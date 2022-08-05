Реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань - "кричуща провокація". Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу, - Блінкен

Реакція Китаю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань була "кричущою провокацією".

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на Східноазіатському саміті в Камбоджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен сказав, що Китай прагнув залякати не тільки Тайвань, але і сусідів, після того як він почав найбільші в історії військові навчання в Тайванській протоці.

За даними CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося.

"Я дуже сподіваюся, що Пекін "не стане продукувати кризу чи шукати привід наростити агресивну військову діяльність", - заявив він.

Блінкен наголосив, що у багатьох країнах світу переконані, що ескалація "не є виграшною ні для кого і може мати непередбачувані наслідки, які не будуть вигідні нічиїм інтересам, включно з членами ASEAN і Китаєм… США залишаються зацікавлені у збереженні миру й стабільності у Тайваньській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво, особливо силою", - наголосив Блінкен.

Держсекретар сказав, що останніми днями США контактували з Пекіном "на усіх рівнях", щоб донести цей сигнал.

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.