Окупанти накопичили певну базу персональних даних мешканців Енергодару та активно готуються до "референдуму", - мер Орлов

Окупанти готують референдум в Енергодарі та роздають пропагандистські газети.

Про це повідомив міський голова Енергодара, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти активно готують в Енергодарі проведення свого псевдореферендуму. У місті з'явилися агітаційні палатки, там колаборанти роздають пропагандистську газету. Окупанти прагнуть реалізувати команду зверху за будь-яку ціну.

Вони отримали частковий доступ до персональної інформації через комунальні рахунки абонентів, до паспортних даних пенсіонерів під час виплати "сумнозвісних десяти тисяч". Тож окупаційна влада накопичила певну базу персональних даних енергодарців, які й будуть використані надалі навіть без згоди на це людей.

"Поспіх, з яким загарбники намагаються підготуватися до цієї театралізованої вистави, свідчить: вони добре усвідомлюють, що часу в них майже не залишилося. Скінчилися ті дні, коли вони повністю почувалися в Енергодарі господарями ситуації. Зараз вони почуваються тими, ким є за фактом: загарбниками, яких не чекали, яких люто ненавидять і відповідно зроблять все, аби виставити за двері", - говорить Орлов.

