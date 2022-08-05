8 708 11
Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім
Комендантська година в місті триватиме з вечора п'ятниці до ранку понеділка.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, планувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - наголосив Кім.
За його словами, дозволятиметься вигул собак біля будинків, прогулянки у дворах з дітьми. Поліція супроводжуватиме виїзд трьох міжнародних автобусів, тож ті, хто придбав білети, зможуть виїхати. За потреби водіям слід спланувати об'їзд міста через Вознесенськ.
Топ коментарі
+14 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар05.08.2022 12:25 Відповісти Посилання
+4 Yuriy Smith
показати весь коментар05.08.2022 12:27 Відповісти Посилання
+3 Eugen Mk
показати весь коментар05.08.2022 12:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
какое же говно эти ватники, если самое тупое и стремное что может быть - им наравится. Сидит выродок в говне, в сортир упал, зато по сартфону пишет - Мыпротефноцызма и пяндосы эта не крута.(интернет и смартфон это конечно же в совочке изобрели)
Но неважно