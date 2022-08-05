На заході Берліна сталося кілька вибухів на складі з боєприпасами, пожежа поширилася на ліс Грюневальд
У Берліні вибухнув склад боєприпасів, пожежа перекинулася на ліс, що розташований поруч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Повідомляється, що місцеві вогнеборці ліквідовували пожежу в одному з найбільших міських лісів Берліна - Грюневальд, що спричинена декількома вибухами на складі боєприпасів.
Поліція Берліна встановила блокпости на дорогах до лісу та використовувала власні гелікоптери та водомети для боротьби з вогнем, який в четвер, 4 серпня, випалив 1,5 гектара лісу.
Вогонь швидко поширювався, місцеві чули потужні вибухи на місці, де зберігаються старі боєприпаси часів Другої світової війни, феєрверки та вибухові боєприпаси. Склад використовувався з 1950 року.
Приміське залізничне сполучення із західними околицями міста було частково зупинено, а одна з найважливіших магістралей міста – Авус – була закрита. Полум'я безпосередньо не загрожувало будинкам, але пожежна служба попередила, що вогонь може поширитися далі через посуху та спекотну погоду.
Рашисты готовились к войне годами...
Ф . Ніцше
Как говорится - лучше меньше да лучше.
Наблюдаю росыйских блогеров, живущих за границей, в том числе и в Германии.
И везде одно и то же- пользуясь благами страны, они всеравно ее не любят и презирают. Но продолжают жить.
В Рашу возвращаются единицы
Но пока рашисты реально не бомбят европейские города, найдут у себя своих Порошенко и будут жевать сопли дальше.
Когда прилетит прямо из Параши... и то попервах будут еще думать - не кровожадные бандеровцы ли
Организаторы пробега выступили против "дискриминации https://www.dw.com/ru/kak-vojna-v-ukraine-povlijala-na-russkuju-germaniju/a-61242673 русскоговорящего населения " ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и ПРИЗВАЛИ "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".
Собравшиеся некоторое время танцевали под песню Ивана Ларионова "Калинка".
https://www.dw.com/ru/v-shtutgarte-proshel-prorossijskij-avtoprobeg/a-61421495
После этого ждите Денацификации...
Немцы, вы играете с огнем
Хотя что там играете - склады уже горят
В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин.
ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ
https://www.dw.com/ru
В Чехии и Болгарии спецслужбы вычислили кацапов. И выгнали кучу дипломатов
Атеперь на очереди немцы- рискнут ли они выгнать послов ????
а вот в Украине поймали только лося - он все 6 складов взрывал
Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.
https://www.dw.com/ru
І як скоро? Ось у чому питання...
Орки вже тоді почали готуватись. Ждали тільки поки піде Петро і прийде клован