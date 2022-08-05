УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10984 відвідувача онлайн
Новини
1 819 19

Україна пропонує поширити морський "зерновий коридор" на експорт металу, - Качка

порт,одеса,кубраков

Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Про це розповів заступник мінісра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що угода, яка дає змогу розблокувати морський експорт українського зерна, дотримуватиметься. Тоді це стане взірцем для наступних домовленостей, оскільки трейдери та експортери завжди перевіряють кордони.

"Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном та залізною рудою?", - заявив заступник міністра економіки.

Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дозволить Україні експортувати понад 20 млн. тонн зерна торішнього врожаю.

Раніше економісти зазначали, що важливість галузей ГМК та АПК для України є дуже високою, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%. Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

Читайте: Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст

Автор: 

порт (2083) експорт (4597) Качка Тарас (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Всі ці коридори і домовленості приведуть до затягування війни. Люди будуть під обстрілами жити і ставати біднотою, але торгівля буде йти своїм шляхом і потрібні люди будуть заробляти. Ось така х....ня малята.
І до речі який метал? Рижого гудка?
Комбінатів немає, видобутку теж.
показати весь коментар
05.08.2022 14:39 Відповісти
+11
Яка різниця між зерном та залізною рудою?

Така, що рашка за "дозвіл" вивозити руду морем затребує для себе зняття ще якихось санкцій, а турки скажуть, що "це справедливо". З кожною такою "угодою" ви легитимізуєте кацапів як "партнерів" і даєте аргументи уміратварітєлям, що, мовляв, бачите, з рашкою можна домовитися, тож не треба зброю постачати, а треба розмови розмовляти

показати весь коментар
05.08.2022 14:50 Відповісти
+6
Згоден ! А ще орки теж захочуть за це щось в замін і так всі санкції знімаються -бабло рубається-військові гинем-олігархат живе довго і щасливо ( Заібало все це (
показати весь коментар
05.08.2022 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Металу з Азовсталі?
показати весь коментар
05.08.2022 14:35 Відповісти
Всі ці коридори і домовленості приведуть до затягування війни. Люди будуть під обстрілами жити і ставати біднотою, але торгівля буде йти своїм шляхом і потрібні люди будуть заробляти. Ось така х....ня малята.
І до речі який метал? Рижого гудка?
Комбінатів немає, видобутку теж.
показати весь коментар
05.08.2022 14:39 Відповісти
Згоден ! А ще орки теж захочуть за це щось в замін і так всі санкції знімаються -бабло рубається-військові гинем-олігархат живе довго і щасливо ( Заібало все це (
показати весь коментар
05.08.2022 14:44 Відповісти
Тільки Я вас прошу не почните знову торгові відносини з оркостаном.
показати весь коментар
05.08.2022 14:40 Відповісти
Який збіг. Це ж спочатку просували турки і рашка. Шановні партнери.
показати весь коментар
05.08.2022 14:42 Відповісти
Цікаво, а що хочуть за це кацапи?
показати весь коментар
05.08.2022 14:45 Відповісти
Нехай і метал продають. Бойовим діям це не заважає
показати весь коментар
05.08.2022 14:45 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі для торговлі нужен карідор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
показати весь коментар
05.08.2022 14:47 Відповісти
Яка різниця між зерном та залізною рудою?

Така, що рашка за "дозвіл" вивозити руду морем затребує для себе зняття ще якихось санкцій, а турки скажуть, що "це справедливо". З кожною такою "угодою" ви легитимізуєте кацапів як "партнерів" і даєте аргументи уміратварітєлям, що, мовляв, бачите, з рашкою можна домовитися, тож не треба зброю постачати, а треба розмови розмовляти

показати весь коментар
05.08.2022 14:50 Відповісти
решение принимает Украина а начнете обижаться на турков
показати весь коментар
05.08.2022 14:54 Відповісти
Хтось героїчно виборює свободу,ціною власного життя та здоров'я,а хтось торгує мідяшною душонкою.
показати весь коментар
05.08.2022 14:56 Відповісти
Эээ, вы как-то неправильно на это смотрите. Это деньги в бюджет, донаты на армию. Война это не бесплатно, даже при всей помощи наших западных партнёров
показати весь коментар
18.08.2022 23:58 Відповісти
Справа у тім, що вівіз зерна здійснюється з метою недопущення голоду у низці країн. Відносно металу й руди такої гуманітарної мети нема.
показати весь коментар
05.08.2022 15:04 Відповісти
+200500!!!
показати весь коментар
05.08.2022 16:12 Відповісти
Не качача то справа.... Це вирішуватимуть поважні дядьки, а не зелепухи з ******. Нормальний світ вже усвідомив, що Україна реально залишилася без головних органів, котрі мали б чинити владу. Ні уряду порядного (а війна ж річ не передбачувана), а ні президента. Вони (оті ОРГАНИ) дико зашміровані з ******...законтачені. Світ то бачить і через брак можливості навпрост доправи зброї та амуніції для ЗСУ мусить розмовляти з різнобокозвихненцями як то рєзніки, пропан-бутанови, та іншими з коперти боневтіка.
показати весь коментар
05.08.2022 15:29 Відповісти
А хіба в Африці вже почали їсти метал? Зерно вивозять, щоб запобігти голоду. Скоро морський коридор для вивозу ухилянтів попросять. До речі, в Африці ще є випадки канібалізму, отже це не суперечитиме меті запобігання голоду
показати весь коментар
05.08.2022 15:29 Відповісти
Нет, но поможет нашей экономике умереть. Или плевать на это? Так деньги сейчас как никогда нужны, для армии в том числе
показати весь коментар
18.08.2022 23:57 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWLdg0f-IErUzYayAuglzUuCyy4PoQFaSoHhvUoPp-1-uC1wrnKsAVwLleiMWP9nl4WcYgZLP4BnZJrREQDBDbn4E6jdoiJ7CVK03T1yybb5ZxGAa83JVFpQre-dhMU-58LNyMoWYU4hStHc9U-67sd&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWLdg0f-IErUzYayAuglzUuCyy4PoQFaSoHhvUoPp-1-uC1wrnKsAVwLleiMWP9nl4WcYgZLP4BnZJrREQDBDbn4E6jdoiJ7CVK03T1yybb5ZxGAa83JVFpQre-dhMU-58LNyMoWYU4hStHc9U-67sd&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWLdg0f-IErUzYayAuglzUuCyy4PoQFaSoHhvUoPp-1-uC1wrnKsAVwLleiMWP9nl4WcYgZLP4BnZJrREQDBDbn4E6jdoiJ7CVK03T1yybb5ZxGAa83JVFpQre-dhMU-58LNyMoWYU4hStHc9U-67sd&__tn__=%2CO%2CP-R#?ked 6 ч. ·

В Кабмине заговорили о том, что, после «зерновой сделки», можно подписать такие же соглашения для вывоза украинского металла.

Путлер одобряет. Ведь «зерновое соглашение» он обменял, по сути, на спокойную аннексию Юга. Можно сделку по металлу обменять на аннексию Донбасса.
показати весь коментар
05.08.2022 16:15 Відповісти
Обязательно надо. Чем больше будет экспортных позиций, тем лучше. Нужно по максимуму возобновлять логистику
показати весь коментар
18.08.2022 23:56 Відповісти
 
 