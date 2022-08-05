Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на критику гендиректорки Amnesty International Агнес Калламар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Калламар напередодні заявила, що організацію атакували "тролі": "Українські та російські моби та тролі в соцмережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни, дезінформація і несвідоме перекручування фактів. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".

"Мабуть, Amnesty International називає мене "натовпом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - наголосив очільник МЗС.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.

