В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров

У місті немає газу й восени не буде розпочато опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за 5 місяців окупанти взяли в полон понад 500 мелітопольців. Понад 90% містян не підтримують Росію. В місті гуманітарна катастрофа. Не працюють український мобільний зв'язок, інтернет, телебачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Василівці окупанти вимагають до 500 доларів за швидкий проїзд, у черзі стоять 1200 авто, - Федоров

Ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази. Виїхало 50% лікарів, а 80% мешканців, що лишилися наразі безробітні. Крім того, у Мелітополі немає газу, опалення взимку не буде, говорить мер.

У районі збільшилась кількість ворожої військової техніки. Однак за останні тижні ворог не захопив жодного сантиметра української землі на Запорізькому напрямку.

Також читайте: Окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для пошуку колаборантів у масовку для нібито "підтримки" "референдуму", - ГУР

+9
Там дехто дуже хотів асвабаждєнія в 14 році.
05.08.2022 11:55 Відповісти
+7
Мітяй @sgorlovki
Рашн командірен їхали з наради. А в цей час їх чекали наші славетні козаки. 6 командірен та 5 зольдатен офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.
Слава Україні та її воїнам!!!
https://twitter.com/i/status/1555264046341001221
05.08.2022 11:51 Відповісти
+6
Нехай дякують бубочці найвеличнішому що кацапня докотилась з Криму до Мелітополя за один день по асфальтованим і освітленим дорогам.
05.08.2022 11:50 Відповісти
Так выглядит "освобождение" в исполнении рашки.
05.08.2022 11:48 Відповісти
Там дехто дуже хотів асвабаждєнія в 14 році.
05.08.2022 11:55 Відповісти
Так, унас, неокупованих і не зваливших світ за очі, все зашибісь
05.08.2022 11:50 Відповісти
до чого твій висєр? ти взагалі не розумієш що там відбувається. цінуй, що ти не ТАМ!
05.08.2022 12:05 Відповісти
Дякуючи зеле і тобі, Я завжди опинюсь там
05.08.2022 12:29 Відповісти
а осередок партії слуга народу ще працює в місті?
05.08.2022 11:50 Відповісти
Нехай дякують бубочці найвеличнішому що кацапня докотилась з Криму до Мелітополя за один день по асфальтованим і освітленим дорогам.
05.08.2022 11:50 Відповісти
Мітяй @sgorlovki
Рашн командірен їхали з наради. А в цей час їх чекали наші славетні козаки. 6 командірен та 5 зольдатен офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.
Слава Україні та її воїнам!!!
https://twitter.com/i/status/1555264046341001221
05.08.2022 11:51 Відповісти
Зато у них есть дороги и их никто не запрещает разгаваривать на руzком
05.08.2022 12:03 Відповісти
это единственное, что не запрещают
05.08.2022 12:06 Відповісти
А ми хіба не утримуєм захоплені території нашим коштом? Була ж така інфа. Чи куди ті гроші ідуть.
05.08.2022 12:22 Відповісти
Туди, туди, як ти і подумав
05.08.2022 12:31 Відповісти
А виїхати з Мелітополя ні ? Під кацапами думали краще буде?
05.08.2022 12:45 Відповісти
 
 