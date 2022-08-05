Росіяни вчинили масований обстріл Харкова. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Є поранені, - Синєгубов

Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню обстріляв Шевченківськкий, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались. Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає. Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.