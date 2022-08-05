УКР
На Херсонщині морські піхотинці стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту та зірвали плани противника, - ВМС

вмс

Минулої доби підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.

Як зазначається, не дивлячись на постійні обстріли з важкої артилерії, особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України надійно тримає оборону на визначених позиціях у складі угруповань.

"На Херсонському напрямку морські піхотинці стійко та мужньо протистоять російським окупантам. Минулої доби нашим воїнам вдалося стримати ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку в результаті боїв українські захисники знищили 12 російських окупантів.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, знищивши 1 - БТР, особового складу - 7 чоловік", - додають в ВМС. 

Читайте також: РФ не відмовилася від проведення псевдореферендуму на Херсонщині, називаються різні дати, - ОВА

Автор: 

ВМС (1428) Донецька область (9410) Херсонська область (6129)
05.08.2022 14:07 Відповісти
05.08.2022 14:15 Відповісти
Морській піхоті України-черговий респектище...
05.08.2022 14:17 Відповісти
А де Ермак ? Це він просив не поспішати з контратакою на Херсон , бо він зерно продае ‼️‼️‼️

вот уже кацапи резерви підтягнули
05.08.2022 14:22 Відповісти
Короче наш контрнаступ плавно перешел в оборону.
05.08.2022 14:41 Відповісти
Под Севастополем горит патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков"
Наверное по крейсеру "Москва" соскучился. Курс известен
https://apostrophe.ua/news/society/2022-08-05/vozle-sevastopolya-gorit-russkiy-********-korabl-novyie-podrobnosti/276072
05.08.2022 14:53 Відповісти
Так хто наступає на півдні ми чи кацапи?
05.08.2022 15:19 Відповісти
Мов-би то ми збиралися наступати на Херсонщині.... Чи шо?
05.08.2022 18:31 Відповісти
 
 