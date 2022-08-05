УКР
Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

кім

Комендантська година в місті триватиме з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, планувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - наголосив Кім.

Читайте також: Корабельний район Миколаєва окупанти розстрілювали касетними боєприпасами та "Піоном", - Кім

За його словами, дозволятиметься вигул собак біля будинків, прогулянки у дворах з дітьми. Поліція супроводжуватиме виїзд трьох міжнародних автобусів, тож ті, хто придбав білети, зможуть виїхати. За потреби водіям слід спланувати об'їзд міста через Вознесенськ.

комендантська година (273) Миколаїв (1849) Миколаївська область (2354) Кім Віталій (473)
Коригувальників розстрілювати на місці, то ж і прильотів стане менше і коригувальників також.
показати весь коментар
05.08.2022 12:25 Відповісти
Ну вот так вот, но ватникам нельзя забывать шо тут нацисты и президент - иудей - тоже так же нацист.
какое же говно эти ватники, если самое тупое и стремное что может быть - им наравится. Сидит выродок в говне, в сортир упал, зато по сартфону пишет - Мыпротефноцызма и пяндосы эта не крута.(интернет и смартфон это конечно же в совочке изобрели)
показати весь коментар
05.08.2022 12:27 Відповісти
Вот тут не понял, есть же окружная - За потреби водіям слід спланувати об'їзд міста через Вознесенськ.

Но неважно
показати весь коментар
05.08.2022 12:29 Відповісти
Пане Кім, а навіщо ота ваша фотосесія "у диму вогнищь"? Іноді потрібно включати мозок.
показати весь коментар
05.08.2022 12:31 Відповісти
Ким оголошує зрадникам та шпіонам що буде їх ловити....Він йолоп чи зрадник???
показати весь коментар
05.08.2022 12:32 Відповісти
А як ви вважаєте?
показати весь коментар
05.08.2022 12:38 Відповісти
Stultus vulgaris ,- "Дурень простий"(лат.) його діагноз. 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
05.08.2022 12:40 Відповісти
Акела виишов на охоту
показати весь коментар
05.08.2022 12:37 Відповісти
Новий (старий) командувач військ і зразу "двіжняк пішов" - почали працювати на оборону?
показати весь коментар
05.08.2022 12:45 Відповісти
Зараз зкацаплені ***** підкинуть лайна на вентилятор в мережу!!!
показати весь коментар
05.08.2022 12:46 Відповісти
Корисний крок, можна б було то робити од початку ординської навали регулярно!
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
 
 