Редактори "Sputnik Азербайджан" пішли у відставку та відмовились публікувати інформацію Міноборони РФ про нібито "порушення режиму тиші" їхньою країною

Чотири випускові редактори російськомовної версії агентства "Sputnik Азербайджан" подали у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Редактори подали у відставку, відмовившись публікувати інформацію Міноборони Росії про те, що Азербайджан нібито порушив режим припинення вогню в ході операції "Возмездие".

Так, Зульфія Гурбанова, Джаміля Ефендієва, Олена Старостіна та Гульзар Мустафаєва написали в соцмережах, що як громадяни Азербайджану, вони як могли захищали інтереси своєї країни в редакції "Sputnik Азербайджан". Проте, тепер вони змушені подати у відставку.

Зазначимо Sputnik - російська пропагандистська інформаційна агенція, яка має регіональні представництва та бюро в різних країнах. Деякі західні політики та ЗМІ звинувачують агенцію у необ'єктивній подачі інформації та упередженості у висвітленні подій.

