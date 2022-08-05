УКР
На території Миргородської громади на Полтавщині сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

У Полтавській області, на території Миргородської громади сьогодні проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів попереджають про звуки пострілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"5 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав Лунін.

ага. вы ещё прокричите на весь мир. не стесняйтесь.
05.08.2022 09:18 Відповісти
в Миргороді вже був прилет і для чого ви це анонсуете на весь світ?
05.08.2022 09:24 Відповісти
давайте ще може *****, відео-онлайн трансляцію ????
п..ць
05.08.2022 09:38 Відповісти
Мы тут на Полтавщине привыкли к постоянным учениям,так что можно и не предупреждать,и уже отличаем учебные взрывы от прилетов ракет.
05.08.2022 10:15 Відповісти
 
 