В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров

У місті немає газу й восени не буде розпочато опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за 5 місяців окупанти взяли в полон понад 500 мелітопольців. Понад 90% містян не підтримують Росію. В місті гуманітарна катастрофа. Не працюють український мобільний зв'язок, інтернет, телебачення.

Ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази. Виїхало 50% лікарів, а 80% мешканців, що лишилися наразі безробітні. Крім того, у Мелітополі немає газу, опалення взимку не буде, говорить мер.

У районі збільшилась кількість ворожої військової техніки. Однак за останні тижні ворог не захопив жодного сантиметра української землі на Запорізькому напрямку.

