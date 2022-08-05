На Херсонщині морські піхотинці стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту та зірвали плани противника, - ВМС
Минулої доби підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України стримали ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.
Як зазначається, не дивлячись на постійні обстріли з важкої артилерії, особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України надійно тримає оборону на визначених позиціях у складі угруповань.
"На Херсонському напрямку морські піхотинці стійко та мужньо протистоять російським окупантам. Минулої доби нашим воїнам вдалося стримати ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Донецькому напрямку в результаті боїв українські захисники знищили 12 російських окупантів.
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, знищивши 1 - БТР, особового складу - 7 чоловік", - додають в ВМС.
вот уже кацапи резерви підтягнули
Наверное по крейсеру "Москва" соскучился. Курс известен
https://apostrophe.ua/news/society/2022-08-05/vozle-sevastopolya-gorit-russkiy-********-korabl-novyie-podrobnosti/276072