УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини
5 732 10

Редактори "Sputnik Азербайджан" пішли у відставку та відмовились публікувати інформацію Міноборони РФ про нібито "порушення режиму тиші" їхньою країною

спутник

Чотири випускові редактори російськомовної версії агентства "Sputnik Азербайджан" подали у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Редактори подали у відставку, відмовившись публікувати інформацію Міноборони Росії про те, що Азербайджан нібито порушив режим припинення вогню в ході операції "Возмездие".

Так, Зульфія Гурбанова, Джаміля Ефендієва, Олена Старостіна та Гульзар Мустафаєва написали в соцмережах, що як громадяни Азербайджану, вони як могли захищали інтереси своєї країни в редакції "Sputnik Азербайджан". Проте, тепер вони змушені подати у відставку.

Зазначимо Sputnik - російська пропагандистська інформаційна агенція, яка має регіональні представництва та бюро в різних країнах. Деякі західні політики та ЗМІ звинувачують агенцію у необ'єктивній подачі інформації та упередженості у висвітленні подій. 

Читайте: Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

Автор: 

Азербайджан (884) росія (67333) ЗМІ (1379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Нашим ТП из украинского отдела " Амнисти " на заметку.
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
+20
Sputnik - иди *****!
показати весь коментар
05.08.2022 10:47 Відповісти
+17
А у нас Г+Г
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sputnik - иди *****!
показати весь коментар
05.08.2022 10:47 Відповісти
Таки да!!!!!)))
показати весь коментар
05.08.2022 10:58 Відповісти
Нашим ТП из украинского отдела " Амнисти " на заметку.
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
А де ж ще ці нездари будуть харчеваться?
показати весь коментар
05.08.2022 11:17 Відповісти
З цих "редакторiв" не треба лiпить героiв- поки треба було лити лайно й бруд на Украiну ,то вони там досить "плiдно" працювали i платню за це отримували...
показати весь коментар
05.08.2022 12:28 Відповісти
Так вони хоч "лили лайно за гроші " на ЧУЖУ країну! А наші ллють на власну!
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
А у нас Г+Г
показати весь коментар
05.08.2022 10:52 Відповісти
Таких на бенямарафон не пустили би)
Там потрібні тільки пропагандони.
показати весь коментар
05.08.2022 10:57 Відповісти
Скобiйчук не дасть збрехати...
показати весь коментар
05.08.2022 12:29 Відповісти
Такі люди там, де достатньо платять...
показати весь коментар
05.08.2022 14:11 Відповісти
 
 