і закладали там вибухівку та підривали, і тому ці трубачі слухали, щоб ніхто не підкопався та не підірвав їх. в Сирії теж рили прямо в містах тунелі і під багатоповерховими будинками можна було перебиратися в інші райони. Україна має каналізації у всіх містах і по них можна пересуватися прямо під ворогами і робити диверсії та закладати потужні вибухівки та підривати їх. Азов в Азовсталі теж каналізаціями перебирався під землею і мочив ворогів.
05.08.2022 09:26 Відповісти
05.08.2022 09:26 Відповісти
05.08.2022 09:18 Відповісти
05.08.2022 09:18 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
05.08.2022 09:20 Відповісти
05.08.2022 09:20 Відповісти
Там нічого промивати.
05.08.2022 09:45 Відповісти
05.08.2022 09:45 Відповісти
Коли ви вже зрозумієте, що Рашка завжди воює, це її перманентний звичний стан. Так що їх ніякі гроби не зупинять. То Сирія, то Грузія, то Чечня, то в Африку полізли воювати.
05.08.2022 10:29 Відповісти
05.08.2022 10:29 Відповісти
це незаконно куди дивиться сбу і поліція
05.08.2022 09:25 Відповісти
05.08.2022 09:25 Відповісти
В кишені до бариг.
05.08.2022 09:29 Відповісти
05.08.2022 09:29 Відповісти
Потрібно у В'єтнаму переймати технології, вони такі тунелі рили, що там міста під землею практично. І треба техніку робити і закуповувати - землерийки всякі. а в другій світовій були такі люди, які слухали в окопах землю трубами, робили вони це тому, що вороги проривали тунелі до окопів ворога і закладали там вибухівку та підривали, і тому ці трубачі слухали, щоб ніхто не підкопався та не підірвав їх. в Сирії теж рили прямо в містах тунелі і під багатоповерховими будинками можна було перебиратися в інші райони. Україна має каналізації у всіх містах і по них можна пересуватися прямо під ворогами і робити диверсії та закладати потужні вибухівки та підривати їх. Азов в Азовсталі теж каналізаціями перебирався під землею і мочив ворогів.
05.08.2022 09:26 Відповісти
05.08.2022 09:26 Відповісти
Вот это ты бреданул
05.08.2022 10:40 Відповісти
05.08.2022 10:40 Відповісти
Нічого. Хай ще потерплять. Через пару років буде контрнаступ і рублі відмінять.
05.08.2022 09:28 Відповісти
05.08.2022 09:28 Відповісти
так пішов би та прискорив процес
ти ж единий, хто знає, як правильно деокуповувати захоплені теріторії
05.08.2022 09:31 Відповісти
05.08.2022 09:31 Відповісти
Так я ж не пи#дів що контрнаступ почнеться 2 місяці назад?
05.08.2022 09:45 Відповісти
05.08.2022 09:45 Відповісти
Ти прям зараз це кіздіш, а контрнаступ давно почався і вже звільнили 46 населених пунктів Хєрсонщини.
05.08.2022 09:57 Відповісти
05.08.2022 09:57 Відповісти
Перерахуй.
05.08.2022 10:27 Відповісти
05.08.2022 10:27 Відповісти
Нема чого відміняти, кацапи з травня не можуть там рубльову зону впровадити - всі гривнями платять.
05.08.2022 09:37 Відповісти
05.08.2022 09:37 Відповісти
Алоїзіч теж так робив
в нього навіть були спеціальні окупаційні марки
05.08.2022 09:28 Відповісти
05.08.2022 09:28 Відповісти
У фатерлянді вони нічого не коштували, а рашисти платять ще і фальшиими руплями.
05.08.2022 09:49 Відповісти
05.08.2022 09:49 Відповісти
Виходячи з того, що в Москві (поки що тільки в Москві) почали відкривати валютні магазини Дьюті Фрі, аналогічні радянським "Берьозкам" (читай - насос з викачування валюти у населення), справи у рубля знову не дуже... Продукція - товари світових брендів, найякісніша електроніка, але тільки за валюту і лише за пред'явленням паспорта
05.08.2022 09:30 Відповісти
05.08.2022 09:30 Відповісти
У нас була Бєрьозка навпроти готелю Інтурист. Зайшов туди подивитись заради цікавості, а мене просто вигнали звідти. Не виглядав як іноземець.
05.08.2022 09:53 Відповісти
05.08.2022 09:53 Відповісти
А все таки ..хто ж розмінував Чонгар та Перекоп?
05.08.2022 09:56 Відповісти
05.08.2022 09:56 Відповісти
"зелені" зрадники
05.08.2022 10:15 Відповісти
05.08.2022 10:15 Відповісти
Територія, захоплена тероРашею розширюється, податків захоплені території перестають Україні платити, зате соціалочку ми їм платим. Це при зупиненій економіці. Ми так довго не протимаємось.
05.08.2022 10:31 Відповісти
05.08.2022 10:31 Відповісти
Пургу несешь,хитрожопый паренёк
05.08.2022 10:42 Відповісти
05.08.2022 10:42 Відповісти
В чому пурга?
05.08.2022 10:58 Відповісти
05.08.2022 10:58 Відповісти
 
 