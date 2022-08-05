УКР
Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною, - посол Боднар

ердоган,путін

Після зустрічі Путіна та Ердогана важливо мати контакти турецької сторони з Україною.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що правильним було б думати про подальші контакти, можливо, з нашою стороною після того, як відбудеться цей візит. Це було б по-чесному і правильно з точки зору їхньої ролі у врегулюванні ситуації", - сказав дипломат.

За словами Боднар, Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо запровадження обмежень на торгівлю з РФ у зв'язку з її війною проти України.

"Але є історії, які нам не приносять великого задоволення - це питання торговельних відносин. Ми продовжуємо говорити з турецькою стороною у нашому двосторонньому форматі про те, щоб вони приєдналися до обмежень, які запроваджені з боку ЄС та США, щоб обмежити співпрацю з Росією. На жаль, їхні інтереси цьому не відповідають, і вони продовжують свій шлях. У даному випадку, у нас прямого впливу на ухвалення такого рішення немає, і ми повинні розуміти, що не все відбувається так, як ми хочемо", - сказав Боднар.

+12
визнання рашки спонсором тероризму дуже допомогло би цієї справі...
05.08.2022 14:07 Відповісти
+5
І що ти для цього зробив посол?написав пост у пейсбуці?
05.08.2022 14:10 Відповісти
+2
Правильно, Контакты нужны и важн. Ну а пока сбу контактирует с бродским.
05.08.2022 14:08 Відповісти
визнання рашки спонсором тероризму дуже допомогло би цієї справі...
05.08.2022 14:07 Відповісти
Правильно, Контакты нужны и важн. Ну а пока сбу контактирует с бродским.
05.08.2022 14:08 Відповісти
Правильно для України, а не для семіта турецького
05.08.2022 14:09 Відповісти
І що ти для цього зробив посол?написав пост у пейсбуці?
05.08.2022 14:10 Відповісти
Та конечно правильно. Это дипломатика. Мы же не по дворовым понятиям живем. Разумеется не считая животных
05.08.2022 14:11 Відповісти
Контакти це добре
05.08.2022 14:14 Відповісти
Боднара можно вже звільняти!
05.08.2022 14:16 Відповісти
Ердоган добре відноситься до України . Історія відносин України і Турції мае багато віків. Почнемо з того, що Православна віра звьязуе Україну і Стамбул.

Запорожці за Дунаєм довго слугували Султану , захіщая північ Османської імперії.

Треба робити с турками різноманітни історични заходи , також семінари по бізнесу , медіціні, сх .
туркі - сильна нація . Українці - теж сільна нація. Дві великих нації НЕНАВИДЯТЬ кацапів
05.08.2022 14:19 Відповісти
За тридцять років,жодної української книжки,не перевили турецькою,чим там займаються "дипломати", питання риторичне.
05.08.2022 15:15 Відповісти
05.08.2022 14:20 Відповісти
Фуйло запропонував турку Арменію
та утворення контрнато
05.08.2022 14:30 Відповісти
Пропонувати він може будь-що. Не думаю, що Ердоган повірить такій "пропозиції".
05.08.2022 15:14 Відповісти
Путлер намагається будь-якою ціною укласти перемир'я, заморозити війну і залишити окупованими всі українські території!
05.08.2022 15:23 Відповісти
Який збіг ! І Зеля намагається зробити те саме!
05.08.2022 17:02 Відповісти
 
 