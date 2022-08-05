УКР
Новини
24 902 59

Колишній телеведучий телеканалу "Інтер" Юрій Кот підозрюється у держзраді, - Офіс Генпрокурора

кот,юрій

Слідчі ГУ СБУ в Києві та Київській області підозрюють уродженця Житомира Юрія Кота у державній зраді в умовах війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, підозру оприлюднив Офіс Генпрокурора.

Як ідеться у тексті, Юрій Кот, 1976 р.н., з 2007 по 2014 роки неодноразово відвідував РФ, працюючи у цей час на українських телерадіоканалах АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та ПрАТ "Телеканал "Інтер" здобув медійну відомість, яку в подальшому використовував у власних цілях для шкоди інформаційній безпеці України, діючи в інтересах країни-агресора.

Взимку 2013-2914 рр. під час Революції гідності Кот був ведучим на київському Антимайдані, у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ. Там почав працювати в державному російському пропагандистському інформаційному агентстві "Росія сьогодні" та російському інформаційному агентстві "News Front". Займався інформаційним викривленням подій на Євромайдані, підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України, провокував національні зіткнення, формував хибний образ частини українського населення як "націонал-фашистів".

Встановлено, що Кот підтримує керівництво РФ щодо початку військових дій в Україні. У своїх виступах на відеозаписах у інтернеті, ЗМІ, месенджерах підтримує політику РФ та має проросійські погляди. Фіксується підтримка Котом діяльності "ЛНР/ДНР".

У своєму "Telegram"-каналі "Юрий Кот Быть добру!" висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів проросійського спрямування. Наприклад, 11 квітня 2022 року він опублікував текст: "Украинцы в России должны прийти к необходимости осознания своей русскости и тотального отказа от украинства. Украинство зло, существующее исключительно как паразитарное идеологическое образование в ментальном сознании русского человека". Днем раніше, 10 квітня, у "Telegram"-каналі був опублікований інший допис: "Вот так переписывается история. Украинство – раковая опухоль на теле русского народа, сожравшая здоровый организм малороссов, сегодня называет себя исконным народом… Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное ведь они реально сатанисты…".

Як зазначається у підозрі, згідно з висновком експерта, матеріали, викладені Ю.В. Котом, містять інформацію, яка завдає шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України. Таким чином, Кот Ю.В. підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 2 ст. 111 КК України.

Автор: 

телебачення (1175) державна зрада (1761)
+29
СБУ тратит на свое содержание миллиарды гривен для того , чтобы после 5 лет выступлений кота на всех рашисьских помойках определить что он предатель.
05.08.2022 12:17 Відповісти
+22
Та ви шо???😧
05.08.2022 12:09 Відповісти
+20
05.08.2022 12:14 Відповісти
Та ви шо???😧
05.08.2022 12:09 Відповісти
Лишить кота предметов облизывания. Только сначала его надо словить...
05.08.2022 12:11 Відповісти
Підорзюється він.
05.08.2022 12:11 Відповісти
Если кот оказался крот...
05.08.2022 14:21 Відповісти
Зельониє щось запідозріли....
05.08.2022 12:12 Відповісти
Вкушений русизмом
05.08.2022 12:12 Відповісти
он ипанутый на всю голову
05.08.2022 12:13 Відповісти
05.08.2022 12:14 Відповісти
Як цього котяру можна дістати фізично , адже він знаходиться на кацапстані ?

таких тварюк потрібно тільки вішати 😠
05.08.2022 12:15 Відповісти
А чому взагалі телеканал інтер не закриють? Там є щось цікаве окрім російської пропаганди ?
05.08.2022 12:16 Відповісти
дєрьмак не дозволяє.
05.08.2022 12:24 Відповісти
Тому що на ньому зараз облизують найвеличнішого лідера.
05.08.2022 12:34 Відповісти
Это еще та тварь...
05.08.2022 12:17 Відповісти
СБУ тратит на свое содержание миллиарды гривен для того , чтобы после 5 лет выступлений кота на всех рашисьских помойках определить что он предатель.
05.08.2022 12:17 Відповісти
+100500!!!
05.08.2022 12:57 Відповісти
межпрочим, в переводе - кот, шайзе и дерьмак одного поля млынці. 100% попадание ))
05.08.2022 12:17 Відповісти
Новости декабря 2010 года

