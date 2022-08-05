УКР
Новини Війна
Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на критику гендиректорки Amnesty International Агнес Калламар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Калламар напередодні заявила, що організацію атакували "тролі": "Українські та російські моби та тролі в соцмережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни, дезінформація і несвідоме перекручування фактів. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".

"Мабуть, Amnesty International називає мене "натовпом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - наголосив очільник МЗС.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.

Читайте: Посол Великої Британії Сіммонс про звинувачення Amnesty International: Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ

Закрити офіс цієї, лівацької помийки в Україні за нахабну підтримку кремлівської агресії.
05.08.2022 13:43 Відповісти
Скандал между Израилем и этой дрянью(эмнисти) тянется не с февраля, а лет уже 30-40.
Система стандартная.
Из Газы начинают стрелять по израильским городам. Первые ракеты перехватывают и если они на этом успокаиваются, то считают конфликт завершенным. А если нет, то стреляют уже по Газе.
И вот тут то вступает в дело объединенный хор из Эмнисти, ООН, Совета по правам человека и прочей левацкой сволочи - "Страдает гражданское население, немедленно прекратите огонь".
А на доводы - "А зачем они размещают пусковые установки в школьном дворе и склад боеприпасов в детском саду" внимание никто не обращает.
05.08.2022 14:00 Відповісти
Можно еще Израиль подтянуть для суда над этой помойкой. В феврале этого года уже был скандал между Израилем и Амнисти . Израильское правительство назвало доклад этой сомнительной организации бредом.
показати весь коментар
05.08.2022 13:49 Відповісти
Доповіді структури, яку очолює це непорозуміння виправдовують звірства нападників, агресорів, терористів та ін. сволоти; деморалізують захисників; вводять суспільство в оману. Фактично, такі дії можна розцінити як ворожу пропаганду або, навіть, як злочинне дезінформування під час війни. Заткнути і на нари *****!
05.08.2022 17:26 Відповісти
а де були ці лівацькі тварі коли московіти влаштовували Бучу, коли викрадали 230 000 українських дітей, коли розносили Маріупіль, коли били ракетами по супермаркетах, язик в жопу засунули?
05.08.2022 18:07 Відповісти
05.08.2022 18:14 Відповісти
05.08.2022 20:55 Відповісти
Херлуф Бідструп. Шикарний карикатурист.
05.08.2022 21:16 Відповісти
А бабло ж твоє то ж москальске, шалава ти двоколірна! Направду як пресАлкаше лошаді...прІч пряМ замєчатЄльний- двоколірний, давно не митий і хіба гнидавий, як і вона цілком...
05.08.2022 18:16 Відповісти
05.08.2022 21:34 Відповісти
Калламар, тепер на вашій совісті обстріли, каліцтва і смерті українців.
05.08.2022 18:20 Відповісти
Сделать эту стерву персоной нон-грата в Украине. И любого из этой организации кто будет поддакивать ей или что-то вякать в наш адрес.
05.08.2022 18:24 Відповісти
хто бу делать?
05.08.2022 19:48 Відповісти
Видать не достаточно глубоко воспитательный паяльник им в зад засунули, раз вякают ещё что-то. Нужно срочно продлить карательно-лечебные процедуры!
05.08.2022 18:28 Відповісти
Правозащитники прикрывают свои жопы, чтобы потом их не упрекнули в бездействии, плевать им на преступления всех мастей, они катаются по миру и считают трупы, вот это их работа.
05.08.2022 18:34 Відповісти
Щось вона мені нагадала добре відому російську шльондру Машу-пол стакана. Мабудь разом бухають.
05.08.2022 18:51 Відповісти
лівацька хвойда і кацапська шмара
05.08.2022 19:05 Відповісти
я думаю, що вона ********* створіння.
05.08.2022 19:19 Відповісти
Сраная лягушатница,пошла нахер тварь левацкая!!
05.08.2022 19:23 Відповісти
чого ці «нейтральні» мовчать про парашу?

хто ініціатор війни?
хто розпочав стріляти ракетами?

там злочинів не перахувати за день,

а воно тільки Україну звинувачує і це нейтралітет?
05.08.2022 19:31 Відповісти
Amnesia International возмущена, что в момент российского вторжения в стране находились украинские военные. "Если бы военных не было, России не пришлось бы разрушать украинские города, все обошлось бы только пытками, грабежами и изнасилованиями", - уверены в организации.
05.08.2022 19:39 Відповісти
Ну ты и сказочник
05.08.2022 21:28 Відповісти
Пішов звідси, рашистський пдрс, вслід за руssкім ваєнним карабльом!
05.08.2022 23:22 Відповісти
на твоїй совісті, цинічна ти **** , вбиті та покалічені українці , в тому числі і діти.
05.08.2022 19:43 Відповісти
це я про цю п-зду, хай пробачать мене жінки за сексизм.
05.08.2022 19:45 Відповісти
Если эта контора левацкая и ничего не решает, чего вы так всполошились, ну заявили и заявили, опубликование офшорных счетов Зеленского или Порошенко меньше шума подымало.
05.08.2022 19:56 Відповісти
***** драна
05.08.2022 20:00 Відповісти
Агнес Калламар - тупая дура. Ей бы это с Ермаком связать - уже нашлось бы 1000 свидетелей которые лично слышали как Ермак приказывал размещать танки на крышах школ.
05.08.2022 20:16 Відповісти
у них есть и фото и видео всего этого,люди снимат на телефоны и передают , не надо вытягивать из пальца сопли
05.08.2022 21:30 Відповісти
Ви не організація. Ви публічний дім.
05.08.2022 20:36 Відповісти
З 14-го року Гамністія вже звинувачувала Україну в нісенітницях...
05.08.2022 20:38 Відповісти
Гребаная ФЕКАЛІЯ......Щебече з намальованого у Кремлі. Я не антісіміт але Ж2 дістала........ і головне їх екранують усюди вони з усіх екранів тлумачі та аналітики. А джерело знань одне - темники ФСБ.
05.08.2022 20:43 Відповісти
вона не єврейка, вона путінська лисбійка

***** пришла к выводу, что удар беспилотника по иранскому генералу Касему Сулеймани был незаконным (ліквідація керівника террористичної організації Стражи ісламської революції), как часть предварительной версии ее доклада для сорок четвертой сессии Совета по правам человека
05.08.2022 21:07 Відповісти
путінська ***** !!!!!!!

