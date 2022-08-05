УКР
Новини
13 347 59

На заході Берліна сталося кілька вибухів на складі з боєприпасами, пожежа поширилася на ліс Грюневальд

пожежа

У Берліні вибухнув склад боєприпасів, пожежа перекинулася на ліс, що розташований поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Повідомляється, що місцеві вогнеборці ліквідовували пожежу в одному з найбільших міських лісів Берліна - Грюневальд, що спричинена декількома вибухами на складі боєприпасів.

Поліція Берліна встановила блокпости на дорогах до лісу та використовувала власні гелікоптери та водомети для боротьби з вогнем, який в четвер, 4 серпня, випалив 1,5 гектара лісу.

Вогонь швидко поширювався, місцеві чули потужні вибухи на місці, де зберігаються старі боєприпаси часів Другої світової війни, феєрверки та вибухові боєприпаси. Склад використовувався з 1950 року.

Приміське залізничне сполучення із західними околицями міста було частково зупинено, а одна з найважливіших магістралей міста – Авус – була закрита. Полум'я безпосередньо не загрожувало будинкам, але пожежна служба попередила, що вогонь може поширитися далі через посуху та спекотну погоду.

Берлін (194) боєприпаси (2341) Німеччина (7670) пожежа (4409)
+64
показати весь коментар
05.08.2022 13:04 Відповісти
+62
а вот и приветик от кацапов
показати весь коментар
05.08.2022 12:47 Відповісти
+53
Побольше овсянниковых к себе пускайте, то и не только склады гореть будут.
показати весь коментар
05.08.2022 12:48 Відповісти
Порошенко ?
показати весь коментар
05.08.2022 12:46 Відповісти
Схоже, що так… кому воно ще треба? ))
показати весь коментар
05.08.2022 12:55 Відповісти
Ну да. Комуж воно ще треба.

Рашисты готовились к войне годами...
показати весь коментар
05.08.2022 13:04 Відповісти
Зелені скажуть що не дарма не хотіли його випускати з України))
показати весь коментар
05.08.2022 13:47 Відповісти
Як влучно, ще й обгортку з під цукерки рошен знайшли неподалік.
показати весь коментар
05.08.2022 14:46 Відповісти
если убрать по и ко то будет рошен....наверно вкусный(
показати весь коментар
05.08.2022 17:16 Відповісти
а вот и приветик от кацапов
показати весь коментар
05.08.2022 12:47 Відповісти
Там їх пів Берліна.
показати весь коментар
05.08.2022 12:54 Відповісти
100% робота русьні шпілі-вілі
показати весь коментар
05.08.2022 12:48 Відповісти
Побольше овсянниковых к себе пускайте, то и не только склады гореть будут.
показати весь коментар
05.08.2022 12:48 Відповісти
" Слабкість - привід для насилля!..."
Ф . Ніцше
показати весь коментар
05.08.2022 12:51 Відповісти
От, що означає, вчасно поміняти очільника ССО! Креатура єрмака в дії...
показати весь коментар
05.08.2022 12:51 Відповісти
Пора ватку за поребрік,можливо дійде нарешті
показати весь коментар
05.08.2022 12:52 Відповісти
Тоді Берлін спустіє наполовину.
показати весь коментар
05.08.2022 12:55 Відповісти
і що? впаде хоч трохи нарешті кварплата.
показати весь коментар
05.08.2022 13:35 Відповісти
Хаймерси?
показати весь коментар
05.08.2022 12:59 Відповісти
Как вам газок, немцы, уже не кажется удобным?
показати весь коментар
05.08.2022 13:02 Відповісти
Хай спустіє
Как говорится - лучше меньше да лучше.

