Боцману, який перейшов на бік ворога та служить на фрегаті "Адмірал Ессен", повідомлено про підозру, - ДБР

Моряк добровільно перейшов на бік російських окупантів ще під час окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля "Славутич". У 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність агресору.

Наразі він служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил РФ. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили йому про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).