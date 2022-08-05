УКР
Новини Російська агресія
3 020 18

Російські війська використовують територію ЗАЕС та місто Енергодар як базу відпочинку, де їх не знищуватимуть ЗСУ, - британська розвідка

заес

Росіяни використовують атомну станцію в Енергодарі як військову базу, де, на їх думку, через ядерну загрозу їх техніку не знищуватимуть українські захисники.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони Великобританії, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак дії російських військ на території об’єкта підірвали безпеку нормальної роботи станції.

На думку іноземних фахівців, російські війська у регіонах, прилеглих до електростанції, розташували артилерію та використовували свої артилерійські підрозділи для обстрілів території України на західному березі Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW

Крім того, російські війська використовували територію об’єкта та місто Енергодар, щоб відпочивати, використовуючи статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання та особового складу від нічних атак українських сил.

армія рф (18528) Велика Британія (5746) розвідка (3918) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1448)
+6
Але ж Амнесті Інтернетіонал про це не знають і не хочуть знати. Бо це не співпадає з їхніми цілями щоб оправдовувати агресію параші.
05.08.2022 10:41 Відповісти
+3
Коли запахне смаженим, вони втічуть звідти, як і з Чорнобиля.
05.08.2022 10:27 Відповісти
+3
угу, заминируют и скажут как всегда - это не мы, это Зинка, ой, Англия.
05.08.2022 10:36 Відповісти
Єдиний вихід оточити і вижити звідти ізмором.
05.08.2022 10:20 Відповісти
АЭС... самое тревожное и уязвимое в Вашем предложении (ибо те варвары и неучи даже близко не представляют что это за опасность... и не только для ВСУ или Украины...)
05.08.2022 10:55 Відповісти
Так,відпустка завжди має фініш,а у них він в один кінець
05.08.2022 10:29 Відповісти
А що дронів вже нема ! Щоб їм зробити не спокійне життя !
05.08.2022 10:29 Відповісти
Дегенераты рабсейские, готовы на реакторе сидеть, чтобы не жить как люди, но ************** своего вы рядом не увидите.
05.08.2022 10:30 Відповісти
Вони більше переймаються проблемами сексменшин, опухлими від голоду ахриканцями.
05.08.2022 12:46 Відповісти
В дохлом совка после 26 апреля 1986 года была такая Фишка..
Пусть живет кпSS на Чернлбыльской АЭС...
05.08.2022 10:45 Відповісти
Можем рыжий лес в Чернобыле для оздоровления предоставить.
05.08.2022 10:46 Відповісти
шо ты мелеш???? ШО ТЫ МЕЛЕШ???? троляка !!!
никто из жилых кварталов Никополя или Марганца НЕ ОБСТРЕЛИВАЕТ ЭНЕРГОДАР"!!!
не пи***!!!
(и кстати УКРАИНА пишется с большой буквы, хотя бы заглавной !!!
05.08.2022 11:02 Відповісти
Одичалые любят радиацию. То в Чернобыльском лесу остановятся, то на атомной станции, то ракету с ядерным двигателем подорвут.
05.08.2022 11:00 Відповісти
Солярій в реакторі? Круто, по- кацапські.
05.08.2022 11:09 Відповісти
Як щодо осколкових бомб? Щось, що мало шкодить будівлям, але шматує м'ясо.
05.08.2022 11:27 Відповісти
 
 