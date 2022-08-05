Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 650 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 792 танки та 4 032 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1792 (+3) од,
бойових броньованих машин - 4032 (+6) од,
артилерійських систем - 950 (+4) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 123 (+5) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од,
спеціальна техніка - 83 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
