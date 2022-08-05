УКР
54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки аби визначити динаміку релігійної самоідентифікації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, дані опитування оприлюднили на сайті КМІС.

"Переважна більшість респондентів продовжують себе ідентифікувати як православні. Наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних. Серед Православних Церков безумовно "лідирує" Православна Церква України. Загалом, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату", - пояснюють у КМІС.

Науковці додають, що ще 14% опитуваних вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату. А порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зріс з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською Православною Церквою Московського Патріархату.

Серед інших результатів: після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії / конфесії називалися рідше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 79% українців підтримують візовий режим із Росією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з Православною Церквою України (від 59% у Центрі до 42% на Сході). З УПЦ-МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на Сході і Півдні – лише 5-6%). Водночас із Заході на Схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного Патріархату.

Також можна звернути увагу, що із Заходу на Схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

 Серед усіх категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних росіян хоча переважання й відносне, але все-таки 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ-МП – 13%.

Серед усіх вікових категорій також найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. При цьому для вікових категорій 30+ років це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років – дещо менше половини.


опитування (2026) релігія (387) УПЦ МП (1225) КМІС (352) ПЦУ (797)
Какая нах МПЦ ??? Даже слова этого не произносите, все сдохла ваша "мацква" и валяется на дне черного моря!! Гоните эту гундяевскую шваль в жопу!!!
05.08.2022 13:49 Відповісти
А расейские попы-пропагандоны в Украине есть.
Причем занимают здесь наши лучшие Лавры
05.08.2022 13:54 Відповісти
Не подобається, кацапчику?
05.08.2022 13:59 Відповісти
бога нет.
05.08.2022 13:48 Відповісти
А расейские попы-пропагандоны в Украине есть.
Причем занимают здесь наши лучшие Лавры
05.08.2022 13:54 Відповісти
никто в церковь пинками не гонит. все или от безисходности, или от ложной надежды. если уж на то пошло - то берегите храм души своей. Иван Франко.
05.08.2022 14:11 Відповісти
Взагалі-то це не Франко, а Гончар і в оригіналі фраза звучить, як "Бережість собори ваших душ"!
05.08.2022 14:17 Відповісти
отакої ) а я вже і надію згубив. дякую. хоч один, тай є.
05.08.2022 14:19 Відповісти
Ну, скажу так. Одні вірять, що їх створив вищий розум, наприклад бог. Інші, що їх посіяли інопланетяни-рептилоїди. Треті типу вас, що вони пішли від бабуїнів... І нащадки бабуїнів звичайно ж заперечують всі інші версії. Цим вони дуже схожі на кацапських собакосвиней
05.08.2022 16:10 Відповісти
Церковні акули бізнесу до бога не мають ніякого відношення. Торгувати свічками в церкві зараз вигідніше ніж афганським героїном.
05.08.2022 13:59 Відповісти
Почему КГБ кацапов не выкинут за поребрик Сделайте не бесите ... У нас есть Православна Церква України . Все ост от лукавого *****
05.08.2022 14:00 Відповісти
В нас також є Українська мова.
05.08.2022 14:10 Відповісти
Почему?
05.08.2022 14:09 Відповісти
потому что не доказано. потому, что из-за религии погибло больше людей, чем во время чумы и всех войн вместе взятых. это ЕГО желание?
05.08.2022 14:16 Відповісти
Бог пишеться з великої літери.
05.08.2022 14:15 Відповісти
я пишу имена и названия стран и городов с такой буквы, до какой имею свое мнение. это наименьшее пренебрежение, какое я могу проявить.
05.08.2022 14:18 Відповісти
Та що ти з кацапом дискутуєш?
05.08.2022 16:22 Відповісти
Бог пишеться з великої літери.
**********
Якщо він сам по собі пишеться літерами, які йому подобаються, - то яка йому різниця щодо розміру літер написання його імені? А чи не є це смертним гріхом гордині?

Гординя - неналежне почуття власної вищості, кращості за інших; завищена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 самооцінка , пиха, бундючність. Перший і найголовніший зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B8 смертних гріхів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнстві .

