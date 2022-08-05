Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

Комендантська година в місті триватиме з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, планувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - наголосив Кім.

Читайте також: Корабельний район Миколаєва окупанти розстрілювали касетними боєприпасами та "Піоном", - Кім

За його словами, дозволятиметься вигул собак біля будинків, прогулянки у дворах з дітьми. Поліція супроводжуватиме виїзд трьох міжнародних автобусів, тож ті, хто придбав білети, зможуть виїхати. За потреби водіям слід спланувати об'їзд міста через Вознесенськ.