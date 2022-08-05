Українські захисники звільнили від рашистів село Дмитрівка та знищили техніку і піхоту ворога, - Синєгубов
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. ЗСУ взяли під повний контроль село Дмитрівка на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але наступ рашистів завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.
