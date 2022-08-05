В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров
У місті немає газу й восени не буде розпочато опалювальний сезон.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за 5 місяців окупанти взяли в полон понад 500 мелітопольців. Понад 90% містян не підтримують Росію. В місті гуманітарна катастрофа. Не працюють український мобільний зв'язок, інтернет, телебачення.
Ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази. Виїхало 50% лікарів, а 80% мешканців, що лишилися наразі безробітні. Крім того, у Мелітополі немає газу, опалення взимку не буде, говорить мер.
У районі збільшилась кількість ворожої військової техніки. Однак за останні тижні ворог не захопив жодного сантиметра української землі на Запорізькому напрямку.
Рашн командірен їхали з наради. А в цей час їх чекали наші славетні козаки. 6 командірен та 5 зольдатен офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.
Слава Україні та її воїнам!!!
