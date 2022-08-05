Чинна влада затягувала навіть процес створення тероборони, її не цікавила війна, - Кривонос

Керівництво держави могло не допустити величезної кількості помилок під час війни, якби своєчасно правильно керувало процесами.

Про це в інтерв'ю НВ заявив ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, військову підготовку потрібно робити на рівні держави.

"Треа готувати весь народ. Треба чітко зрозуміти, що війна йде проти нас, на знищення українського народу. Тому готувати до цього треба весь народ. Це не означає, що 100% всі повинні взяти зброю, але вони мусять вміти взяти цю зброю", - наголосив Кривонос.

Він додав, що на війні проти Росії працює велика кількість військових організмів.

"Навіть кухар, який своєчас приготує їжу для підрозділу - дуже важливий, санітар, який своєчасно надасть допомогу пораненому - дуже важливий. Технік, ремонтник - дуже важливі. Це можна було робити, це пропонувалося робити у програмі, яку ми пропонували весною 2019 року. Цього не було зроблено, це було заморожено. Бо люди, які прийшли до влади, є "временщиками", їх не цікавить сильний український народ. Їх цікавлять процеси керування цим народом. Мені казали: "Ми все одно переможемо", а я казав: "Якою ціною?". Ми могли не допустити величезної кількості помилок, якби своєчасно керували правильно процесами. Треба міняти кадрову політику", - пояснив Кривонос.

Ексзаступник секретаря РНБО заявив, що владу не цікавила війна.

"Давайте згадаємо той скандал, коли влада намагалася заморозити програму з виробництва "Непута" та "Вільхи". Це був лютий 2020 року. Тільки гучний інформаційний скандал не дозволив його заморозити. Та кількість "Вільхи" та "Нептуна", яку можна було зробити ще з січня 2021, дозволила б нам непогано вражати ворога. Давайте згадаємо про втрачені 50 млрд, які забрали зі Збройних Сил в січні 2022 року. Це показує підхід влади до оборонної спроможності держави. Їх не цікавила війна, вони затягували процеси, вони навіть затягнули процес створення тероборони. Вони створили сили тероборони, а не тероборону країни", - сказав Кривонос.

