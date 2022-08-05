Україна пропонує поширити морський "зерновий коридор" на експорт металу, - Качка

Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Про це розповів заступник мінісра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що угода, яка дає змогу розблокувати морський експорт українського зерна, дотримуватиметься. Тоді це стане взірцем для наступних домовленостей, оскільки трейдери та експортери завжди перевіряють кордони.

"Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном та залізною рудою?", - заявив заступник міністра економіки.

Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дозволить Україні експортувати понад 20 млн. тонн зерна торішнього врожаю.

Раніше економісти зазначали, що важливість галузей ГМК та АПК для України є дуже високою, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%. Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

Читайте: Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст