Україна пропонує поширити морський "зерновий коридор" на експорт металу, - Качка
Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.
Про це розповів заступник мінісра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Він висловив сподівання, що угода, яка дає змогу розблокувати морський експорт українського зерна, дотримуватиметься. Тоді це стане взірцем для наступних домовленостей, оскільки трейдери та експортери завжди перевіряють кордони.
"Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном та залізною рудою?", - заявив заступник міністра економіки.
Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дозволить Україні експортувати понад 20 млн. тонн зерна торішнього врожаю.
Раніше економісти зазначали, що важливість галузей ГМК та АПК для України є дуже високою, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%. Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.
І до речі який метал? Рижого гудка?
Комбінатів немає, видобутку теж.
Єслі для торговлі нужен карідор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
Така, що рашка за "дозвіл" вивозити руду морем затребує для себе зняття ще якихось санкцій, а турки скажуть, що "це справедливо". З кожною такою "угодою" ви легитимізуєте кацапів як "партнерів" і даєте аргументи уміратварітєлям, що, мовляв, бачите, з рашкою можна домовитися, тож не треба зброю постачати, а треба розмови розмовляти
В Кабмине заговорили о том, что, после «зерновой сделки», можно подписать такие же соглашения для вывоза украинского металла.
Путлер одобряет. Ведь «зерновое соглашение» он обменял, по сути, на спокойную аннексию Юга. Можно сделку по металлу обменять на аннексию Донбасса.