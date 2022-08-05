УКР
893 4

Окупанти накопичили певну базу персональних даних мешканців Енергодару та активно готуються до "референдуму", - мер Орлов

енергодар

Окупанти готують референдум в Енергодарі та роздають пропагандистські газети.

Про це повідомив міський голова Енергодара, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти активно готують в Енергодарі проведення свого псевдореферендуму. У місті з'явилися агітаційні палатки, там колаборанти роздають пропагандистську газету. Окупанти прагнуть реалізувати команду зверху за будь-яку ціну.

Читайте також: Російські війська використовують територію ЗАЕС та місто Енергодар як базу відпочинку, де їх не знищуватимуть ЗСУ, - британська розвідка

Вони отримали частковий доступ до персональної інформації через комунальні рахунки абонентів, до паспортних даних пенсіонерів під час виплати "сумнозвісних десяти тисяч". Тож окупаційна влада накопичила певну базу персональних даних енергодарців, які й будуть використані надалі навіть без згоди на це людей.

"Поспіх, з яким загарбники намагаються підготуватися до цієї театралізованої вистави, свідчить: вони добре усвідомлюють, що часу в них майже не залишилося. Скінчилися ті дні, коли вони повністю почувалися в Енергодарі господарями ситуації. Зараз вони почуваються тими, ким є за фактом: загарбниками, яких не чекали, яких люто ненавидять і відповідно зроблять все, аби виставити за двері", - говорить Орлов.

Також читайте: Вночі окупанти обстріляли Енергодар, щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ, - Орлов

До референдума месяц, а мы за 2 месяца нашего контрнаступления освободили аж целых 3 села.
Такими темпами то он состоится...
05.08.2022 11:09 Відповісти
Идиот.....
Судя по тенденции все базы слили местные ватаны....
По крайней мере у нас в Херсоне базы военкоматов и СБУ сливали именно местные чинуши.... Тупо не уничтожались носители.
05.08.2022 16:49 Відповісти
що вони всі на аес сидять?

не можна їх ліквідовувати?
05.08.2022 19:41 Відповісти
Ці новини про референдуми вже дістали.ВСІМ НАЧХАТИ ! ЗСУ звільнять територію інше це вилами по воді.Хай там хоть шабаш строять і роблять.
