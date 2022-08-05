На заході Берліна сталося кілька вибухів на складі з боєприпасами, пожежа поширилася на ліс Грюневальд

У Берліні вибухнув склад боєприпасів, пожежа перекинулася на ліс, що розташований поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Повідомляється, що місцеві вогнеборці ліквідовували пожежу в одному з найбільших міських лісів Берліна - Грюневальд, що спричинена декількома вибухами на складі боєприпасів.

Поліція Берліна встановила блокпости на дорогах до лісу та використовувала власні гелікоптери та водомети для боротьби з вогнем, який в четвер, 4 серпня, випалив 1,5 гектара лісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної російської техніки, - Мельник

Вогонь швидко поширювався, місцеві чули потужні вибухи на місці, де зберігаються старі боєприпаси часів Другої світової війни, феєрверки та вибухові боєприпаси. Склад використовувався з 1950 року.

Приміське залізничне сполучення із західними околицями міста було частково зупинено, а одна з найважливіших магістралей міста – Авус – була закрита. Полум'я безпосередньо не загрожувало будинкам, але пожежна служба попередила, що вогонь може поширитися далі через посуху та спекотну погоду.

Також читайте: Берлін уперше через санкції заблокував продаж російської нерухомості