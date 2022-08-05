РФ не відмовилася від проведення псевдореферендуму на Херсонщині, називаються різні дати, - ОВА

Російські окупанти не відмовилися від проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час всеукраїнського телемарафону.

"Ситуація залишається дуже критичною, напруженою. Орки посилюють терор проти мирного населення. Вони не відмовилися від проведення "референдуму", там політтехнологи працюють, заїхали різні групи, у яких завдання - створювати фейкові картинки для пропагандистських російських каналів про те, що люди підтримують і хочуть жити в Російській Федерації... Вони повідомляють про різні дати - 11-е, 15-е вересня. Про точні дати повідомлень немає. Я думаю, що причиною цього є влучні дії Збройних сил України і те, що наші громадяни залишаються незламними", - сказав він.

