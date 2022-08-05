УКР
Новини Війна
Чинна влада затягувала навіть процес створення тероборони, її не цікавила війна, - Кривонос

сергей,кривонос

Керівництво держави могло не допустити величезної кількості помилок під час війни, якби своєчасно правильно керувало процесами.

Про це в інтерв'ю НВ заявив ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, військову підготовку потрібно робити на рівні держави.

"Треа готувати весь народ. Треба чітко зрозуміти, що війна йде проти нас, на знищення українського народу. Тому готувати до цього треба весь народ. Це не означає, що 100% всі повинні взяти зброю, але вони мусять вміти взяти цю зброю", - наголосив Кривонос.

Він додав, що на війні проти Росії працює велика кількість військових організмів.

Також читайте: У Харкові був підтверджений провал створення тероборони, - Кривонос

"Навіть кухар, який своєчас приготує їжу для підрозділу - дуже важливий, санітар, який своєчасно надасть допомогу пораненому - дуже важливий. Технік, ремонтник - дуже важливі. Це можна було робити, це пропонувалося робити у програмі, яку ми пропонували весною 2019 року. Цього не було зроблено, це було заморожено. Бо люди, які прийшли до влади, є "временщиками", їх не цікавить сильний український народ. Їх цікавлять процеси керування цим народом. Мені казали: "Ми все одно переможемо", а я казав: "Якою ціною?". Ми могли не допустити величезної кількості помилок, якби своєчасно керували правильно процесами. Треба міняти кадрову політику", - пояснив Кривонос.

Ексзаступник секретаря РНБО заявив, що владу не цікавила війна.

"Давайте згадаємо той скандал, коли влада намагалася заморозити програму з виробництва "Непута" та "Вільхи". Це був лютий 2020 року. Тільки гучний інформаційний скандал не дозволив його заморозити. Та кількість "Вільхи" та "Нептуна", яку можна було зробити ще з січня 2021, дозволила б нам непогано вражати ворога. Давайте згадаємо про втрачені 50 млрд, які забрали зі Збройних Сил в січні 2022 року. Це показує підхід влади до оборонної спроможності держави. Їх не цікавила війна, вони затягували процеси, вони навіть затягнули процес створення тероборони. Вони створили сили тероборони, а не тероборону країни", - сказав Кривонос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний не може робити певні речі, бо оточення президента керує його процесами, - Кривонос

Автор: 

оборона (4881) Кривонос Сергій (81) ЗСУ (7863) тероборона (396)
Топ коментарі
+69
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

05.08.2022 12:51 Відповісти
05.08.2022 12:51 Відповісти
+65
Яка ам тероборона, нас мали годувати шашликами.
05.08.2022 12:45 Відповісти
05.08.2022 12:45 Відповісти
+57
Процесами керував агент Козир за інструкціями *****, а недоросля сиділо на горшку.
05.08.2022 12:46 Відповісти
05.08.2022 12:46 Відповісти
Я щось не чув, щоб хтось був засуджений на високому рівні. Ще багато рупорів кремля перекрасилися і ніби засуджують агресію. Не покараний злочин породжує більший злочин. Хто поніс персональну відповідальність?
05.08.2022 14:17 Відповісти
05.08.2022 14:17 Відповісти
05.08.2022 14:18 Відповісти
05.08.2022 14:18 Відповісти

