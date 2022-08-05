На території Миргородської громади на Полтавщині сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

У Полтавській області, на території Миргородської громади сьогодні проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів попереджають про звуки пострілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"5 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав Лунін.