Руководитель проекта "Квартал-95" http://file.liga.net/person/454.html Владимир Зеленский назначен генеральным продюсером телеканала "Интер", а его заместителем стал коллега по юмористическому шоу Сергей Шефир. Церемония официального представления новых топ-менеджеров AOЗТ "Українська Незалежна ТВ-Корпорація" (телеканал "Интер") состоялась 23 декабря.
05.08.2022 12:17 Відповісти
Увесь час цей вшивий кот харчувався смачною українською ковбасою та сметаною поки ******** сусід не поманив його обіцянками, що помої та об'їдки - це набагато смачніше.
05.08.2022 12:18 Відповісти
просто миттєва реакція
05.08.2022 12:19 Відповісти
У него русизм головного мозга 4 стадии.
05.08.2022 12:20 Відповісти
Не пройшло і 9 років....
05.08.2022 12:20 Відповісти
Класс, после нескольких лет выступлений кота офис генпрокурора начал его подозревать в держзради......
05.08.2022 12:20 Відповісти
Він тільки підозрюється
05.08.2022 12:22 Відповісти
Що значить "підозрюється"?
05.08.2022 12:22 Відповісти
Це значить знов "заочно", тобто імітація праці жирними тиловими щурами, які не бачать під носом очних ворогів.
05.08.2022 12:24 Відповісти
Потому как виновность определят только суд
05.08.2022 12:46 Відповісти
Не пройшло і десять років
05.08.2022 12:23 Відповісти
05.08.2022 12:24 Відповісти
Ты о чем болезный?!фото любовника своего выставил?
05.08.2022 15:15 Відповісти
Прокурвори штота началі падазрєвать...
05.08.2022 12:25 Відповісти
Ой, ведучий, а власник, гендиректор?
05.08.2022 12:26 Відповісти
Этот кот ******** на всю голову существо, которому в 2014 году в киевской подворотне наваляли семиклассники... С тех пор оно обиженное...
05.08.2022 12:26 Відповісти
Він в мацквє? Найти там якихось наріків, щоб за дозу його пирнули в підворотні...
05.08.2022 12:30 Відповісти
Заклики до знищення цілої нації! Тут щонайменше довічне. А краще при спробі втечі *******
05.08.2022 12:30 Відповісти
Під боком куча зрадників (скоріше ворогів) Єрмак, Татаров, ДБР в повному складі, та інша наволоч а вони "ганяються" за пропогандистами, мічманами, прапорщиками ... які давно сидять в росії, а в Генпрокуратурі вдають бурну діяльність. Це і зрозуміло , бо вороги їх для цього і поставили.
05.08.2022 12:35 Відповісти
да уже хоть шо то сделайте,из кота,собаку,вашу мать.
05.08.2022 12:38 Відповісти
Яке у нас сбу хитрожопе знаючи що не достануть з москви підозра як і януковичу,а чого ж ви приїхавшого з москви одразу після виборів зеленського Портнова не арештували,та мразь така сама,більше того вже в червні ще випустили з сином за кордон як военообязаного
05.08.2022 12:40 Відповісти
Юрий КОТ родился https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 23 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомире . Восемь лет семья жила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Отец Юрия был актёром киевского Молодого театра,

мама - учительницей украинского языка и литературы

В начале своей карьеры работал диктором на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомирском областном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE радио , одновременно
преподавал украинскую литературу в институте

общественный деятель, эксперт российского телевидения, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Всемирного русского народного собора .

В 1999-2007 ГОДА БЫЛ ГОЛОСОМ УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР",
05.08.2022 12:42 Відповісти
Уже в ноябре известный шоумен Владимир Зеленский займет кресло генпродюсера телеканала «Интер»,

а на место главы правления Сергея Созановского придет Ярослав Порохняк (вице-президент Inter Media Group, который якобы на пару

с главой https://rus.lb.ua/news/2010/09/10/64710_SBU_budet_diktovat_shutki_dlya_.html СБУ Валерием Хорошковским купил «95 квартал» ).

https://rus.lb.ua/society/2010/09/21/65945_zelenskiy_stanet_genprodyuserom_.html
05.08.2022 12:46 Відповісти
Зеленский ушел с "Интера" ради России

https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html Владимир Зеленский , Сергей и Борис Шефиры (https://rus.lb.ua/society/2010/11/13/73903_95_kvartal_otkazalsya_ot_shutok_.html "Студия "Квартал 95" ) покинули телеканал "Интер"

Руководители "Студии "Квартал-95" хотят сконцентрироваться на производстве новых телепрограмм, сериалов и кинофильмов для всех каналов U.A.Inter media group

и для российского рынка, говорится в сообщении.

