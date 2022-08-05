УКР
Ексзаступник голови ГУР Міноборони передавав РФ секретну інформацію, йому оголосили підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора (оновлено)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури генерал-майору, колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований та діяв в інтересах спецслужб РФ. Збирав та передавав таємну та цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також форм та методів, які використовуються ЗСУ та правоохоронними органами у протидії російській агресії.

Також повідомляється, що за вказівкою спецслужб країни-агресора, він надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв’язків спецслужб України на тимчасово окупованій території.

"У лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного, він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Своєю чергою в СБУ зазначили, що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

"Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення рф. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій.

Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова", - йдеться у повідомленні.

В СБУ інформують, що затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе. За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного", - зауважили в СБУ..

Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

+105
Коли ж Єрмака заарештують
показати весь коментар
05.08.2022 14:46 Відповісти
+60
Коли ж ви вже будете призвіща їх оприлюднювати?
показати весь коментар
05.08.2022 14:49 Відповісти
+53
Скільки там таких від самого низу до самої гори!!!!
показати весь коментар
05.08.2022 15:05 Відповісти
При кому він був заступником голови ГУР МОУ? При Ющенко й Тимошенко. Невже ніхто не бачив його проросійські погляди?
показати весь коментар
05.08.2022 20:46 Відповісти
В ті часи всі при владі були прокремлівські. І використовували Москву як мультиплікатор для "кар'єрного" росту -с грязі в князі..,І Москва с того користувалася....
показати весь коментар
06.08.2022 07:26 Відповісти
Важный гусь.Жирный,*****.На 25лет потянет
показати весь коментар
05.08.2022 21:12 Відповісти
Скідьки їх ще консервів у керівництві країни. Добре що викривають... Але збитків від них дуже багато . І не стосується це поглядів. інформація це товар який продається
показати весь коментар
05.08.2022 21:17 Відповісти
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1555512232318013440
показати весь коментар
05.08.2022 22:09 Відповісти
Держслужбовцям за зраду - тільки страта, він гладкий, навіть на каторзі багато працювати не зможе.
показати весь коментар
05.08.2022 22:32 Відповісти
Насколько я помню, этого генерала в отставке, который пытался шмалить в арестовывавших его сбушников из своего наградного ПМ или ПСМ повязали ещё в конце февраля. А арестовали только сейчас в августе. А что он делал 5 месяцев? В мацкву на инструктаж ездил? Что то совсем не сходится или как всегда пересичному лохторату стойкие бакановцы лапшу на уши крутят. Так это просто - баян панове офицеры, баян!!! Бурная деятельность? Оправдание надежд? А шо сразу нельзя было предателя и шпиона на кичу определить или боялись гнева плешивенького гитлера? А вдруг придёт? Вообщем мутняк в этой инф какой то, лучше бы и не писали о таких «досягненнях»!
показати весь коментар
05.08.2022 23:39 Відповісти
Пани з ЦРУ-можно будьдаска перевирити Зеленського та Ярмака? В мене е пидозра. В якости розрахунку заберить до себе Каламойского та його гроши
показати весь коментар
05.08.2022 23:41 Відповісти
Перевирте будласка Зеленського та Ярмака
показати весь коментар
05.08.2022 23:42 Відповісти
как не прискорбно говорить но нет на эту ***** сталина.хоть я ненавижу комуняк.но кое в чем они знали толк.
показати весь коментар
06.08.2022 06:49 Відповісти
Чистку надо начинать с Банковой.
показати весь коментар
06.08.2022 06:54 Відповісти
А че не пристрелили,когда он ПМ наставил на СБУ?
показати весь коментар
06.08.2022 07:16 Відповісти
За інформацією журналіста Петра Шуклінова (liga.net), це Вячеслав Онисько
показати весь коментар
06.08.2022 07:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 