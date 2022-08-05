Колаборантам на Луганщині стає дедалі важче – партизанський рух в області посилюється, - Гайдай

На Луганщині окуповані міста залишаються без комунікацій, в містах гуманітарна катастрофа.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, невеличка частина Луганщини залишається нескорена. Окупанти все ще намагаються атакувати, однак не так інтенсивно. Після 5 місяців жорстких боїв в області дуже багато російських частин відтягнули з фронту на перегрупування, бо вони не мають боєздатності після значних втрат.

На окупованих територіях росіяни постійними обстрілами та бомбардуваннями розбили всю інфраструктуру. Мережі водо, газопостачання, каналізації - все вщент розбите й треба будувати нове. Окупанти наразі тягнуть електромережі, щоб підключити електромережі в окупованих містах, але все це робиться з порушенням норм та техніки безпеки. У Лисичанську та Сєверодонецьку гуманітарна ситуація жахлива.

Зв'язок з окупованими територіями є лише через інтернет, але необхідно увімкнути VPN. Росіяни заглушили мобільний зв'язок та глушать інтернет.

Колаборантам на Луганщині стає все важче – партизанський рух в області посилюється й він достатньо продуктивний. Кілька днів тому була знищена розподільча мережа на колії й логістичні перевезення були зупинені. Триває полювання на керівників окупаційних адміністрацій, яких призначають росіяни. Нещодавно було обстріляно авто з "мером" Біловодська та його "заступником".