На Херсонщині морські піхотинці стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту та зірвали плани противника, - ВМС

Минулої доби підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.

Як зазначається, не дивлячись на постійні обстріли з важкої артилерії, особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України надійно тримає оборону на визначених позиціях у складі угруповань.

"На Херсонському напрямку морські піхотинці стійко та мужньо протистоять російським окупантам. Минулої доби нашим воїнам вдалося стримати ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку в результаті боїв українські захисники знищили 12 російських окупантів.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, знищивши 1 - БТР, особового складу - 7 чоловік", - додають в ВМС.

