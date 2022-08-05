54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки аби визначити динаміку релігійної самоідентифікації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, дані опитування оприлюднили на сайті КМІС.

"Переважна більшість респондентів продовжують себе ідентифікувати як православні. Наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних. Серед Православних Церков безумовно "лідирує" Православна Церква України. Загалом, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату", - пояснюють у КМІС.

Науковці додають, що ще 14% опитуваних вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату. А порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зріс з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату.

Серед інших результатів: після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії / конфесії називалися рідше.

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з Православною Церквою України (від 59% у Центрі до 42% на Сході). З УПЦ-МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на Сході і Півдні – лише 5-6%). Водночас із Заході на Схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного Патріархату.

Також можна звернути увагу, що із Заходу на Схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

Серед усіх категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних росіян хоча переважання й відносне, але все-таки 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ-МП – 13%.

Серед усіх вікових категорій також найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. При цьому для вікових категорій 30+ років це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років – дещо менше половини.