Наблюдаю росыйских блогеров, живущих за границей, в том числе и в Германии.
И везде одно и то же- пользуясь благами страны, они всеравно ее не любят и презирают. Но продолжают жить.
В Рашу возвращаются единицы
показати весь коментар
05.08.2022 13:03 Відповісти
тому що вони на зарплаті у крмля, бо щоб так жити на свою зарплату, треба впахувати так, що не буде часу навіть погоду в інтернеті подивитися не тільки блог вести.
показати весь коментар
05.08.2022 13:36 Відповісти
Це не тіки блогери. І не тіки в Німеччині. Так живе більшість тих хто з колишнього совку приїхав до ЄС. Мої друзі кажуть все те саме і про Німеччину і про Єстонію, і про Чехію... Усюди росіянці дивляться свої новини, голосують за своїх, ******* пуйла, і не ******* ЄС, але повертатись не хочуть в рашку
показати весь коментар
05.08.2022 13:50 Відповісти
Руского гіменця там багато он на пробігах скільки шушари, а це все потенційні диверсанти..Шульц ти казав що у вас немає зброї радянської,замість того щоб позбутись того хламу і передати Українцям ти і далі крутишся як вуж на петельні.Так би ці ********** утилізували купу гівна а так вам парк згорів і купа збитків.Де розум Шульц???
показати весь коментар
05.08.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 13:04 Відповісти
Расейські шпіони попутали склади і підірвали склад, де зберігаються старі ********** часів Другої світової війни Джерело:
показати весь коментар
05.08.2022 13:07 Відповісти
Золотые слова!

Но пока рашисты реально не бомбят европейские города, найдут у себя своих Порошенко и будут жевать сопли дальше.

Когда прилетит прямо из Параши... и то попервах будут еще думать - не кровожадные бандеровцы ли
показати весь коментар
05.08.2022 13:10 Відповісти
Ласкаво просимо до "розькємір" німчура.
показати весь коментар
05.08.2022 13:10 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/276065 Скандал у Берліні: місцева влада заборонила виставку підбитих в Україні російських танків
показати весь коментар
05.08.2022 13:12 Відповісти
Ну фсьо, тепер вже Порох взявся за німецькі склади... ***** гансам.
показати весь коментар
05.08.2022 13:18 Відповісти
Замість слова (...да) використовуйте слово-торба і оригінально і без матюка. Перепрошую.
показати весь коментар
05.08.2022 13:45 Відповісти
Уважно подивись в труси, довбойоб - тобі туди знову насрав Порошенко.
показати весь коментар
05.08.2022 14:02 Відповісти
В Штутгарте в субботу, 9 апреля, состоялся пророссийский автопробег. Мероприятие, участники которого проехали колонной по административному центру земли Баден-Вюртемберг, собрало 190 автомобилей. На капотах и окнах многих транспортных средств были закреплены флаги РФ..

Организаторы пробега выступили против "дискриминации https://www.dw.com/ru/kak-vojna-v-ukraine-povlijala-na-russkuju-germaniju/a-61242673 русскоговорящего населения " ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и ПРИЗВАЛИ "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".

Собравшиеся некоторое время танцевали под песню Ивана Ларионова "Калинка".

https://www.dw.com/ru/v-shtutgarte-proshel-prorossijskij-avtoprobeg/a-61421495
показати весь коментар
05.08.2022 13:19 Відповісти
"Правільним путьом ідьоте, касаби" , набираєте бали на звання біосміття, що заважає німцям жити.
показати весь коментар
05.08.2022 13:34 Відповісти
До боли знакомые слова "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".
После этого ждите Денацификации...
Немцы, вы играете с огнем
Хотя что там играете - склады уже горят
показати весь коментар
05.08.2022 13:36 Відповісти
Русская мафия в Берлине: чеченские кланы, автоугоны и воры в законе. DW Новости (19.11.2019)

В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин.

ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ

https://www.dw.com/ru
показати весь коментар
05.08.2022 13:24 Відповісти
Не искать русскоязычные ОПГ, а всех кацапов на родину отправить.
показати весь коментар
05.08.2022 13:34 Відповісти
Ищите "туристов" Боширова и Петрова ....
показати весь коментар
05.08.2022 13:24 Відповісти
По странному стечению обстоятельств взрываются склады, на которых оружие для Украины
В Чехии и Болгарии спецслужбы вычислили кацапов. И выгнали кучу дипломатов
Атеперь на очереди немцы- рискнут ли они выгнать послов ????

