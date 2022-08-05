Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на критику гендиректорки Amnesty International Агнес Калламар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Калламар напередодні заявила, що організацію атакували "тролі": "Українські та російські моби та тролі в соцмережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни, дезінформація і несвідоме перекручування фактів. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".
"Мабуть, Amnesty International називає мене "натовпом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - наголосив очільник МЗС.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.
Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.
хто ініціатор війни?
хто розпочав стріляти ракетами?
там злочинів не перахувати за день,
а воно тільки Україну звинувачує і це нейтралітет?
***** пришла к выводу, что удар беспилотника по иранскому генералу Касему Сулеймани был незаконным (ліквідація керівника террористичної організації Стражи ісламської революції), как часть предварительной версии ее доклада для сорок четвертой сессии Совета по правам человека
Putin's bitch !!!!
.
нагадаю "нарратив" сотні німецьких "інтелектуалів" здати хутіну великі українські міста, щоб запобігти їх руйнації"
теж саме пише мені один німецький професор: ви вже якось домовтесь з хутіним (посередені), бо він скине ЯО"
тупі продажні суки !!!!!!!!!!!!!!!
Идет спецоперация ... по уничтожению рашистов.
Ты адвокат у них?
Теж саме - про український Маріуполь, Сіверодонецьк, Миколаїв і купу інших міст. І взагалі, напевно, треба було підрозділам ЗСУ десь повиходити в чисте поле, щоб їх там рашисти розбомбили, не піддаючи загрозі мирне населення. А потім мирне населення гуманно би розстріляли пострілами в потилицю зі зв'язаними за спиною руками. Напевно, для Амнезі Інтернешнл такий сценарій більш прийнятний.
Аджаму Барака - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 афроамериканський правозахисник, кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віце-президенти США від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Партії зелених (?????????? )
Раніше він працював в https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Amnesty International (USA) і National Center for Human Rights Education.
переклад із Wiki
После резни в Одессе в 2014 году, в результате которой погибли 42 пророссийских и шесть проукраинских протестующих, Барака написал, что он «возмущен убийством людей, защищающих свое право на самоопределение, от рук головорезов, поддерживаемых США» Саме так !!!!!
Сбитие малайзийского рейса 17 над Украиной было операцией «фальшивого флага», заявив: «Кто-то написал около трех недель назад, что мы должны ожидать крупную операцию под фальшивым флагом на востоке Украины, которая потом будут обвинять русских. Так и произошло. Он раскритиковал освещение этого события западными СМИ за «подрыв всего, что исходит от Russia Today.
АІ стало путінським кублом !!!!!
Вона повинна перенести на собі все те що зробили росіяни українцям.
В другій світовій таким виродкам пособницям гітлера як вона мозок по стіні розмазували парою грам свинця.
час переходити до страти, незважаючи на апеляції та амністії