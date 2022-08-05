54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки аби визначити динаміку релігійної самоідентифікації населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, дані опитування оприлюднили на сайті КМІС.
"Переважна більшість респондентів продовжують себе ідентифікувати як православні. Наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних. Серед Православних Церков безумовно "лідирує" Православна Церква України. Загалом, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату", - пояснюють у КМІС.
Науковці додають, що ще 14% опитуваних вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату. А порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зріс з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату.
Серед інших результатів: після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії / конфесії називалися рідше.
У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з Православною Церквою України (від 59% у Центрі до 42% на Сході). З УПЦ-МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на Сході і Півдні – лише 5-6%). Водночас із Заході на Схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного Патріархату.
Також можна звернути увагу, що із Заходу на Схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.
Серед усіх категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних росіян хоча переважання й відносне, але все-таки 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ-МП – 13%.
Серед усіх вікових категорій також найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. При цьому для вікових категорій 30+ років це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років – дещо менше половини.
Якщо він сам по собі пишеться літерами, які йому подобаються, - то яка йому різниця щодо розміру літер написання його імені? А чи не є це смертним гріхом гордині?
Гординя - неналежне почуття власної вищості, кращості за інших; завищена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 самооцінка , пиха, бундючність. Перший і найголовніший зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B8 смертних гріхів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнстві .
Так і занотуйте собі, - богу все одно, якими літерами пишеться його ім'я!
С этих чад, а вернее исчадий ада, с их помощью все и начиналось на Донбассе
Началось с того что церквях РПЦ сепаратисты прятали оружие для будущей войны
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2022, 18:47
Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью В ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".
Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской област
Які ще опитування? Де? Ким? Якими каналами?
Я живу в Україні вже 38 років, за цей час мене жодного разу ні про що не опитувала жодна організація. Пам'ятайте, що статистика - це один з видів брехні і маніпуляції і не давайте себе обдурити чиновникам, які замість робити діло - наприклад, гнати на *** москальських попів, в першу чергу з Лаври, потім з інших святинь - публікують оці "результати" "опитувань", рапортуючи про "виконану" "роботу".
Пояснить? Легко.
Якщо не тинятися бандитськими підворотнями, не чіплятися до мутних тіпочків і взагалі старатися поменше шастать по злачних місцях, вас ніколи не пограбують. Якщо чітко дотримуватися правил дорожнього руху і взагалі бути уважним, а не тупо пхатися через дорогу бо вам треба прямо зараз і тут, то вас ніколи не зіб'є машина.
Статистика - це була б точна математична наука, якщо б збором даних займалися божі янголи, або істоти, що не мають жодної зацікавленості в підтасовці результату в принципі. А що я роблю не так, що мене за все життя ніколи ніхто не опитував по жодному з важливих для країни питань? Правильно, тому що (як мінімум) в нашій країні всі опитування - тупа заказуха, скільки треба було написать процентів, стільки і написали, бо ніхто нікого не опитує насправді, про що я і написав.
Стосовно топіка, - пропоную вам поїздити по областям і банально порахувати кількість церков ПЦУ і упц(мп). Ви будете шоковані, бо там відношення навіть не 1/20! Ви правда вважаєте, шо "респонденти" які за ПЦУ, будуть кататися по області, з метою знайти ту одну чи дві церкви на всю область, аби туди принципіально піти? Звичайно шо ні. От вам і "статистика".
ну добре не подобається католицька або протестанська, не подобаються бабтисти та адвентісти, добре
но чому, *****, вам не подобаються УНІАТИ?
тобто церква яка зроблена щоб обьеднати всіх хрістіан - православних, католіків, протестантів, батистів, адвентистів та всіх інших
ну тут є якість православнуті на всю голову?
напишить будь ласка чому вам унівестальна христіанська церква, тобто уніати - не подобається
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОПРАВДЫВАЕТ РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ И ПРИЗВАЛ КРЕМЛЬ ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ ЗАДУМАННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНЫХ УКРАИНЦЕВ.
Формально РПЦ находится в тесном литургическом и административном отношении с Украинской православной церковью Московского патриархата, имеющей наибольшее количество общин среди религиозных организаций в Украине.
А то повылезло уже тут защитничков РПЦ со сказками об Карле Марле и опиуме.
Вас же видно без бинокля. Хуже ядовитого рпц- опиума нету.
керівний центр якої знаходиться в державі, що визнана агресором,
за те, що свою проровідницьку діяльність поєднує з посягання на життя, здоров'я і свободу українців
Баканов в взагалі ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"!
Ибо РПЦ это подразделение ФСБ
Т.е. УПЦ - это ветвь московскага патриархата.
Украинская церковь -это ПЦУ православна церква України
Зареєстрована назва релігійної організації - «Українська православна церква», проте її зазвичай називають «Українська православна церква (Московського патріархату)», або «УПЦ (МП)», чи «УПЦ МП».
Відповідно до результатів релігієзнавчої експертизи, затвердженої Наказом Міністерства культури № 37 від 25 січня 2019 р., УПЦ МП має називатись Українська Православна Церква в єдності з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською православною церквою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)#cite_note-24 [
Митрополит Онуфрий не встал, когда в Верховной Раде зачитывали имена участников АТО.
Киев, 8 мая 2015 г
Весь зал стоя почтил минутой памяти погибших защитников Украины,кроме предстоятеля УПЦ МП и лиц его сопровождавших.
Сей церковный предстоятель плевал на кровь наших героев
(Православная церковь Украины)- ЕПИФАНИЙ.
Эти твари долго тут укоренялись, не очень быстро и уползут отсюда.Но, как говорится, капля камень точит.