Так і занотуйте собі, - богу все одно, якими літерами пишеться його ім'я!
05.08.2022 23:44 Відповісти
Какая нах МПЦ ??? Даже слова этого не произносите, все сдохла ваша "мацква" и валяется на дне черного моря!! Гоните эту гундяевскую шваль в жопу!!!
05.08.2022 13:49 Відповісти
Блин, очень важный опрос провели. Прямо срез общественного мнения. Следующий опрос будет: вы любите всмятку или вкрутую? Ждем результатов.
05.08.2022 13:53 Відповісти
Не подобається, кацапчику?
05.08.2022 13:59 Відповісти
Один из самых важных вопросов пока в Укоаине гнездятся толпы рашапопов и исполняют работу пропагандонов "рускага мира"
05.08.2022 13:56 Відповісти
Опа, а як же термоос, релігія поза політикою, такий смішний Порох придумав свою церкву для піару- невже нас наіпали і мова як і релігія має значення для самоіндефікації народу як єдиної нації яка зараз борется за своє виживання і вірю що перемога буде за нами.
05.08.2022 13:59 Відповісти
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ В ЗАПОРОЖЬЕ

СОБРАЛСЯ ОГОРОДИТЬ СЕБЯ "КАЗАЧЬИМ ПАТРУЛЕМ"

ИЗ ПРИХВОСТНЕЙ "ДНР/ЛНР" - СМИ https://www.5.ua/ru/tag/139 ЗАПОРОЖЬЕ

30.06.2020 22:43

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/moskovskyi-patryarkhat-v-zaporozhe-sobralsia-ohorodyt-sebia-kazachym-patrulem-yz-prykhvostnei-dnrlnr-rassledovanyia-218383.html
05.08.2022 13:59 Відповісти
В совдепії кожен попка проходив затвердження на "службу божу"через кгб,без цього ніяк,вони усі на службі фсб.Це кубло тре знищити та забути,але мабуть не начасі.
05.08.2022 14:00 Відповісти
Кубло РПЦ треба знищити в Україні, його не повинно тут бути
05.08.2022 14:08 Відповісти
Патриарх Кирилл назвал всех православных Украины чадами РПЦ

https://www.interfax.ru/news/2022/07/28 21:42, 28 июля 2022

https://www.interfax.ru/russia/854331

С этих чад, а вернее исчадий ада, с их помощью все и начиналось на Донбассе
Началось с того что церквях РПЦ сепаратисты прятали оружие для будущей войны
05.08.2022 14:05 Відповісти
карл маркс был прав
05.08.2022 14:05 Відповісти
Так точно. Після того, як я прочитав його " дипломатичну історію 18 століття", я його дуже почав поважати. Основна теза : кацапи це нащадки орди і ніякого відношення до русі не мають.
05.08.2022 16:15 Відповісти
Всі віруючи, хто старше 30 років, були хрещені у УПЦ МП, бо української церкви ще тоді не існувало. Це правда. Але, коли ж вже своя церква, признана томосом, треба до неї тулитися, це теж правда.
05.08.2022 14:12 Відповісти
А насправді церкви МП повні наріду, з 11 тис. українських московських церков з початку війни до ПЦУ приєдналися тільки 500. Більшість просто не розбирає, про що їх питають. Вони вважають МП українською церквою. Там же написано "Українська православна церква" і ніякий МП там не згадується.
05.08.2022 14:13 Відповісти
Підтверджую. У моєму селищі московська церква, попи проросійські, переходити не збираються, а серед парафіян нема вождя. Але коли пересічну віруючу спитати, чого вона ходить в московську церкву, то вона дивується: а хіба вона не українська, то ж казали, що ми відмовилися від російської, а я не знаю, а я не розбираюся. Їх збиває з толку назва упц, а упороті віряни очі видряпати готові, коли кажеш рпц
05.08.2022 15:30 Відповісти
Патриарх РПЦ Кирилл: молодые россяине "совершают подвиг", убивая украинцев

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2022, 18:47

Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью В ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".

Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской област

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/
05.08.2022 14:15 Відповісти
Ні в якому разі не топлю за рпц (боже збав!) але, шановні, ну серйозно.
Які ще опитування? Де? Ким? Якими каналами?
Я живу в Україні вже 38 років, за цей час мене жодного разу ні про що не опитувала жодна організація. Пам'ятайте, що статистика - це один з видів брехні і маніпуляції і не давайте себе обдурити чиновникам, які замість робити діло - наприклад, гнати на *** москальських попів, в першу чергу з Лаври, потім з інших святинь - публікують оці "результати" "опитувань", рапортуючи про "виконану" "роботу".
05.08.2022 14:16 Відповісти
Статистика - точна математична наука. Вся справа в тому, як проводити опитування і інтерпретувати результат. Можна чесно, а можна і упереджено. А, вам, шановний з логіки я поставив би 2. Я живу вже 39 років і за цей час мене ніхто не пограбував і, навіть, не збила машина. Чи можу я зробити висновок, що в Україні немає машин, або відсутня злочинність?
05.08.2022 16:12 Відповісти
Якщо мені ставить 2 з логіки, то вам 0, бо очевидно що це взагалі не одне й те саме, то шо ви намагаєтесь притулить і то, про що я написав. Ви не в амнесті інтернейшенел працюєте, часом?
Пояснить? Легко.
Якщо не тинятися бандитськими підворотнями, не чіплятися до мутних тіпочків і взагалі старатися поменше шастать по злачних місцях, вас ніколи не пограбують. Якщо чітко дотримуватися правил дорожнього руху і взагалі бути уважним, а не тупо пхатися через дорогу бо вам треба прямо зараз і тут, то вас ніколи не зіб'є машина.
Статистика - це була б точна математична наука, якщо б збором даних займалися божі янголи, або істоти, що не мають жодної зацікавленості в підтасовці результату в принципі. А що я роблю не так, що мене за все життя ніколи ніхто не опитував по жодному з важливих для країни питань? Правильно, тому що (як мінімум) в нашій країні всі опитування - тупа заказуха, скільки треба було написать процентів, стільки і написали, бо ніхто нікого не опитує насправді, про що я і написав.
Стосовно топіка, - пропоную вам поїздити по областям і банально порахувати кількість церков ПЦУ і упц(мп). Ви будете шоковані, бо там відношення навіть не 1/20! Ви правда вважаєте, шо "респонденти" які за ПЦУ, будуть кататися по області, з метою знайти ту одну чи дві церкви на всю область, аби туди принципіально піти? Звичайно шо ні. От вам і "статистика".
05.08.2022 17:04 Відповісти
А вам проводили колись опитування?
06.08.2022 00:45 Відповісти
Мене вже тричі опитували.
06.08.2022 00:16 Відповісти
а мені, вибачте, завжди було незрозуміло ЧИМ САМЕ тим триєдиним ******** не подобається ЗВИЧАЙНА європейска церква - католицка?

ну добре не подобається католицька або протестанська, не подобаються бабтисти та адвентісти, добре

но чому, *****, вам не подобаються УНІАТИ?
тобто церква яка зроблена щоб обьеднати всіх хрістіан - православних, католіків, протестантів, батистів, адвентистів та всіх інших

ну тут є якість православнуті на всю голову?
напишить будь ласка чому вам унівестальна христіанська церква, тобто уніати - не подобається
05.08.2022 14:17 Відповісти
Ну ви трошки перегинаєте. Уніати- це не універсальна церква, а покатоличені православні. Не більше. Якби вона була така універсальна, то всі католики стали б уніатами.
05.08.2022 16:17 Відповісти
Российские власти используют православную церковь для пропаганды своей агрессивной политики и войны против Украины.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОПРАВДЫВАЕТ РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ И ПРИЗВАЛ КРЕМЛЬ ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ ЗАДУМАННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНЫХ УКРАИНЦЕВ.

Формально РПЦ находится в тесном литургическом и административном отношении с Украинской православной церковью Московского патриархата, имеющей наибольшее количество общин среди религиозных организаций в Украине.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/
05.08.2022 14:18 Відповісти
Вот ещё опиум для народа ,
05.08.2022 14:19 Відповісти
Расейская власть с помощью РПЦ хорошо пользуются этим опиумом в войне против мирных граждан Украины.
05.08.2022 14:21 Відповісти
Кацапье уберите с Украины своих ядовитых попов-прпагандонов, а со своими мы разберемся сами.

