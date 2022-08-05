В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільгосп товариства з реєстрацією в "ЛНР", - СБУ

СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн.

"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "лнр". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА. Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).