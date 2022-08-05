УКР
Реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань - "кричуща провокація". Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу, - Блінкен

блінкен

Реакція Китаю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань була "кричущою провокацією".

 Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на Східноазіатському саміті в Камбоджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен сказав, що Китай прагнув залякати не тільки Тайвань, але і сусідів, після того як він почав найбільші в історії військові навчання в Тайванській протоці.

За даними CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося.

"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.

Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм… США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен.

Також читайте: Китай почав навчання біля Тайваню

Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал.

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Китай (4834) Тайвань (191) Пелосі Ненсі (68) Блінкен Ентоні (1157)
Топ коментарі
+8
Ще один...Не набридло ще задавати одні й ті ж самі дурнуваті питання заходу про "де..."? Скільки можуть, стільки і надають зброї і це не мало. І найголовніше - ні США, ні будь-хто інший на Заході, не зобов'язаний нам взагалі щось надавати. Якщо надають хоча б 1 снаряд - то просто подякуй і все.
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
показати весь коментар
05.08.2022 10:12 Відповісти
+5
а хто фінансував ЦЮ Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....

навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
показати весь коментар
05.08.2022 09:50 Відповісти
+3
китай щупает ситуацию. китай хитрый и видит, что русне позволено все. именно - позволено. значит, когда бен ладен взорвал близнецов и погибло 3000 человек - и сам бен ладен и страна были признаны террористами со всеми вытекающими. делаем выводы. хотя толку от них - никакого.
показати весь коментар
05.08.2022 09:48 Відповісти
китай щупает ситуацию. китай хитрый и видит, что русне позволено все. именно - позволено. значит, когда бен ладен взорвал близнецов и погибло 3000 человек - и сам бен ладен и страна были признаны террористами со всеми вытекающими. делаем выводы. хотя толку от них - никакого.
показати весь коментар
05.08.2022 09:48 Відповісти
бінладен не продавав нафту, в країну бінладена не вкладали шалені купи грошей західні мойши і ізі, а ще країна бінладена не скуповувала пачками за нафтодолари всіх підряд західних політиків та не фінансувала всі підряд міжнародні організації десятиліттями. Ото і вся різниця насправді.
показати весь коментар
05.08.2022 12:09 Відповісти
а хто фінансував ЦЮ Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....

навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
показати весь коментар
05.08.2022 09:50 Відповісти
Ты дебил.
показати весь коментар
05.08.2022 10:34 Відповісти
і в чому дебілізм?
показати весь коментар
05.08.2022 15:00 Відповісти
Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу...
______________________________________________________________________________
Події сьогоднішньої ночі:
а) Китайські літаки перетнули кордон територіальних вод Тайваню.
б) Китайські ракети впали у межах виключної економічної зони Японії. Будь-який із цих інцидентів може призвести до війни
показати весь коментар
05.08.2022 09:52 Відповісти
Выстрелы в молоко.
показати весь коментар
05.08.2022 10:32 Відповісти
Блинкен приколист . Сейчас китайцы постреляют в море и вся провокация. А на дел КНР не далеко ушел от параши. впринципе та же захватническая политика, та же диктатура...
показати весь коментар
05.08.2022 09:54 Відповісти
І досі "буржуї" технологічно підтримують комуністичну промисловість.
показати весь коментар
05.08.2022 09:54 Відповісти
блінкін - де лендліз, де пво, де літаки, де ракети, де арта? 10 хаймарсів дали і намагаєтесь далі пацаків не провокувати?
показати весь коментар
05.08.2022 09:56 Відповісти
Ще один...Не набридло ще задавати одні й ті ж самі дурнуваті питання заходу про "де..."? Скільки можуть, стільки і надають зброї і це не мало. І найголовніше - ні США, ні будь-хто інший на Заході, не зобов'язаний нам взагалі щось надавати. Якщо надають хоча б 1 снаряд - то просто подякуй і все.
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
показати весь коментар
05.08.2022 10:12 Відповісти
не набридло бути терпілою? сша дають не тому шо безкорисні - й до всього саме вони нас до трусів розброїли
показати весь коментар
05.08.2022 12:22 Відповісти
треба казати "10 пукалок дали які ні на що не здатні", тоді твоє питання щє загрозливішим стане.
показати весь коментар
05.08.2022 10:19 Відповісти
в ракурсі переламу - 10 пукавок. з 10 й навіть 100 такими пукавками ми пацаків не виженемо - потрібно не йух у ***** чмоктати а давно перекрити газові й нафтові надходження, й дати нам хоча б в 5 разів більше зброї
показати весь коментар
05.08.2022 12:25 Відповісти
Нехай китайози відчують як роблять таку ж провокацію їхні брати по розуму.
показати весь коментар
05.08.2022 09:57 Відповісти
Ти на п'ять копійок не тягнеш. На Тайвані теж "китайози".
показати весь коментар
05.08.2022 10:48 Відповісти
Сложно воспринимать всерьез того, кто после дерзких слов и лютых предупреждений поджал хвост. Можно сколько угодно стрелять ракетами в сторону Тайваня и Японии, но того факта, что Китай утерся и сглотнул уже не отменить. Это увидели все. От США, до подстилки хрюсии.
показати весь коментар
05.08.2022 09:59 Відповісти
Хто може розшифрувати, яка це "позиція США щодо принципу «одного Китаю»"?
показати весь коментар
05.08.2022 10:07 Відповісти
Як тільки в Китаї буде нормальний демократичний устрій, то всі розбіжності між материком і островом зникнуть самі по собі.
показати весь коментар
05.08.2022 10:20 Відповісти
Та что и была.
показати весь коментар
05.08.2022 10:33 Відповісти
Китай очень пристально смотрел на Западных импотентов которые задабривали и умиротворяли ***** после каждой его провокации и обстрела. Теперь пожинайте плоды. Едьте с Китаем в минск или в Стамбул на переговоры и компромисы
показати весь коментар
05.08.2022 10:09 Відповісти
Ти у радники набиваєшся, суперпотенте?
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
Запад очень боится войны, при етом Запад сделал все чтобы война случилась. Гниду нужно давить пока она в зародыше а не когда вы ее вырастили и она начала прыгать и дебоширить
показати весь коментар
05.08.2022 10:11 Відповісти
Китай поставляє на ринок ЗША товарів та послуг на $ 870 млрд, на педырацію всьго на $ 72 млрд. Питання, чи буде щось робити Китай крім того, що глушить рибу в Південн-Китайському морі?
показати весь коментар
05.08.2022 10:13 Відповісти
Запад выкармливал Рашку надеясь что она будет буфером между Западом и Китаем. Поетому же Запад боялся нам дать оружие чтобы мы случаем не разбили Рашку. А вышло так что Рашка обьеденилась с Китаем и теперь Запад оказался в жопе
показати весь коментар
05.08.2022 10:17 Відповісти
Наличие Рашки на Запад не сильно влияет, по сравнению с наличием Китая.
показати весь коментар
05.08.2022 10:21 Відповісти
Це ти сам придумав, чи у методичці так написано?
показати весь коментар
05.08.2022 10:54 Відповісти
Краснопузые мавзолейцы очень осуждамс ...Нэнси хотела напасть на мавзолей Маодзедуна в Пекине...
показати весь коментар
05.08.2022 10:36 Відповісти
Возможно визит Пелоси это месть Китаю за поддержку России.
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
Я не знаю, что за цель была у этой бабушки, но на жопе китая до сих пор остались вогнутости от выпуклостей подошвы Ненси Пелоси, когда она пнула китай в сторону россии.
показати весь коментар
05.08.2022 11:06 Відповісти
Навіть не знаєш, сміятись чи реготати із вистави візит Пелосі на Тайвань… плакати будемо по іншій темі, яка пов'язана із ним. Зараз такий час, що чорне і біле одночасно.