А то повылезло уже тут защитничков РПЦ со сказками об Карле Марле и опиуме.
Вас же видно без бинокля. Хуже ядовитого рпц- опиума нету.
05.08.2022 14:27 Відповісти
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/15/7331565/ УНИЧТОЖАЮТ

ХРАМЫ, МОНАСТЫРИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ.

05.08.2022 14:19 Відповісти
Доцільдно, спираючись на статті 12 (абзац 7), 16 (абзацы 2 та 4), 29, 30 і 31 Закону України про свободу совісті та релігійні організації, у судовому порядку заборонити УПЦ МП, як організацію,

керівний центр якої знаходиться в державі, що визнана агресором,

за те, що свою проровідницьку діяльність поєднує з посягання на життя, здоров'я і свободу українців
05.08.2022 14:32 Відповісти
Процес перейменування МП в РПЦвУ, що розпочався за Порошенка, заблокували одразу зелені.
Баканов в взагалі ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"!
05.08.2022 14:43 Відповісти
Баканов, как прихожанин РПЦ может работать против Украины.

Ибо РПЦ это подразделение ФСБ
05.08.2022 14:49 Відповісти
Да успокойтесь. Сейчас, как и за последние 3 года, из МПЦ почти не переходят церкви в УПЦ. А бараны, как ходили туда, так и ходят.
05.08.2022 14:39 Відповісти
То чому їх ("церкв" ФСБ) досі як насрано?
05.08.2022 14:40 Відповісти
Я атеїст. Але зараз потрібно, незважаючи на релігійні переконання, підтримувати УПЦ, а московський патріархат вигнали геть з нашої землі.
05.08.2022 14:43 Відповісти
Вы несколько путаете УПЦ - это УПЦ МП.
Т.е. УПЦ - это ветвь московскага патриархата.

Украинская церковь -это ПЦУ православна церква України
05.08.2022 14:54 Відповісти
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ - УПЦ (МП) ЧАСТИНА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (РПЦ) НА ТЕРИТОРІЇ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 УКРАЇНИ

Зареєстрована назва релігійної організації - «Українська православна церква», проте її зазвичай називають «Українська православна церква (Московського патріархату)», або «УПЦ (МП)», чи «УПЦ МП».

Відповідно до результатів релігієзнавчої експертизи, затвердженої Наказом Міністерства культури № 37 від 25 січня 2019 р., УПЦ МП має називатись Українська Православна Церква в єдності з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською православною церквою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)#cite_note-24 [
05.08.2022 15:03 Відповісти
Предстоятель УПЦ (МП) - ОНУФРИЙ, тот который не соизволил встать в Верховной Раде, когда почтили память украинских героев, потому что эта церковь всостоит в связи с Московским патриархатом, который выступал и выступает против Украины

Митрополит Онуфрий не встал, когда в Верховной Раде зачитывали имена участников АТО.

Киев, 8 мая 2015 г

Весь зал стоя почтил минутой памяти погибших защитников Украины,кроме предстоятеля УПЦ МП и лиц его сопровождавших.

Сей церковный предстоятель плевал на кровь наших героев
05.08.2022 15:25 Відповісти
Предстоятель Канонической украинской церкви ПЦУ

(Православная церковь Украины)- ЕПИФАНИЙ.
05.08.2022 15:28 Відповісти
А чего это украинцы должны успокоится, когда на их территории под видом УПЦ МП работает против Украины фсбешная организация?

Эти твари долго тут укоренялись, не очень быстро и уползут отсюда.Но, как говорится, капля камень точит.
05.08.2022 14:47 Відповісти
А ви запитайте у хлопців під Песками,Ізюмом,Харковом,або Херсоном.Наслідки вас дуже здивують.Тому я не вірю заангажованим опросам..Туфта на олії..
05.08.2022 15:33 Відповісти
Все 4 % можно спокойно арестовывать и паять статью за коллаборационизм.
05.08.2022 15:34 Відповісти
От тому лише 4% і відповіли чесно...
05.08.2022 15:50 Відповісти
05.08.2022 15:39 Відповісти
А про Православну церкву України якого патріархату йде мова?
05.08.2022 15:49 Відповісти
 
 