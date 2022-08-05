Реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань - "кричуща провокація". Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу, - Блінкен
Реакція Китаю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань була "кричущою провокацією".
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на Східноазіатському саміті в Камбоджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Блінкен сказав, що Китай прагнув залякати не тільки Тайвань, але і сусідів, після того як він почав найбільші в історії військові навчання в Тайванській протоці.
За даними CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося.
"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.
Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм… США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен.
Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал.
Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....
навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
______________________________________________________________________________
Події сьогоднішньої ночі:
а) Китайські літаки перетнули кордон територіальних вод Тайваню.
б) Китайські ракети впали у межах виключної економічної зони Японії. Будь-який із цих інцидентів може призвести до війни
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
Цікаво, якщо за даними https://edition.cnn.com/2022/08/04/politics/blinken-china-taiwan/index.html CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося, то в чому суть візиту Пелосі на Тайвань?
Ще цікаво, а чому Китай бурхливо почав реагувати не до, а після?
Ще цікаво, а чому президент Півд Кореї грав переляканого?)
Ще цікавіше, що в підсумку заяви йдуть у всіх в розріз із діями. Вистава, шоу, 12 балів))
Але вистава, якась дуже дорога) Нічого не змінилося? А що було 28.07 - 3 годинна розмова Байдена із Лідером Сі. Може там щось змінилося?)) А ще цікавіше, на кого була направлена ця вистава - раптом не на психопата і маніяка в Кремлі? Все прекрасно, крім одного - те що було 29.07 масова страта військо полонених в Оленівці? Чому це стало можливо?
Питання до тих хто може формувати «правила гри» - правила війни, в якій ставка смерть і кров в одних та інтереси (світлі інтереси) інших.
Ще цікаве спів падання масової страти, показової, що вона пов'язана із подіями із Литвою… там теж було весело до 29.07. Ще цікаво, як почав реагувати на слово модернізм маніяк, раніше не було цікаво. Це випадково не ідеологія, яка принесена в політику в першу чергу Демократами? А ось тут слова і справи, здається розходяться. Ще цікаво, що навіть хороші руські бояться цього слова…
З травня 2022, ставка на війні, по факту але не де юре, вже не територія України, правда, а те що буде на росії. Доказати? Це поки, що не на часі…
Розумієте пан Блінкен в Україні теж так хочуть жити - https://www.nytimes.com/2022/08/03/podcasts/modern-love-forgiveness-one-last-time.html . Так, за зброю і гроші дякуємо, головний зміст цієї війни все таки мають бути люди, воїни в Україні «штучний товар» і тут допомоги не маю. Війна з 24.02 і так не йде не так, може хоча б щось має вже бути як у людей. Що думає про це не тільки пан Блінкен?