Цікаво, якщо за даними https://edition.cnn.com/2022/08/04/politics/blinken-china-taiwan/index.html CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося, то в чому суть візиту Пелосі на Тайвань?

Ще цікаво, а чому Китай бурхливо почав реагувати не до, а після?

Ще цікаво, а чому президент Півд Кореї грав переляканого?)

Ще цікавіше, що в підсумку заяви йдуть у всіх в розріз із діями. Вистава, шоу, 12 балів))

Але вистава, якась дуже дорога) Нічого не змінилося? А що було 28.07 - 3 годинна розмова Байдена із Лідером Сі. Може там щось змінилося?)) А ще цікавіше, на кого була направлена ця вистава - раптом не на психопата і маніяка в Кремлі? Все прекрасно, крім одного - те що було 29.07 масова страта військо полонених в Оленівці? Чому це стало можливо?
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
В якому статусі українські військовополонені в руках психопата Кремля? На них розповсюджується Женевська конвенція? А як вона може розповсюджуватись, якщо війна не оголошена?!!! Ну, про проффесіаналізм «укр. влади», можна не писати, натяки Фрідмана NYT Демократів всі читають… чи він не правий?

Питання до тих хто може формувати «правила гри» - правила війни, в якій ставка смерть і кров в одних та інтереси (світлі інтереси) інших.

Ще цікаве спів падання масової страти, показової, що вона пов'язана із подіями із Литвою… там теж було весело до 29.07. Ще цікаво, як почав реагувати на слово модернізм маніяк, раніше не було цікаво. Це випадково не ідеологія, яка принесена в політику в першу чергу Демократами? А ось тут слова і справи, здається розходяться. Ще цікаво, що навіть хороші руські бояться цього слова…

З травня 2022, ставка на війні, по факту але не де юре, вже не територія України, правда, а те що буде на росії. Доказати? Це поки, що не на часі…

Розумієте пан Блінкен в Україні теж так хочуть жити - https://www.nytimes.com/2022/08/03/podcasts/modern-love-forgiveness-one-last-time.html . Так, за зброю і гроші дякуємо, головний зміст цієї війни все таки мають бути люди, воїни в Україні «штучний товар» і тут допомоги не маю. Війна з 24.02 і так не йде не так, може хоча б щось має вже бути як у людей. Що думає про це не тільки пан Блінкен?
показати весь коментар
05.08.2022 12:21 Відповісти
Скоріш "кричуща обсцикація")
показати весь коментар
05.08.2022 14:05 Відповісти
 
 