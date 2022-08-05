В АРМА передано ще майже на 500 млн грн арештованих активів сільгосп товариства з реєстрацією в "ЛНР", - СБУ
СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "лнр". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - йдеться у повідомленні.
Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА. Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).
