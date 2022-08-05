УКР
Боцману, який перейшов на бік ворога та служить на фрегаті "Адмірал Ессен", повідомлено про підозру, - ДБР

Моряк добровільно перейшов на бік російських окупантів ще під час окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля "Славутич". У 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність агресору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступнику міністра "МВД ДНР" та ще чотирьом колаборантам з Донеччини повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Наразі він служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил РФ. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили йому про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Чорноморський флот рф (628) державна зрада (1761) колабораціонізм (1193) ДБР (3704)
Підозра буде йому разом з клоуном, але не при цій владі.
Кримський поцман.
Оце страшно пуганули. Коли ермаку буде підозра?
нагорода знайшла свого героя..через 8 років
05.08.2022 11:32 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Шахидмобиль у российских оккупантов "не получился". В открытых источниках было опубликовано не безынтересное видео, на котором российские оккупанты готовили к применению "шахидмобиль", гружённый взрывчаткой, который в итоге подорвался на мине.
Российские оккупанты перешли к тактике террористов, которые используют гружённые взрывчаткой автомобили, для направления их на укрепрайоны или расположения подразделений противника.
То есть, это говорит о том, что возможностей и терпения у РОВ пробивать наши укрепрайоны всё меньше и меньше, а потому, они переходят к откровенной террористической тактике. И, скажем так, первый блин вышел комом. Но не факт, что это у не станет основой штурмов.
https://twitter.com/i/status/1555436969471234049
05.08.2022 11:37 Відповісти
непыльная работа в дбр...
05.08.2022 11:44 Відповісти
щюрить глазхки как фрай из футурамы..))подозреваю)
05.08.2022 17:22 Відповісти
Боцману, який перейшов на бік ворога та служить на фрегаті "Адмірал Ессен" - яка мета таких повідомлень? САМОзвіт внутряних органів ?
05.08.2022 11:49 Відповісти
могли б і прізвище написати. Чи може й самі не знають?
05.08.2022 11:50 Відповісти
Окозамилювання народу, скільки справ відкрили, а який толк, хто його посадить?
05.08.2022 12:20 Відповісти
А цьому уйо.бку від підозри холодно чи жарко ? Заваліть когось з цих пі.арів , тоді люди порадіють .
05.08.2022 12:41 Відповісти
Такими темпами бывшие СБУшники в Крыму попадут под суд чуть-чуть позже, чем никогда.
05.08.2022 12:43 Відповісти
Я коли відбував срочку 85-88 на ,,Чулочній Фабриці" так моряки в совку називали Чорноморський Флот ,,ЧФ"у нас на коралблі також був боцман.Кажу як перед Богом,наскільке це створіння було тупим у мене нема слів.Мабудь і оце з той породи.
05.08.2022 12:47 Відповісти
Я вже подумав що Боцману/Малюті, той що Сергій Коротких, білоруський кгбіст і російський нацист. Якого кроти у СБУ протягли по кар'єрі в нацгвардію через Азов. Він ніби був вже керівником охорони стратегічних об'єктів...
05.08.2022 13:42 Відповісти
Передайте йому підозру Гарпуном!)
05.08.2022 14:35 Відповісти
боцман который умет жрать шнапс и ром и тонцевать танец боцмана не в магазин же ему идти....заложник ситуации..))
05.08.2022 17:20 Відповісти
 
 