а вот в Украине поймали только лося - он все 6 складов взрывал
показати весь коментар
05.08.2022 13:25 Відповісти
Берлинский бум: клиенты из РФ охотно скупают квартиры в столице ФРГ

Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.

https://www.dw.com/ru
показати весь коментар
05.08.2022 13:28 Відповісти
Пока европейцы думу думают о загадочной русской душе, кацапье потихоньку откладывает личинки по всей Европе.
показати весь коментар
05.08.2022 13:31 Відповісти
ну сбудется их мечта. Они будут жить с русскими, которые сначала потребуют 2ым государственным русский. Ну а потом по накатанной - референдум и путинвведи
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
Прибіжить Шредер з методичкою від .уйла(нова ревізія) і зробить заяву: "Що в Україні оркціоналісти захопили владу." - саме страшне, що так воно і є, Зешобла орки разом з бубєнчіком.
показати весь коментар
05.08.2022 13:29 Відповісти
Чи позбавляться німці від почуття провини за танки на кацапії в ІІ Світову?

І як скоро? Ось у чому питання...
показати весь коментар
05.08.2022 13:44 Відповісти
А на українській землі танки їх що, не їздили? Двічі фронт туди сюди проходив. Ще, блд, перед ким вини більше вони мають відчувати - те ще питання
показати весь коментар
05.08.2022 14:36 Відповісти
Ох той Петя наш шалунiшка....
показати весь коментар
05.08.2022 13:44 Відповісти
Зато тепер є відповідь хто взривав склади в Україні. І це не Петро.
Орки вже тоді почали готуватись. Ждали тільки поки піде Петро і прийде клован
показати весь коментар
05.08.2022 18:49 Відповісти
Так, вони чекали Зеленського. Дивилась iнтерв'ю покiйного Жириновского. Там вiн говорив, що через Коломойського домовляться за пiвдень Украiни, а Петю Зеля буде добивати . Знаючи ,що Жириновский говорив те,що задумав Кремль, то скорiше всього так й було.
показати весь коментар
05.08.2022 22:40 Відповісти
Передайте пані Меркель!

показати весь коментар
05.08.2022 13:51 Відповісти
Це ніякі не кацапи. Німці самі підірвали за наказом кацапів.
показати весь коментар
05.08.2022 13:52 Відповісти
Всю русню у табори для інтернованих - тільки так Європа зможе бути у безпеці до кінця війни.
показати весь коментар
05.08.2022 13:52 Відповісти
ruskij pukan padzhog , 100 % !
показати весь коментар
05.08.2022 14:01 Відповісти
Ой забагато москалів мешкає в Німеччині. Ой забагато!
показати весь коментар
05.08.2022 14:35 Відповісти
Как только Шредер вошел в горячее объятии ***** , держи повокацион .
показати весь коментар
05.08.2022 14:37 Відповісти
Ну вот, кацапы уже и до немцев добрались. Может хоть сейчас до гансов что-то дойдёт...
показати весь коментар
05.08.2022 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?..
показати весь коментар
05.08.2022 15:00 Відповісти
Рашкостан залякує гансів! Досвід в гнилого «вожака» є!
показати весь коментар
05.08.2022 15:14 Відповісти
лисый сын бабки меркель схавает..потерпит....нема второго гитлера..((
показати весь коментар
05.08.2022 17:18 Відповісти
Мабуть там були i боеприпаси , якi нам дають для оборони нашоi краiни
показати весь коментар
05.08.2022 16:47 Відповісти
Зажравшаяся немчура даже свои склады с боеприпасами не способна охранять. К стати кацапоживотных в Берлине немерено.
показати весь коментар
05.08.2022 17:42 Відповісти
 
 