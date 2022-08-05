Колишній телеведучий телеканалу "Інтер" Юрій Кот підозрюється у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Слідчі ГУ СБУ в Києві та Київській області підозрюють уродженця Житомира Юрія Кота у державній зраді в умовах війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, підозру оприлюднив Офіс Генпрокурора.

Як ідеться у тексті, Юрій Кот, 1976 р.н., з 2007 по 2014 роки неодноразово відвідував РФ, працюючи у цей час на українських телерадіоканалах АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та ПрАТ "Телеканал "Інтер" здобув медійну відомість, яку в подальшому використовував у власних цілях для шкоди інформаційній безпеці України, діючи в інтересах країни-агресора.

Взимку 2013-2914 рр. під час Революції гідності Кот був ведучим на київському Антимайдані, у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ. Там почав працювати в державному російському пропагандистському інформаційному агентстві "Росія сьогодні" та російському інформаційному агентстві "News Front". Займався інформаційним викривленням подій на Євромайдані, підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України, провокував національні зіткнення, формував хибний образ частини українського населення як "націонал-фашистів".

Також дивіться: Депутата ОПЗЖ в міськраді Черкас, що планував стати гауляйтером Черкащини, затримано при спробі виїхати до США. ВIДЕО

Встановлено, що Кот підтримує керівництво РФ щодо початку військових дій в Україні. У своїх виступах на відеозаписах у інтернеті, ЗМІ, месенджерах підтримує політику РФ та має проросійські погляди. Фіксується підтримка Котом діяльності "ЛНР/ДНР".

У своєму "Telegram"-каналі "Юрий Кот — Быть добру!" висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів проросійського спрямування. Наприклад, 11 квітня 2022 року він опублікував текст: "Украинцы в России должны прийти к необходимости осознания своей русскости и тотального отказа от украинства. Украинство — зло, существующее исключительно как паразитарное идеологическое образование в ментальном сознании русского человека". Днем раніше, 10 квітня, у "Telegram"-каналі був опублікований інший допис: "Вот так переписывается история. Украинство – раковая опухоль на теле русского народа, сожравшая здоровый организм малороссов, сегодня называет себя исконным народом… Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное — ведь они реально сатанисты…".

Як зазначається у підозрі, згідно з висновком експерта, матеріали, викладені Ю.В. Котом, містять інформацію, яка завдає шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України. Таким чином, Кот Ю.В. підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 2 ст. 111 КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого відкрито 752 провадження проти зрадників та колаборантів, - ДБР. ІНФОГРАФІКА