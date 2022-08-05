Редактори "Sputnik Азербайджан" пішли у відставку та відмовились публікувати інформацію Міноборони РФ про нібито "порушення режиму тиші" їхньою країною
Чотири випускові редактори російськомовної версії агентства "Sputnik Азербайджан" подали у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES.
Редактори подали у відставку, відмовившись публікувати інформацію Міноборони Росії про те, що Азербайджан нібито порушив режим припинення вогню в ході операції "Возмездие".
Так, Зульфія Гурбанова, Джаміля Ефендієва, Олена Старостіна та Гульзар Мустафаєва написали в соцмережах, що як громадяни Азербайджану, вони як могли захищали інтереси своєї країни в редакції "Sputnik Азербайджан". Проте, тепер вони змушені подати у відставку.
Зазначимо Sputnik - російська пропагандистська інформаційна агенція, яка має регіональні представництва та бюро в різних країнах. Деякі західні політики та ЗМІ звинувачують агенцію у необ'єктивній подачі інформації та упередженості у висвітленні подій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там потрібні тільки пропагандони.