При этом студия остается основной производственной базой "Интера" на будущий телесезон.

https://rus.lb.ua/culture/2011/08/06/109309_zelenskiy_ushel_intera_radi_rossii.html
05.08.2022 12:47 Відповісти
Питань не маю
05.08.2022 12:52 Відповісти
СБУ будет диктовать шутки для "95 квартала" - Ляшко

Депутат от БЮТ-Б Олег Ляшко выразил опасение по поводу обнародованного в СМИ факта приобретения структурами, близкими к главе СБУ Валерию Хорошковскому, студии "95 квартал", занимающейся производством юмористических программ.

"Доживем до того, что СБУ будет шутки писать", - сказал Олег Ляшко в эфире "Шустер Live" в пятницу.

О том, что компания, производящяя "Вечерний квартал" и другие юморстические программы для телеканала "Интер", приобретена структурой, якобы связанной с Хорошковским, ранее сообщила "Телекритика".

Валерий Хорошковский был владельцем группы каналов "Интер". После перехода на работу в органы исполнительной власти управлением компаниями занялась его супруга. Тем не менее,

Хорошковского постоянно обвиняют в лоббировании интересов группы "Интер" и в попытках установления контроля за информационным пространством страны.

https://rus.lb.ua/news/2010/09/10/64710_sbu_budet_diktovat_shutki_dlya_.html

05.08.2022 12:53 Відповісти
Ідеальний для телемарафону.
05.08.2022 12:57 Відповісти
Весь світ пише,що дєрьмак зрадник,а зеля його захищає! Втече,тоді об'являть зрадником!
05.08.2022 12:59 Відповісти
А хто ж буде вести єдиний телемарафон??????
05.08.2022 13:00 Відповісти
Сколько лет сколько зим.Сколько это ******* на УКРАИНЦЕВ гнал.Кастрировать ********* кремлевского.....................................
05.08.2022 13:07 Відповісти
Підозра не геморой, носити можна. А скажіть мені, хтось може згадати хто такі Жилін, Бузина, Захарченко...? Отож... А з підозрою ще довго можна добрим людям кров псувати.
05.08.2022 13:17 Відповісти
там все кодло садить надо!)
05.08.2022 13:19 Відповісти
Із тисяч колоборантів,по одному в місяць ЗБУ !
05.08.2022 13:38 Відповісти
Ого! Коли вже всі знають що воно замазане, СБУ висуває підозру, а до того СБУ були занепокоєні "що він там таке робить???"
Висновок: СБУ потрібно перевірити самих, а контору розформувати бо ніяка це не служба безпеки, це, б...ь, служба НЕбезпеки для України.
05.08.2022 13:38 Відповісти
Хех серьезную спецоперацию провели. Респект!!! (Написано с сарказмом)
05.08.2022 13:50 Відповісти
Бува ж таке кончене як Іуда Їскаріот...

05.08.2022 14:06 Відповісти
весь інтер сепари
05.08.2022 14:47 Відповісти
Не пройшло і СІМ років.А з цим "мурлом" на рашистських ТВ виступала о.Бондаренко,в.карасьов,корнилов,кілінкаров і т.д.А цим що - зрозуміти та пробачити.Доречі!А хто знає кудииподілись ці шльондри - о.бондаренко та о.лукаш?
05.08.2022 15:43 Відповісти
А где все уроды с Зика и Ньювана?
05.08.2022 16:26 Відповісти
Нехай уважніше придивлять до Мосійчучки. Це вона українцям розміновувача Чонгару впарила і продовжує нахваляти.
05.08.2022 18:27 Відповісти
 
 