Putin's bitch !!!!

.
05.08.2022 20:57 Відповісти
не варто дивуватись путінським підсоскам
нагадаю "нарратив" сотні німецьких "інтелектуалів" здати хутіну великі українські міста, щоб запобігти їх руйнації"

теж саме пише мені один німецький професор: ви вже якось домовтесь з хутіним (посередені), бо він скине ЯО"

тупі продажні суки !!!!!!!!!!!!!!!
05.08.2022 21:12 Відповісти
Курва путинская.
05.08.2022 21:14 Відповісти
Гендиректорка, какие правила войны? Кацапстан войну Украине не объявлял, Украина оркам тоже.
Идет спецоперация ... по уничтожению рашистов.
Ты адвокат у них?
05.08.2022 21:18 Відповісти
Она правильно говорит,пока в Украинских городах есть свет,вода и прочие удобства,этого войной не как не звать,посмотри что имели жители в городах Ливии,Сирии, Ирана и Сербии когда там война началась
05.08.2022 21:33 Відповісти
Алеппо в Сирії рашисти теж, напевно, бомбардували, бо там перебували захисники цього міста. І тоді, за логікою Амнезі Інтернешнл, рашисти там теж не винні, а винні захисники.
Теж саме - про український Маріуполь, Сіверодонецьк, Миколаїв і купу інших міст. І взагалі, напевно, треба було підрозділам ЗСУ десь повиходити в чисте поле, щоб їх там рашисти розбомбили, не піддаючи загрозі мирне населення. А потім мирне населення гуманно би розстріляли пострілами в потилицю зі зв'язаними за спиною руками. Напевно, для Амнезі Інтернешнл такий сценарій більш прийнятний.
05.08.2022 21:32 Відповісти
Ось вчиться як обісратись за гроші і сказати, що не обісрались.
05.08.2022 22:05 Відповісти
Навіть візуально схожа на представницю найдревнішої професії! А якби ще прискіпливо перевірити її доходи? Думаю, було б багато цікавого...
05.08.2022 22:11 Відповісти
Неоліберальні потвори гірші за рашистських, оскільки, на відміну від потвор рашистських, маскують свою гнилу сутність показним гуманізмом.
05.08.2022 22:24 Відповісти
ось один із них, який підтримав сучку із АІ:

Аджаму Барака - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 афроамериканський правозахисник, кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віце-президенти США від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Партії зелених (?????????? )
Раніше він працював в https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Amnesty International (USA) і National Center for Human Rights Education.
переклад із Wiki
После резни в Одессе в 2014 году, в результате которой погибли 42 пророссийских и шесть проукраинских протестующих, Барака написал, что он «возмущен убийством людей, защищающих свое право на самоопределение, от рук головорезов, поддерживаемых США» Саме так !!!!!
Сбитие малайзийского рейса 17 над Украиной было операцией «фальшивого флага», заявив: «Кто-то написал около трех недель назад, что мы должны ожидать крупную операцию под фальшивым флагом на востоке Украины, которая потом будут обвинять русских. Так и произошло. Он раскритиковал освещение этого события западными СМИ за «подрыв всего, что исходит от Russia Today.
05.08.2022 22:43 Відповісти
лібералізм тут і поруч не лежав!
АІ стало путінським кублом !!!!!
05.08.2022 22:45 Відповісти
Її треба судити та стратити як пособника рашизму і терористичного утворення російська федерація.

Вона повинна перенести на собі все те що зробили росіяни українцям.

В другій світовій таким виродкам пособницям гітлера як вона мозок по стіні розмазували парою грам свинця.
05.08.2022 22:34 Відповісти
вона вже засуджена всім прогресивним ********** людством !
час переходити до страти, незважаючи на апеляції та амністії
05.08.2022 22:47 Відповісти
цікава в них 'неупередженість' виходить, якщо вони навіть слова не дали сказати українським військовим на їх гнилі пред'яви, а викотили свою срану статтю без ніяких коментарів і пояснень з боку України.....
05.08.2022 23:00 Відповісти
...а може вона просто клінічна ідіотка? але шо ж це за організація така, що обирає в керівники дуреп?
05.08.2022 23:21 Відповісти
Ну, за грошики, які відвалює рашка, чимало людців з радістю стали клінічними ідіотам
05.08.2022 23:30 Відповісти
Ось до чого приводить маразм 8 років влади - АТО-ООС-військовий стан але без війни! 24 лютого російські війська напали на Україну, вбили десятки тисяч цивільних і захопили понад 20% території! Ще і якась громадська організація вчить Україну, як захищатись від окупанта!
06.08.2022 00:21 Відповісти
А пам'ятаєте як за президенства Порошенка з цими кремлівськими консервами в унісон боролись з "баригами" місцеві грантоїди та інші шабуніни?
06.08.2022 02:06 Відповісти
06.08.2022 10:31 Відповісти
