Російські війська використовують територію ЗАЕС та місто Енергодар як базу відпочинку, де їх не знищуватимуть ЗСУ, - британська розвідка

Росіяни використовують атомну станцію в Енергодарі як військову базу, де, на їх думку, через ядерну загрозу їх техніку не знищуватимуть українські захисники.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони Великобританії, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак дії російських військ на території об’єкта підірвали безпеку нормальної роботи станції.

На думку іноземних фахівців, російські війська у регіонах, прилеглих до електростанції, розташували артилерію та використовували свої артилерійські підрозділи для обстрілів території України на західному березі Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW

Крім того, російські війська використовували територію об’єкта та місто Енергодар, щоб відпочивати, використовуючи статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання та особового складу від нічних атак українських сил.