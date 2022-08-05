УКР
РФ не відмовилася від проведення псевдореферендуму на Херсонщині, називаються різні дати, - ОВА

Російські окупанти не відмовилися від проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час всеукраїнського телемарафону.

"Ситуація залишається дуже критичною, напруженою. Орки посилюють терор проти мирного населення. Вони не відмовилися від проведення "референдуму", там політтехнологи працюють, заїхали різні групи, у яких завдання - створювати фейкові картинки для пропагандистських російських каналів про те, що люди підтримують і хочуть жити в Російській Федерації... Вони повідомляють про різні дати - 11-е, 15-е вересня. Про точні дати повідомлень немає. Я думаю, що причиною цього є влучні дії Збройних сил України і те, що наші громадяни залишаються незламними", - сказав він.

Херсонська область
Розкажіть про це Найвеличнійшому,- воно не "вкурсе"...
05.08.2022 13:58
Зрозуміло, гнати цього Залужного треба. А на його місце арахамію чи ще якогось кретина (оп все одно нічого ліпшого не запропонує) - і буде нам щастя.
05.08.2022 14:16
Діють тим же методом як і на Кримі.
05.08.2022 13:39
Діють тим же методом як і на Кримі.
05.08.2022 13:39
так

вот тільки тут такі штучки провернути в рази важче бо в криму там переважно москалі були
05.08.2022 13:44
А яким методом? Згідно закону РФ про референдум на референдумі в РФ заборонено піднімати і голосувати питання про територіальну цілісність держави. Або в масковському Кремлі вважають що Україна це територія РФ і на не поширені Конституція і закони РФ
05.08.2022 15:53
Розкажіть про це Найвеличнійшому,- воно не "вкурсе"...
05.08.2022 13:58
Судячи з такоi обiзнаностi в справах, маю думати,що ви ночуЭте с Саллiваном в одному лiжку...А потому ,як смердить вiд вас - ще й не пiдмиваЭтесь...Чи це так "руським духам" тхне?
05.08.2022 15:41
Ось тобі і прапор в руки іди на передову і біжи в атаку а не сиди на дивані та не неси нісенітниці.
05.08.2022 15:55
Зрозуміло, гнати цього Залужного треба. А на його місце арахамію чи ще якогось кретина (оп все одно нічого ліпшого не запропонує) - і буде нам щастя.
05.08.2022 14:16
А що, хтось очикував, що відмовляться?..🤔
05.08.2022 17:06
 
 