На Харківщині через ворожі обстріли постраждало 39 сільськогосподарських підприємств, згоріло понад 184,6 га пшениці та 2 га ячменю, - ОВА

Станом на 5 серпня аграрії Харківщини намолотили понад 400 тисяч тонн зерна.

Про це повідомили на сторінці Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Господарства Харківської області продовжують збір врожаю ранніх зернових і зернобобових культур у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському.

Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку ХОВА, на сьогодні ранні зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 109,5 тис. га або 31% до площі збирання. Намолочено 401,4 тис. тонн зерна при середній урожайності 36,7 ц/га. Найбільше зерна намолотили аграрії Красноградського району - 117,7 тис. тонн при середній урожайності 41,8 ц/га, тут зібрали 48% площ.

"Аграрії Харківської області внаслідок воєнних дій зазнають великих втрат. Уже постраждало 39 сільськогосподарських підприємств. Через ворожі обстріли згоріло понад 184,6 га пшениці та 2 га ячменю", - зазначили в Департаменті АПР Харківської ОВА.

Зокрема, у Богодухівському районі (Золочівська громада) згоріло понад 88 га пшениці; у Чугуївському (Зміївська, Печенізька, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська громади) - понад 60,1 га пшениці та 2 га ячменю; в Ізюмському (Барвінківська, Донецька громади) - понад 36,5 га пшениці. За даними Департаменту, площа сільськогосподарських територій, які потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, на сьогодні складає близько 23 тисяч га.

