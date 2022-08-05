Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною, - посол Боднар

Після зустрічі Путіна та Ердогана важливо мати контакти турецької сторони з Україною.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що правильним було б думати про подальші контакти, можливо, з нашою стороною після того, як відбудеться цей візит. Це було б по-чесному і правильно з точки зору їхньої ролі у врегулюванні ситуації", - сказав дипломат.

За словами Боднар, Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо запровадження обмежень на торгівлю з РФ у зв'язку з її війною проти України.

"Але є історії, які нам не приносять великого задоволення - це питання торговельних відносин. Ми продовжуємо говорити з турецькою стороною у нашому двосторонньому форматі про те, щоб вони приєдналися до обмежень, які запроваджені з боку ЄС та США, щоб обмежити співпрацю з Росією. На жаль, їхні інтереси цьому не відповідають, і вони продовжують свій шлях. У даному випадку, у нас прямого впливу на ухвалення такого рішення немає, і ми повинні розуміти, що не все відбувається так, як ми хочемо", - сказав Боднар.

