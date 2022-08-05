За минулу добу надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок російських обстрілів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 6 населених пунктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Тернувате, Григорівка, Веселянка, Юльївка, Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1337 людей, з них 340 – діти.

