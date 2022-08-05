РФ успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом і є небезпечною для всього світу, - МЗС

5 серпня в Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору 1937-1938 років - одного з найбільш масштабних злочинів радянської влади проти людства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що 85 років тому за наказом НКВС СРСР вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи". На практиці це означало масові зачистки з метою знищення комуністичною диктатурою української еліти, яка мала потенціал відновити та розвивати українську державність.

"У наші дні російська влада продовжує політику радянського режиму, вийшовши на новий рівень цинізму та жорсткості: окупанти ведуть війну проти кожного українця, незалежно від віку, статі, мови спілкування чи роду діяльності. Ворожі війська з важкої артилерії та ракетними ударами розстрілюють та нищать всю націю. Оленівка, Вінниця, Кременчук, Краматорськ, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Чернігів, Миколаїв, Маріуполь - назви цих українських міст і містечок тепер відомі всьому світу саме через криваві злочини російської влади. Але найбільше потерпають тимчасово окуповані території України, які загарбники перетворили на місця несвободи та масового терору. Наші громадяни стають жертвами репресій з боку окупаційного режиму при найменшому прояві спротиву", - йдеться у повідомленні.

Великий терор тридцятих років 20 століття не зламав українського народу, його духу та мужності, не здасться Україна і зараз. Настав час рішуче визнати, що Російська Федерація, що успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу.

"Сьогодні українські захисники борються за те, щоб раз і назавжди здолати агресора та унеможливити подальші спроби РФ знищити український народ, нашу державність та вдаватися до шантажу всього людства. Світ демонструє безпрецедентну підтримку України, разом ми рухаємося до спільної цілі, якою обов’язково стане перемога", - резюмують в МЗС.