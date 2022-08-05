УКР
В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільгосп товариства з реєстрацією в "ЛНР", - СБУ

гривня,гроші,гривні

СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "лнр". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА. Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Зелень розпихає по кишенях. Халява ж.
05.08.2022 11:46 Відповісти
Як там просувається справа з рашистським лохотром xbet, який досі працює? Ілі ето другоє?
05.08.2022 11:48 Відповісти
Там все норм. Лохотрон лохотронить, лохи розводяться. Це називається "прагматічние сношенія".
05.08.2022 12:20 Відповісти
А як це підприємство взагалі могло працювати в Україні?
Ні в кого не виникає такого запитання: воно ж навіть не в параші було зареєстровано, а в лугандоні!
показати весь коментар
05.08.2022 12:01 Відповісти
 
 