05.08.2022 14:19 Відповісти
05.08.2022 14:19 Відповісти
05.08.2022 14:27 Відповісти
05.08.2022 14:27 Відповісти
Местным органам самоуправления были даны такие полномочия ..что создавай не только ТРО..а даже ищи забугорных инвесторов...для любого дела...Канадский чувак поверил крысам Кучмистам...вложил в энергетику будущего... и в итоге Зелемойские обули мужика...
Демонтировал все оборудование и уехал домой в Канаду...
Стадо зелемойское...ни копейки не дам..пока вы у власти...ни доллара..
05.08.2022 14:32 Відповісти
05.08.2022 14:32 Відповісти
"Хуже нє будєт", ''Хоч паржем'' - говорили вони.
05.08.2022 14:37 Відповісти
05.08.2022 14:37 Відповісти
Сейчас они говорят: "Вы не смеете критиковать зе! Вы ничего не знаете! Он столько сделал для Украины! Он -- глыба! Он -- скала! Нам дают оружие под зе! Не будет зе -- нам перестанут давать оружие..." и прочую ..уету...
05.08.2022 15:13 Відповісти
05.08.2022 15:13 Відповісти
100%
05.08.2022 14:41 Відповісти
05.08.2022 14:41 Відповісти
Во всём, что, происходит сейчас, сегодня в Украине виноват только безмозглый клоун Зеленский и его дебильные кухарки и баянисты из слуг народа!!
05.08.2022 14:45 Відповісти
05.08.2022 14:45 Відповісти
+1.
05.08.2022 15:09 Відповісти
05.08.2022 15:09 Відповісти
"Руководство государства могло не допустить огромного количества ошибок во время войны" -- мало того! Уверен: руководство государства могло не допустить саму войну, если бы с первого же дня своего правления не ослабляло полученную от попередников (не будем называть имена) Украину. Если бы вкладывало деньги в Армию и оборону, а не воровало на дорогах и "великому будівництві". Если бы не относилось ************* к сообщениям и предупреждениям США и ЦРУ... Сколько еще этих "если бы"...
имхо.
05.08.2022 15:07 Відповісти
05.08.2022 15:07 Відповісти
На обороне тоже можно воровать неплохо, еще лучше чем на дорогах, пользуясь секретностью и закрытостью да очень узким кругом подрядчиков
05.08.2022 15:50 Відповісти
05.08.2022 15:50 Відповісти
Хорошо бы напомнить об этом г-ну презЕденту и его окружению
05.08.2022 15:15 Відповісти
05.08.2022 15:15 Відповісти
В грудні на всі місцеві органи самоврядування був наказ "готуватись до надзвичайного стану". Бомбосховища,запаси їжі,води,медикаментів,ТРО. В Гостомельській громаді сиділо кодло,яке в січні 2022 року думало,як розпиляти місцевий бюджет. Жоден з депутатів серйозно не підняв це питання. Що отримали в Гостомелі? Я не захищаю центральну владу,але варто пам'ятати про лайно,яке керує на місцях. І це результат відсутності судової реформи досі.
05.08.2022 15:09 Відповісти
05.08.2022 15:09 Відповісти
Вони від самого початку були ФСБешними ZЕзрадниками - що для когось це новина???
05.08.2022 15:20 Відповісти
05.08.2022 15:20 Відповісти
ви все врете эта Парашенка саботировал однако..
05.08.2022 15:24 Відповісти
05.08.2022 15:24 Відповісти
В нас іде війна,генералам що називають себе патріотами слід зайнятись обороною країни,а не політиканством і словоблуддям!
05.08.2022 15:41 Відповісти
05.08.2022 15:41 Відповісти
Шашличкі для зе-дебілів важливіші.
05.08.2022 16:11 Відповісти
05.08.2022 16:11 Відповісти
05.08.2022 16:41 Відповісти
05.08.2022 16:41 Відповісти

05.08.2022 16:43 Відповісти
05.08.2022 16:43 Відповісти
Странно, что многие повторяют мантру об "ошибках". Если все "ошибки" приводят к ослаблению обороноспособности страны, охлаждению отношений к союзниками, а все договоренности приводят к ухудшению положения Украины и улучшению - кацапии. Может это все-таки не ошибки, а целенаправленные действия?
05.08.2022 18:03 Відповісти
05.08.2022 18:03 Відповісти
Під приводом створення тероборони були складені списки потенційних партизанів. Ці списки були не тільки у воєнкоматах, але і в органах місцевої влади. Я сам бачив, як їх складали, робили ксерокопії з документів, включно з дозволами на зброю. Вказівка була згори. Я думаю, після звільненння окупованих територій, ми дізнаємось, по яких списках окупанти знищували і катували людей, і хто це організував.
05.08.2022 18:23 Відповісти
05.08.2022 18:23 Відповісти
Деякі території вже звільнено. І я вже хочу знати, за якими списками в кожному звільненому від окупації населеному пункті окупанти катували і знищували людей. І яку роль в цьому відіграли Портнов і його вірна братія опзжистів і зелених?
05.08.2022 22:28 Відповісти
05.08.2022 22:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 