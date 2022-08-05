Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 650 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 792 танки та 4 032 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1792 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4032 (+6) од,

артилерійських систем - 950 (+4) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 123 (+5) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од,

спеціальна техніка - 83 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.