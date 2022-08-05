Ексзаступник голови ГУР Міноборони передавав РФ секретну інформацію, йому оголосили підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора (оновлено)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури генерал-майору, колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований та діяв в інтересах спецслужб РФ. Збирав та передавав таємну та цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також форм та методів, які використовуються ЗСУ та правоохоронними органами у протидії російській агресії.

Також повідомляється, що за вказівкою спецслужб країни-агресора, він надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв’язків спецслужб України на тимчасово окупованій території.

"У лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного, він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Своєю чергою в СБУ зазначили, що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

"Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення рф. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій.



Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова", - йдеться у повідомленні.

В СБУ інформують, що затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.



"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе. За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного", - зауважили в СБУ..



Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.