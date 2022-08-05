Посол України Ковалів закликала Канаду відмовитися від обслуговування ще п’яти турбін Nord Stream 1

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала Канаду відмовитися від обслуговування ще п’яти турбін газопроводу "Північний потік 1". Для першої турбіни Siemens свого часу був зроблений виняток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на Комітеті закордонних справ Палати громад парламенту Канади, який проводив слухання на тему винятків із санкцій для турбін "Північного потоку 1".

"Росія відповідальна за організацію газової кризи в Європі. Якщо причина винятку (щодо ремонту турбін. – Ред.) полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням (у Європі. – Ред.), то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які незабаром дозволять обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на інструмент приниження. Ми закликаємо вас: не ловіться на цю наживку", - зазначила Ковалів.

Вона також додала, що логіка умиротворення Путіна не змогла запобігти війні. "Не забувайте, що з моменту видачі дозволу (на обслуговування однієї турбіни. – Ред.) Росія здійснила низку жахливих воєнних злочинів – атакувала торговий центр у Кременчуці, Одеський морський порт, убила понад 50 військовополонених "Азовсталі" й більш як 160 мирних жителів лише за 3 тижні", - повідомила дипломат.

Водночас вона наголосила, що Україна прагне працювати з європейськими країнами над заходами щодо зменшення російської газової залежності.

"Ми прагнемо допомогти, використовуючи український газовий маршрут, пропонуючи газосховища та постачаючи до ЄС додаткову електроенергію, яка могла б замінити до 5 млрд кубометрів російського газу", - сказала вона.

