УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини Війна
11 002 13

Українські захисники звільнили від рашистів село Дмитрівка та знищили техніку і піхоту ворога, - Синєгубов

зсу

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. ЗСУ взяли під повний контроль село Дмитрівка на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники звільнили від рашистів населений пункт на Донецькому напрямку, - ОК "Схід". ВIДЕО

Зазначається, що ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але наступ рашистів завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.

село (90) звільнення (2719) Харківщина (6054) знищення (8055) техніка (1895) ЗСУ (7863) Синєгубов Олег (862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Героям слава !!!
показати весь коментар
05.08.2022 09:28 Відповісти
+13
и о погоде )))
///
В Черном море зафиксировали задымление очередного российского корабля

https://twitter.com/i/status/1555170246004297728

Неподтвержденная пока информация о том, что это беспилотник ВСУ пошалил...
показати весь коментар
05.08.2022 09:57 Відповісти
+8
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
05.08.2022 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава !!!
показати весь коментар
05.08.2022 09:28 Відповісти
Ви розумієте, що якщо звіряти по мапі бойових дій, то звільнення цього села означає, що нещодавно кацапи здійснили ********* прорив у тил... і ще не зрозуміло що там коїться насправді...
показати весь коментар
05.08.2022 10:00 Відповісти
та ні, якраз дивлюсь по мапі, дійсно звільнили.
показати весь коментар
05.08.2022 10:13 Відповісти
кацап прорыв своего очка ты cовершил
показати весь коментар
05.08.2022 10:32 Відповісти
Он прав .Судя по тому ,что эти два села Мазановка и Дмитриевка освободили то прорыв таки имел место быть так ,как ещё дня три назад генштаб в сводках писал ,что наши войска успешно отбили наступление возле Мазановки на изюмском направлении .А вчера уже писал,что эту самую Мазановку наши войска освободили и значит судя по всему атаки и прорыв у кацапов были успешны раз эти нп пришлось освобождать после таких отбитых атак
показати весь коментар
05.08.2022 12:15 Відповісти
Сказано ж, Дмитрівка Ізюмського району. Який іще прорив?
показати весь коментар
05.08.2022 11:12 Відповісти
Так у нього з доступних мап тiльки пачка "Бiломору"...
показати весь коментар
05.08.2022 12:12 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
05.08.2022 09:46 Відповісти
и о погоде )))
///
В Черном море зафиксировали задымление очередного российского корабля

https://twitter.com/i/status/1555170246004297728

Неподтвержденная пока информация о том, что это беспилотник ВСУ пошалил...
показати весь коментар
05.08.2022 09:57 Відповісти
надеюсь на нем были калибры - точнее уже их там нет
показати весь коментар
05.08.2022 10:33 Відповісти
говорят подводка горела не давно может это оно
показати весь коментар
05.08.2022 11:11 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
05.08.2022 10:38 Відповісти
 
 